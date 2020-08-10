Куштау обречена на гибель. Башкиры встали плотной стеной, защищая священную гору от властей

В Башкирии уже несколько дней идут экологические протесты — люди вышли к подножию горы Куштау, чтобы защитить ее от местного предприятия. Гору хотят «срезать», чтобы начать добывать на этом месте известь. Причем все документы у компании есть, по закону помешать им нельзя, но местные жители, активисты и экологи уверены, что сдать Куштау — значит пустить «в расход» и все остальные природные объекты региона.

9 августа в городе Стерлитамак, республика Башкортостан, около двух тысяч местных жителей и активистов вышли на акцию протеста к подножию шихана Куштау. Они растянули флаги республики и скандировали «Куштау, живи» и «Куштау, йэшэ».

Местное предприятие Башкирская содовая компания (БСК, также известная как «Сода») собралась начать геологоразведочные работы на горе, а в дальнейшем планировалась разработка шихана и добыча извести.

Сохранить нельзя срезать

Шихан Куштау — это обособленная гора, остатки барьерного рифа Уральского океана. Такие одиночные возвышенности насчитывают миллионы лет истории, а теперь могут быть срезаны БСК. При этом шиханы, в том числе и Куштау, внесены в шорт-лист проекта «Семь чудес России».

Шихан Куштау в Стерлитамаке, Башкирия

Всего рядом со Стерлитамаком таких шиханов было четыре, рассказал «360» председатель союза экологов Башкирии, советник управления Росприроднадзора по Республике Башкортостан Александр Веселов.

Все чертыре шихана были созданы несколько миллионов лет назад, то есть природа создала четыре уникальных объекта. Один их них — Шахтау — уже срыли полностью, до основания, там даже котлован уже есть Александр Веселов председатель союза экологов Башкирии, советник управления Росприроднадзора по Республике Башкортостан.

Аналогичная судьба может постичь и Куштау. Причем ущерб природе будет серьезным. Выбросы известковой пыли и прочих компонентов производства в атмосферу, загрязнение реки Белая, на которой стоит шихан, повышение уровня радиации — ко всему этому нужно готовиться жителям окрестных населенных пунктов.

«Это уникальные геологические объекты, плюс там много эндемиков, то есть это редкие виды растений, насекомых, которые есть только в этой конкретной экосистеме», — добавил Веселов.

Кроме того, опасность заключается и в появлении новых «белых морей», шламонакопителей, которые появляются у любого химпрома. БСК — самое большое в Европе предприятие по производству соды, самые масштабные «белые моря» находятся тут же, и рекультивировать их, по словам эколога, никто не собирается. Тем временем отходы попадают в воздух, почву и воду, что пагубно сказывается как на состоянии региона, так и на здоровье людей.

Больше того, для этнических башкир шиханы, по словам Веселова, издревле были важным местом, местом проведения обрядов и единения с предками. У двух из трех оставшихся рядом со Стерлитамаком шиханов есть статус памятника природы, а у Куштау почему-то нет. Когда активисты два года назад отстаивали шихан Торатау, именно статус памятника природы спас гору от уничтожения.

Стенка на стенку

Протестующие против среза шихана Куштау разбили у подножья горы палаточный лагерь, к вечеру 9 августа к нему прибыли те, кто, по словам активистов, должен был подавить их «флешмоб» силой.

Один из очевидцев рассказал у себя в Теlеgrаm-канале, что к лагерю стянули технику, на место прибыли сотрудники частного охранного предприятия, а также около 300 молодых людей в гражданской одежде и масках.

«Как только я подошел, тут же эта масса ринулась на нас с целью убрать нас с дороги и пропустить технику. В ход пошли кулаки, в нашу сторону полетели камни и палки. Я стоял в самом переднем ряду защитников, и мне из толпы ударили чем-то тупым, наверное, кастетом и рассекли бровь. Рядом стояла полиция, которая не вмешивалась», — написал он.

Многие протестующие получили ранения, в том числе и несколько правозащитников, приехавших на место и присоединившихся к митингу.

На следующий день, 10 августа, в Стерлитамаке прошла другая акция — уже с участием сотрудников БСК. Они потребовали «не препятствовать геологоразведке» горы-шихана Куштау. Люди приходили с плакатами «Нам нужна работа» и «Дайте „Соде“ работать». По сообщению самой компании, работники вышли на митинг из-за недовольства протестами «радикально настроенных молодых людей из националистических организаций».

Сейчас за организацию несогласованной «стихийной акции» на руководителя профсоюзной организации БСК Дмитрия Женина уже был составлен административный протокол.

Активисты не ушли от подножья шихана несмотря на технику, драки и непогоду. В социальных сетях люди просили подвезти им теплые вещи и резиновые сапоги, но позиции не сдавали.

В Telegram-канале «Три шихана» сообщили о том, что к шести вечера сотрудники ЧОП и те[ника все же покинули установленный у горы шлагбаум, увезли стенд с паспортом объекта. К вечеру 10 августа на дороге к Куштау появились заграждения.

На чьей стороне закон?

Заместитель генерального директора по организационной и кадровой политике АО «БСК» Рустем Басыров рассказал «360», что к акциям экозащитников они привыкли относиться как к незаконным и несанкционированным публичным мероприятиям. Однако правоохранители соглашаются с управлением компании не всегда.

Они (акции протеста — прим. ред.) для нас не новые, продолжаются на протяжении многих лет. Сначала они организовывались вокруг шихана Торатау, теперь вокруг шихана Куштау. Там все одни и те же участники, одни и те же организаторы, одна и та же риторика — те же самые мифы и мантры, начиная от святости гор и заканчивая всем остальным Рустем Басыров заместитель генерального директора по организационной и кадровой политике АО «БСК».

Однако подавлять подобные митинги, уверен Басыров, компания никогда не пыталась и не собирается. А на разбитый у подножья Куштау палаточный лагерь, по словам Басырова, «никому по большому счету дела нет».

Присутствие ЧОПовцев в месте сбора активистов чиновник объяснил необходимостью охранять имущество компании.

«Мы приступили к геологоразведочным работам на этом шихане в соответствии с той лицензией и теми документами, которые нам выдали органы государственной власти. Разумеется, для организации всех видов работ, в том числе геологоразведочных, мы заходим на гору с нашим имуществом, поэтом ЧОП обеспечивает безопасность наших работников и защиту нашего имущества», — добавил он.

При этом необходимая документация у БСК действительно есть — в 2019 году власти региона разрешили начать промышленную разработку Куштау для разведки и добычи полезных ископаемых.

По словам эколога Веселова, БСК предлагали разрабатывать два других месторождения, находящихся существенно дальше — в 80 и 120 километрах от Куштау. Однако компания отказалась. По официальным данным, из-за несоответствия геологического материала, а на самом деле, уверен Веселов, из-за того, что лишние сто километров влетели бы производству в копеечку.