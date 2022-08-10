Курс на Восток. Россияне стали чаще покупать праворульные машины из Японии

Цены на автомобили в России снизились, но их дальнейшего уменьшения не будет. Это связано с ограничениями на поставки машин из недружественных стран. Россияне сменили предпочтения и стали чаще покупать китайскую продукцию, а также подержанные японские модели.

В России снизились цены на автомобили. По итогам июня и июля средний чек на новые автомобили в России составил 2,3 миллиона рублей. Это на 10% выше, чем в начале года, но ниже весенних отметок в 2,8 миллиона рублей. Уменьшение цены связано с уменьшением количества машин, кроме китайских и отечественных.

На цены повлияло снижение доли премиальных марок на рынке по мере исчерпания запасов машин у дилеров. В дальнейшем такие автомобили могут подорожать, писал «Коммерсант».

Источник фото: РИА «Новости» / Мария Девахина

Другая возможная причина падения цен на автомобили — это стабилизация отрасли. По мнению вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, снижение стоимости — это индикатор спокойствия и умеренности поставщиков и продавцов, писала Lenta.ru.

Цены не изменятся

В ближайшее время цены на автомобили вряд ли изменятся. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр объяснил «360», что это связано с отсутствием поставок машин из недружественных стран. Другая причина заключается в том, что параллельный импорт еще не заработал в полной мере.

«Машины фактически поступают только для частных лиц, и этого не хватает. А компании закупать автомобили не могут в новых условиях. Все это существенно влияет на сохранение высокой цены», — отметил Хайцеэр.

Источник фото: РИА «Новости» / Мария Девахина

По словам специалиста, высокие цены сохраняются даже на китайскую продукцию. В России автомобиль из КНР может стоить на 30% больше.

Хайцеэр уверен, что в ближайшей перспективе цены не снизятся, но спрос среди населения может уменьшиться. Специалист напомнил, что на рынок все еще влияют последствия пандемии, которая вызвала во всех странах мира дефицит автомобилей.

«Я думаю, что к снижению цен может привести только падение спроса и невозможность реализовывать автомобили по той стоимости, которая сегодня существует. Но это будет шаг отчаяния, потому что для нормального понижения стоимости должна быть конкуренция и другой способ доставки автомобиля до страны. Ни того, ни другого сейчас нет», — заметил Хайцеэр.

В некоторых автосалонах все же можно зафиксировать снижение цен, однако этот феномен не повсеместный. По мнению автоэксперта, члена общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игоря Моржаретто, авторынок сейчас довольно бедный и лишен большинства привычных покупателям моделей.

«Есть снижение по некоторой китайской продукции, поскольку у Китая сейчас все хорошо с поставками и модельным рядом. Они подняли цены в марте–апреле в полтора раза и могут себе позволить небольшое снижение сейчас», — объяснил Моржаретто.

Специалист подтвердил, что некоторых моделей машин стало совсем мало из-за прекращения поставок и производства автомобилей внутри страны.

По словам Моржаретто, в прошлом месяце 30% спроса приходилось на модели из КНР и России. Схожую тенденцию выделил и Хайцеэр. Он отметил, что стоимость российской продукции тоже остается высокой. По словам Хайцеэра, россияне также покупают машины, которые идут из стран СНГ и ОАЭ. Но доставка таких автомобилей сопряжена со сложностями и рисками.

«Сейчас растут продажи подержанных праворульных машин из Японии. Фактически их количество удваивается», — добавил Хайцеэр.

Рост спроса на экзотические для России автомобили связан с тем, что они довольно дешевые и перевод денег в Японию не ограничен. Валютный курс также выгодный, поэтому достаточно удобно приобрести азиатскую машину.