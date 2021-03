Курс на Север. Риски в Суэцком канале повысят значимость морского пути через Россию

Заблокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given почти сняли с мели, однако из-за сильного ветра судно снова частично развернулось и встало поперек водной артерии. Контейнеровоз уже почти неделю блокирует движение по одному из самых загруженных участков морских торговых путей, что привело к экономическим последствиям. Некоторые специалисты уверены, что это заставит компании обратить свое внимание на Северный морской путь.

По информации Inchcape Shipping Services, контейнеровоз сняли с мели около 4:30 утра по местному времени. Позже управление Суэцкого канала заявило, что Ever Given сняли с мели лишь частично.

В Сети появился ролик, на котором видно, как Ever Given смогли сдвинуть с мертвой с точки. Корма судна развернулась, открыв тем самым часть канала. Однако планам помешал ветер. До этого сдвинуть Ever Given с места пытались дважды. Обе попытки не увенчались успехом.

Когда возобновится движение по каналу

В Bloomberg частичное снятие с мели судна уже окрестили первым шагом к возобновлению движения по Суэцкому каналу. Однако пока точной информации, когда движение станет штатным, нет.

Опрошенные РБК эксперты считают, что теперь пробка из судов исчезнет в течение нескольких суток. Если бы его не удалось снять с мели, на разгрузку судна и его транспортировку ушли бы недели.

«Время, когда пробка рассосется, очень легко посчитать. Примерно 50 судов проходит в сутки через Суэцкий канал. Соответственно, считаем исходя из количества судов, стоящих там сейчас, их, насколько я помню, около 350 скопилось. Пока все не рассосется, там будет достаточно оживленное движение», — заявил первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук.

Последствия пробки в Суэцком канале

Суэцкий канал — один из самых загруженных участков морских торговых путей. Ever Given же перегораживает его со вторника, 23 марта, что создало гигантскую пробку из судов. По последним подсчетам, ожидать освобождения контейнеровоза пришлось 450 судам.

Ежедневные потери от блокировки канала оценили более чем в девять миллиардов долларов. При этом долгосрочные последствия блокировки в Суэцком канале будут минимальными.

Будут ли какие-то проблемы из-за такого долгого простоя судов, зависит от страхового договора и конкретных претензий, пояснил РБК руководитель калининградского отделения российского профсоюза моряков Вадим Мамонтов.

Ковальчук, в свою очередь, отметил, что в канале практически всегда есть очередь, пусть и не такая большая. Она зачастую длится от нескольких часов до нескольких дней. Случай же с застрявшим контейнеровозом может попросту обострить ситуацию и привести к потере доверия.

«Какие-то судовладельцы, возможно, будут формировать более крупные партии груза и обходить вокруг Африки. Но это намного дороже в силу того, что надо потратить дополнительные 10–15 дней. Риски, связанные с доверием, есть, но небольшие. А связанных с техническим состоянием канала, я думаю, наоборот, нет», — добавил Ковальчук.

От пробки в Суэцком канале есть достаточно очевидные краткосрочные последствия. Однако ждать глобальных потер не стоит. Об этом в разговоре с «360» заявил проректор РАНХиГС, директор института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин.

«Эта очередь, которая там скопилась, она потихонечку будет рассасываться. В этом смысле все вернется на круги своя. <…> Это все-таки такое форс-мажорное обстоятельство. Действительно огромный контейнеровоз, который сдвинуть с места сразу было очень сложно. Ясно, что в краткосрочном плане понесли убытки участники этого процесса, даже немножечко цена на нефть скорректировалась в сторону повышения. Но это все краткосрочные последствия», — подчеркнул собеседник «360».

По его словам, говорить о каких-то глобальных выводах по поводу адаптации мировой экономики к таким вызовам из-за локального случая не стоит.

Как избежать подобных ситуаций

Терзич заявил, что во избежание подобных ситуаций в будущем персонал судов должен иметь более серьезный опыт в управлении.

«Мировые транспортные коридоры перегружены. Когда пандемия коронавируса, наконец, нас покинет, объемы мировой торговли будут возвращаться к своему естественному фону, эта недостаточная пропускная способность транспортных коридоров станет еще более очевидной. Это должно привести к некому переформатированию рынка глобальных транспортных перевозок и к усилению значимости Северного морского пути. Как раз-таки, если связать все это хозяйство с ситуацией в Суэцком канале, это должно привести к ускорению реализации такого сценария», — подчеркнул Андрей Марголин.

Ever Given — это самое большое судно, которое когда-либо испытывало проблемы в акватории Египта. Размеры контейнеровоза — 59 на 400 метров, что сопоставимо с длиной четырех футбольных полей.

В последний раз схожий инцидент в Суэцком канале произошел четыре года назад. Тогда из-за технических неисправностей на мель сел японский контейнеровоз. Однако в том случае египтяне смогли возобновить судоходство в проливе всего за несколько часов.