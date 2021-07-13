Кузьминское побоище стоило мигрантам жизни в России. Диаспоры не намерены им помогать

Прошлой ночью в Кузьминках мигранты устроили массовую драку. После потасовки из страны выдворят и оштрафуют более 100 человек. Некоторые из них не смогут вернуться в Россию. Диаспоры отнеслись к ситуации серьезно: в гостях необходимо вести себя прилично, и помощи несогласным с такой позицией не будет.

Стычка произошла недалеко от станции метро «Кузьминки». Участие в ней, по разным данным, приняли от 200 до 400 человек — в основном приезжие из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Предположительной причиной конфликта называют бытовую ссору, произошедшую несколько дней назад.

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции подчеркнул, что задержаны более 100 человек. Потасовку московские власти назвали недопустимым нарушением и намерены принять жесткие меры против ее участников.

Диаспоры не вытянут ситуацию

Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов в беседе с «360» заметил, что тема обострилась после майских событий. Локальные стычки возникают периодически. В союзе всегда ратуют за то, чтобы обращаться в полицию.

«Очень агрессивно ведут себя [киргизы], когда видят таджиков. У наших ребят какой-то иммунитет есть, но он не бесконечен. Всему есть предел», — подчеркнул Давлатов.

Одними разговорами на уровне диаспор, по его словам, ситуацию не решить. Единственная надежда — на правоохранительные органы, «чтобы они безжалостно пресекали такие явления».

Зачинщиков и виноватых в драках, считаю, без права въезда на территорию РФ надо депортировать. Им дали место и возможность зарабатывать деньги, а они устраивают такое... Абдулло Давлатов председатель Союза таджикистанцев России.

Юрист и основатель портала migrant.mobi Ботиржон Шерматов заметил, что причина драки до конца не известна. Информация о том, что произошла потасовка между гражданами Таджикистана и Киргизии, действительно есть. Шерматов не исключил, что конфликт разгорелся на фоне событий на границе или интересов внутри рынка.

«Слава богу, таких случаев не так много. Они не в пользу мигрантов, иностранных граждан, которым и так не слишком хорошо», — заметил юрист, предположив, что нарушителей выдворят из страны.

Применяемые к мигрантам меры правозащитник назвал законными. Потасовка никак не красит мигрантов, большинство из которых приехали учиться или на заработки.

Если мы в гостях, надо соблюдать законы. И не надо никаких драк. <...> Надо понимать, что по закону четко все прописано. Имеют право выдворять Ботиржон Шерматов юрист.

Без права на возвращение

Зампред Государственной думы Петр Толстой заметил, что в подобной ситуации важно отношение к произошедшему жителей Кузьминок и других районов.

«Участники массовой драки, насколько мне известно, относятся к категории сезонных рабочих, <…> которых нанимают различные компании для снижения своих издержек. Снижение издержек ценой такого массового нарушения закона недопустимо. Те люди, которые нарушают российские законы, должны быть выдворены из страны или привлечены к уголовной ответственности», — заявил депутат.

Толстой обратил внимание на тот факт, что драка произошла на площади перед театром. Это место, где родители гуляют с детьми, в том числе по вечерам. Хорошо, что правоохранители среагировали достаточно оперативно.

Люди, которые приезжают в Москву работать, приезжают в гости и обязаны соблюдать российские законы. И этому нужно максимально оперативно и максимально жестко давать соответствующую оценку Петр Толстой зампред Госдумы.

Следствию, добавил парламентарий, нужно установить зачинщиков драки и либо привлечь их к уголовной ответственности, либо выслать из России без возможности вернуться.

Помощи нарушителям не будет

На необходимость действовать в легальном поле указала и киргизская сторона. Бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ, член комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Раимкул Аттокуров рассказал о беседе, которая состоялась в посольстве у старейшин с представителями диаспоры.

«Мы прекрасно понимаем, что находимся в столице РФ, должны и обязаны соблюдать законы и все наши действия любого характера должны быть в легальном поле. <...> Мы обратились к нашим соотечественникам, чтобы они вели себя подобающим образом», — подчеркнул он.

Если будут нарушаться законы и люди будут подвержены судебным разбирательствам по их вине, защиты от нашей стороны не ждите Раимкул Аттокуров бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ.

Аттокуров пояснил, что утром киргизы связались с представителями таджикской диаспоры, руководителями общественных организаций. Вечером 13 июля должна состояться встреча сторон, на которой будут выяснять причины драки и примут меры по недопущению подобных инцидентов и поведения иностранцев не только на территории Москвы, но и всей России.

Представители диаспоры, по его словам, приехали в Кузьминки, когда стало известно о потасовке: пытались «разнять людей, оттащить, отговорить, вызвать полицию, оказать ей содействие». Разошлись все в третьем часу ночи.

«Полиция забрала и с той, и с этой стороны участников драки, наших — около 70 человек. Среди них есть и граждане Киргизии, и граждане РФ — этнические представители диаспоры», — уточнил экс-посол республики в РФ.