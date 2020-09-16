Курс на отравления. Болгария раскрыла подробности о преступлении 2015 года, в котором винит россиян

В Болгарии назвали «вторые имена» россиян, которых подозревают в покушении на местного бизнесмена Емельяна Гебрева. По данным правоохранителей, участники отравления использовали поддельные документы и путешествовали под разными именами. «360» разбирался, зачем публиковать новую информацию о расследовании 2015 года именно сейчас.

В преступлении подозревают граждан России Георгия Горшкова, Сергея Павлова и Сергея Федотова, писала болгарская прокуратура. Но в базу данных Интерпола внесли совсем другие имена.

Согласно новой информации, подозреваемые использовали другие имена для передвижения. Горшков называл себя Егором Гордиенко, Павлов — Сергеем Лютенко, а Федотов — Денисом Сергеевым.

При этом местонахождение подозреваемых все еще не установили. В Софии предполагают, что они скрываются в России.

Владельца оружейной компании Emco Гебрева и его сына отравили весной 2015 года. Однако оба остались живы. По данным экспертов Организации по запрету химического оружия (ОЗХО), в анализах жертв нашли боевое отравляющее фосфорорганическое вещество, находящееся под запретом как химическое оружие.

В прокуратуре Софии подчеркнули, что во время расследования правоохранители сотрудничали с ОЗХО и все анализы направляли в лабораторию в Финляндии. По данным Bellingcat и Insider, анализы Гебрева исчезли из финской лаборатории, в связи с чем расследование приостановили.

«В разгар истории с Навальным»

«На Россию оказывают огромное давление, чтобы остановить проекты „Северный поток — 2“ и „Турецкий поток“. Последний, как ожидается, будет проходить через Болгарию по пути в Австрию. Разглашение имен сейчас, спустя столько месяцев после произошедшего, означает оказание дополнительного давления на Болгарию в отношении „Турецкого потока“. Параллельно с тем же давлением, которое США оказывают на Германию и другие страны с целью остановить „Северный поток — 2“ под предлогом того, что Россия должна быть наказана за поддержку Лукашенко и предполагаемое отравление Навального», — заявил в разговоре с «360» американский политолог Эндрю Корыбко.

По его словам, демонизация России — уже традиционная тактика. Собеседник уверен, что ей будут продолжать пользоваться, потому что это политически удобно.

Сообщение имен по старому делу именно сейчас призвано напомнить людям об этом предполагаемом инциденте как раз в разгар истории с Навальным. Эта ситуация повлияет на двусторонние отношения только в том случае, если болгарское правительство решит сделать какие-то провокационные заявления или политические шаги Эндрю Корыбко политолог.

В феврале МИД России уже ответил на вопрос, был ли когда-либо Егор Гордиенко сотрудником российской миссии при ВТО. «По линии МИД России указанное лицо в постпредство России при ВТО не командировалось», — таким был ответ.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не знают, на чем основаны и насколько компетентны сообщения о связи россиян с отравлением болгарского бизнесмена.