Курс молодого военкора. «Бастион» готовит к горячим точкам и отсеивает слабых

Как почувствовать себя военным корреспондентом и перенести настоящие тяготы полевых условий? Для этого есть курсы «Бастион», которые с 2006 года прошли около 800 журналистов. Неженкам здесь не место: участники попадают в самые жесткие и стрессовые ситуации, к которым готовы далеко не все. Военные корреспонденты рассказали «360», как проходит обучение в «Бастионе» и как оно помогает при работе в поле.

«Бастион» — учебно-практические курсы для журналистов, которые хотят связать свою жизнь с работой в горячих точках. Один из участников, Святослав Павлов, прервал подготовку и вернулся с ужасным впечатлением: он рассказал о жестоком обращении и унижении со стороны инструкторов, сам «Бастион» назвал «БДСМ-курсами». С чего он взял, что будет легко, неясно. За 13 лет подготовку прошли сотни сотрудников СМИ с разным опытом, половина из которых — женщины.

Инструкторы «Бастиона» помогают журналистам понять, насколько тяжело оказаться посреди боя, и проверить, могут ли переносить стресс даже в искусственно созданных жестких условиях. В общем, полученные на программе навыки помогают военкорам сохранить жизнь себе и окружающим.

Вот так, например, подготовку проходили журналисты «России 1»:

Без светских бесед

Святослав Павлов проходил курс в сентябре. Вместе с ним на потоке были многие знакомые военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. Он рассказал «360», что никто из них не жаловался.

«Что касается этого набора, у меня там была куча знакомых, в том числе опытные люди, мой брат там был из РИА „Новостей“. Ни у кого негативных эмоций не осталось. Все говорят, что достаточно жестко. У кого-то ребра до сих пор болят, но все восприняли это с юмором и в качестве урока. <…> Там девчонки были, одной из них 19 лет, они все довольные вернулись», — подчеркнул он.

С такой реакцией после курсов Коц столкнулся впервые, хотя многие его знакомые и раньше проходили программу. По его словам, там дают нужные навыки. Например, узнаешь ощущение, когда стреляют над ухом, получаешь навыки оказания медицинской помощи.

Корреспондент газеты «Собеседник» Виктория Савицкая прошла курсы «Бастион» в июне 2017 года. Она признала, что программа в ее время была жесткой, но никаких сожалений не выразила.

По мнению Савицкой, курс необходим не только журналисту, но вообще любому человеку. «Они не были мягкими. Естественно, нас не кормили красной икрой, мы не спали по полдня, у нас не было светских бесед. Это нормальная подготовка, где мы живем на территории военной части, у нас распорядок: в 06:35 подъем, в 06:40 зарядка, в 07:00 завтрак. Да, завтрак в офицерской столовой, это не как у срочников», — рассказала журналист.

Инструкторы на курсах опытные. Например, «инженерке» Савицкую обучал человек, который проводил операцию по разминированию Пальмиры.

На войне хуже

Военный журналист Виктор Литовкин объяснил «360», что любая горячая точка — риск для жизни, к которому нужно быть готовым. Там могут оказаться не только опытные корреспонденты, но и ребята, которые только окончили университет и понятия не имеют, как работать в поле. Для этого и нужны курсы «Бастион».

Их надо подготовить к этому, потому что горячая точка — риск для жизни. Чтобы человек не оказался в гробу, ему надо быть готовым к определенным действиям, чтобы он понимал, что происходит и отчего. Надо готовить на таких курсах, как «Бастион» Виктор Литовкин.

Сам Литовкин прошел эти курсы много лет назад. По его словам, «никакой жесткой подготовки для меня не было». Он подтвердил, что «иногда там пережимают», но «на войне может быть хуже». Литовкин подчеркнул, что никто из журналистов, прошедших курсы «Бастион», не умер в горячей точке и даже не получил ранения.

Военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семен Пегов отметил, что из редакции в редакцию передается молва о том, что на подготовке не будет легко. Но пока никто не жаловался, что «Бастион» перегнул.

«У меня есть очень много друзей, которые проходили эти курсы. И девочек, и мальчиков разных возрастов, разного уровня гламурности. Представляли, на что шли. Некая молва об этих курсах передается от редакции в редакцию, что это не будет легко. Ни разу не слышал, что кто-то жаловался», — рассказал он.

На программе имитируют определенные стрессовые ситуации, чтобы научить в них себя вести. Выходцев с курсов Пегов назвал мужественными и смелыми людьми, которые потом рисковали жизнями в горячих точках. «Для меня это довольно сопливая история (с жалобой Павлова — прим. ред.). И он не очень корректно отзывается о других коллегах, которых чуть не терпилами называет из-за того, что прошли эти курсы. Я знаю людей, которые их проходили и за такие слова могут и, что называется, по морде дать. Это достаточно мужественные, смелые люди, которые потом ехали в горячие точки, рисковали жизнью. Никто из них не ныл, и у меня язык никогда не повернется назвать этих людей терпилами», — заключил журналист.