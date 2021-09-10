Курскому школьнику не верят одноклассники и педагоги. История с вырванной сережкой приобрела новый оборот

Ученик восьмого класса курской деревенской школы Алексей Шавров рассказал «360», что учится здесь третий год. Отношения с директором Александром Андрощиком, который на днях вырвал у него из уха сережку, у него не сложились сразу. Пару лет назад он избил Алексея и его друга в своем кабинете за плохое поведение.

Бил, обзывал и унижал

Мальчик переговаривался с учителями, за что, по его словам, директор ударил его по лицу ладонью и по корпусу кулаками. Некрасивая история с сережкой началась 2 сентября 2021 года, когда мальчик пришел в школу.

«Директор попросил ее снять, я отказался. Приходила в школу и мама, он на нее голос повысил. Кричал на нее и пообещал, что сам вырвет сережку. 6-го сентября вызвал к себе в кабинет, оскорблял, кричал матом, я молча ушел. На следующий день в коридоре школы он вновь потребовал снять сережку. Я отказался. Директор загнал меня в свой кабинет. Начал кричать и требовать ее снять. Я вновь отказался. После этого он дернул меня за сережку, пошла кровь. Я ее снял, положил ему на руку и вышел», — сообщил школьник.

Он признался, что переволновался и сильно испугался, но пошел на урок. Кровь из уха залила всю рубашку. Алексей позвонил маме, она приехала и поговорила с директором. После этого оба направились в полицию, где написали заявление. Где сейчас находится сережка, Алексей не знает. Он сообщил, что директор не извинялся и связаться с его семьей не пытался.

Елена Громова рассказала, что разрешила сыну носить серьгу в ухе. У них договоренность — взамен мальчик не пытается набивать татуировки.

«Я попыталась объяснить директору, что она никому не мешает, не пахнет, не кричит, не мешает учебному процессу. На что он кричал, что в своей школе *** (геев — аналог) не потерпит. И если Алексей ее не снимет, вырвет сам. Тогда я поехала в районный отдел образования. Мне посоветовали не волноваться. Мол, вашего ребенка никто не тронет. С Александром Николевичем мы проведем беседу», — рассказала Елена Громова.

Около полудня 7 сентября мальчик в истерике позвонил маме и сообщил, что директор порвал ему ухо. Женщина приехала в школу. Александр Андрощиков ей заявил, что ее сына не трогал, ничего не было ни вчера, ни позавчера. Он подчеркнул, что вообще никогда не кричит.

Елена Громова добавила, что живет в деревне и переводить сына некуда, они продолжат учиться в этой школе. Однако, по ее мнению, директора надо изолировать от детей.

Он сделал это сам!

Одноклассница Алексея Виктория Носова подтвердила, что директор школы всегда ненавидел мальчика.

«Чуть что, сразу вызывал. Подзатыльник мог дать. Алексей действительно в тот день пришел на биологию с кровоточащим ухом. В школе мнению разделились. Одни считают, что он сам дернул за сережку, другие — что он говорит правду», — рассказал девочка.

Сама она считает, что одноклассник сам себя поранил, так как у него с директором была личная неприязнь.

Консультант управления по образованию администрации Рыльского района Курской области, которая сейчас исполнят обязанности начальника управления образования, Ирина Морозова, рассказала «360», что Александр Андрощиков работает в школе пятый год. По ее словам, это добросовестный, умеющий работать с детьми педагог, который обладает высоким профессионализмом.

Источник фото: телеканал «360»

«Требовательный к себе и коллегам, имеет твердые знания в области педагогики, владеет современными методами обучения и преподавания. За все время работы замечаний или дисциплинарных взысканий ему не выносили. Из этой школы никогда не поступало жалоб. Конфликты урегулировались с помощью директора и администрации школы», — рассказал чиновница.

От встречи с журналистами Александр Андрощиков предпочел уклониться. Сначала он попытался от них сбежать, потом хотел выбить камеру из рук корреспондента.