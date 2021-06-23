Детская забава со смертельными последствиями. Как кустарные тарзанки наносят непоправимый вред здоровью

Двое подростков пострадали при игре с тарзанкой: одному оторвало кисть, второй погиб. Опасная народная забава давно в топе самых травматичных развлечений наравне с электросамокатами и батутами. Но дешевизна и простота тарзанки обеспечивают ей популярность среди россиян. Впрочем, эксперты считают, что при грамотном подходе и хороших расчетах она может однажды стать безопасной.

Двое подростков пострадали после игры с тарзанкой. Первый случай произошел в Подмосковье. 14-летний юноша во время прыжка с тарзанки в деревне Кушки зацепился за петлю веревки, в результате ему оторвало кисть руки. Пострадавшего доставили в больницу имени Филатова.

В городе Сланцы случился еще более трагичный инцидент. Возле стадиона «Химик» прыгал с тарзанки 15-летний парень, хорошо знакомый местной полиции: юноша нигде не учился и состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Очередной прыжок стал роковым — подросток утонул, сообщила «Фонтанка».

Пока следователи выясняют обстоятельства обоих происшествий, медики снова повторяют, что знакомая всем с детства забава чрезвычайно опасна. Тарзанки входят в топ самых травматичных развлечений не только детей, но и взрослых. В некоторых регионах спасатели целенаправленно их срезают.

Запрет не выход

Кандидат медицинских наук, врач-травматолог Сергей Савченко рассказал «360», что опасны все виды развлечений, связанные с высотой. Зачастую вес того, кто решил прокатиться на тарзанке, не совпадет с возможностями веревки. Да и вместо перекладины обычно привязывают все что угодно, например, сухие ветки и сучья, которые тут же ломаются.

Врач пояснил, что любое падение с высоты более полутора-двух метров чревато гибелью человека. А тарзанка — это высота плюс скорость, и скорость не только вертикальная, но и горизонтальная. Можно получить прямую травму позвоночника, переломы, контузии. Да и при падении в воду, где непроверенное дно, можно удариться головой и сломать шейный позвонок, что приведет к практически мгновенной смерти.

«В любом деле можно получить хорошо и плохо. Вот самокат — какая замечательная вещь это была в моем детстве! А сейчас что творится? Но запретить тарзанку не выход — их все равно будут делать. Нужно просто взять на вооружение опыт других стран, где тарзанка стала безопасным аттракционом», — предложил Сергей Савченко.

Он напомнил, что в таких странах, как Индонезия или Вьетнам, туристы могут перемещаться на тросах по деревьям. Но там отличная система фиксации, страхует опытный инструктор. И даже на высоте 40 метров человек надежно зафиксирован, есть надежная система страховки, он находится в безопасности.

«Так что не тарзанка виновата, а отношение к ней: не просчитано, не продумано и не проверено. Нужно учитывать собственный вес, крепость перекладины, мощность и длину веревки, чтобы не получилось при прыжке слишком большая высота от воды. Как говорится, взвешивайте свои силы — и у вас все получится», — сказал Сергей Савченко.

Платный экстрим

Цивилизованная тарзанка — так называемый банджи-джампинг — аттракцион, получивший популярность в прошлом веке. Все просто: участники, привязанные к длинному резиновому канату, прыгают вниз с высокого моста или обрыва. После максимального растяжения канат сокращается и поднимает прыгуна вверх. Этот цикл повторяется несколько раз.

Роуп-джампинг — урбанизированный вариант предыдущей забавы. Энтузиасты с помощью особой системы крепления альпинистских веревок сигают с многоэтажных домов, кранов, мостов, труб и различных вышек. Для обоих вариантов джампинга нужно знать физику, чтобы рассчитать нагрузку, замедление интервалов и прочие «мелочи», от которых зависит жизнь экстремала.

Увы, справиться с расчетами получается не у всех. И ответственности за это, как правило, никто не несет — все туристы подписывают отказ от претензий перед прыжком. Но главная беда с цивилизованными тарзанками в том, что за это удовольствие придется платить. В то время как набросить веревку на дерево просто и бесплатно, да еще и место можно выбрать.

На глаз не мерить

Врач-реабилитолог, альпинист, скалолаз Григорий Жежа в разговоре с «360» отметил, что в оборудованных местах травмы на тарзанках могут быть связаны с декомпрессией. То есть легкое растяжение в области суставов, где закрепляется манжета, может приводить к повреждению капсулы сустава.

«Если основная обвязка закрепляется в области поясничного отдела позвоночника, то там может происходить декомпрессия. Это, в свою очередь, иногда приводит к повреждению связочного аппарата или же позвоночно-двигательного сегмента. Но обычно люди жалуются на легкие растяжения и мышечные спазмы», — сказал Григорий Жежа.

Что же касается обычного, кустарного варианта тарзанки, то эксперт заметил, что людям, не имеющим большого опыта, довольно сложно рассчитать длину, растяжение и прочность веревки, особенно с учетом рывка. И надежа померить все на глаз в данном случае себя не оправдывает.