Курортный сезон начался в Крыму и на Кубани. Туристов ждут дожди и переполненные отели

Активная фаза туристического сезона официально стартовала в Крыму и Краснодарском крае 1 мая. Отели и гостиницы забиты под завязку, что неудивительно: последние 30 лет россияне не представляют свою жизнь без отдыха, а границы закрыты. Поэтому дожди с грозами и 12-градусное море не стали помехами курортному отдыху в майские праздники.

Отели — под завязку, цены — в гору

В мае Крым готов принять более миллиона туристов, сказал глава региона Сергей Аксенов. На полуострове уже открыты 700 отелей и санаториев, которые пообещали соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Средний уровень бронирования объектов размещения в мае достиг 80%. В Сочи многие отели и гостиницы зарезервированы на 90%, сообщили в администрации города-курорта.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с «360» признался, что не удивлен столь высокому интересу к отечественным курортам.

«Пользуется популярностью сейчас в России все. Безусловно, начиная от Краснодарского края и Крыма, Калининграда и Санкт-Петербурга с Москвой, также Казань и Алтай, Байкал и Японское побережье — все буквально. Почему? Потому что за 30 лет постсоветских мы с вами туризм превратили в целый социально-общественный институт. Мы с вами уже не представляем для себя жизнь без какого-то отдыха, потому что даже в период пандемии все равно жили на дачах, в загородных домах», — рассказал Осауленко.

За последний год из-за пандемии городские отели очень сильно опустились по цене. А все, что касается пригородов, подорожало относительно неплохо. Люди хотят отдыхать на природе.

Туристический сезон начался в апреле, россияне не захотели дожидаться мая. На это есть две причины, которые очень сильно повлияли на то, что сегодня все отели заполнены практически на 100%. Во-первых, сейчас нет внешних рынков туризма. Во-вторых, в России началась третья волна кешбэка.

«То и другое дало в совокупности взрывной результат. К сожалению, мы наконец-то четко осознали, что наша внутренняя туристская емкость имеет свои узкие границы», — заметил Осауленко.

Именно поэтому цены резко пошли в гору, отели везде и всюду забиты под завязку.

«Есть что-то незаполненное. Это даже нельзя назвать каким-то минимумом. Это, скорее, микро что-то. Но это в основном те места и объекты размещения, где соотношение „цена — качество“ совершенно никак никого не удовлетворяет», — добавил эксперт.

Еще только 1 мая, а продукта как такового, именно продукта, нет Александр Осауленко.

Движение к пяти звездам

Сейчас курорты России готовы резко увеличить строительство отелей, всевозможных баз отдыха, объектов размещения и питания, улучшить транспортную инфраструктуру.

«Мы очень долго и упорно с вами говорили о том, что потенциал наш сумасшедший. У нас такая природа, которой нет ни у кого, у нас такие места, такие реликвии. Это все так. Но это все потенциал, а потенциал должен быть реализован. Везде должны быть объекты размещения мирового уровня. Мы с вами за последние 30 лет уже поняли, что такое „мирового уровня“, что такое мировые стандарты, мы хотим, чтобы у нас было точно так же», — сказал директор ассоциации «Турпомощь».

Осауленко привел пример: на весь Крым и Краснодарский край приходится около 60 пятизвездочных отелей, а в Турции, только в одной Анталии, на порядок выше. Это значит, что отечественные курорты еще порадуют отдыхающих новыми туристическими предложениями.

«Голубой флаг»

Крым и Сочи вновь сделают все возможное, чтобы подтвердить, что их пляжи достойны «Голубого флага».

«Я думаю, сама ситуация говорит о том, чтобы об этом было заявлено и все это получилось. Это не просто так, эти регионы к этому шли: Краснодарский край — последние десятилетия, Крым — последние пять лет, но они шли. Сейчас проявится, насколько был этот путь хорошо пройден, и я думаю — да, этот шанс есть, и очень хороший, очень неплохой», — сказал «360» Осауленко.

«Голубой флаг» — международная награда, которая каждый год вручается пляжам и причалам, где вода отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Подтверждать заветный статус качественного отдыха приходится ежегодно.

«Голубым флагом» в Крыму пока отличился только один пляж — Массандровский. Он расположен недалеко от причала №144, к востоку от центра Ялты. В Сочи, по данным на июнь 2019 года, пляжей с «Голубым флагом» насчитывалось 13, а в сезон 2020 года их количество заметно увеличилось — до 21.

Не летняя погода

Крым

Первая пятидневка мая в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа особо не порадует отдыхающих, рассказал «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По своему температурному фону она будет очень неровной, время от времени будут кратковременные дожди с грозами», — предостерег Леус.

В первый день мая прогнозируются кратковременные дожди с грозами, особенно на востоке полуострова. Днем температура в прибрежной зоне составит +16…+21 градус, а в степных районах, то есть в центре Крыма, будет теплее — +18…+23. На следующий день появится солнце, не будет дождей, все это благодаря стараниям антициклона. Температура немного повысится: на побережье будет +17…+22, в центре прогреется до +20…+25.

Холодный атмосферный фронт пройдет по полуострову 3 и 4 мая. 3 мая он отметится ливневыми дождями с грозами, но все равно будет довольно тепло — +17...+22 градуса на побережье и +21...+26 градусов в центральных районах. 4 мая пройдут кратковременные дожди, поэтому температура понизится до +15…+20 градусов.

И только после 5-го числа погода улучшится и до конца праздников будет преимущественно солнечной, без осадков. Температура будет колебаться в пределах +18…+23 градусов в прибрежных районах, до +20…+25 воздух прогреется в центре полуострова.

Однако настоящее тепло майским отдыхающим не светит. На него можно рассчитывать только во второй половине месяца.

Краснодарский край

Краснодарский край не сильно отличается по прогнозу. Первая пятидневка пройдет с кратковременными дождями, временами с грозами, с колебаниями температур. Более комфортная погода порадует тех, кто приедет на черноморское побережье с 6 по 10 мая.

Первые три дня мая достаточно комфортные, будет светить солнце, столбик термометра поднимется до +20…+25 градусов. Однако 4 и 5 мая нагрянет холодный фронт с кратковременными дождями и грозами, который понизит температуру до +16...+21.

С 6 мая до конца майских каникул прогнозируется солнечная погода без осадков, +18…+ 23 градуса.

Температура воды

Температура вода у западного побережья Крыма будет колебаться в пределах 12-13 градусов, у восточного море прогреется до 13-14 градусов. Вода в Краснодарском крае будет чуть теплее — +13…+15 градусов. Прохладно, но купаться сейчас или нет — решать только вам.

«Вопрос купания точно так же, как и вопрос погоды, — вещь очень субъективная. Кому-то при одной температуре тепло, кому-то — холодно, кто как себя ощущает. Естественно, в начале мая еще рано большинству купаться», — сказал Леус.

Температура воды в море приближается к комфортным значениям обычно в последнюю пятидневку мая. Стоит дождаться хотя бы +20 градусов. Причем сначала она прогреется на черноморском побережье, в Крыму это происходит на неделю позже.

Море без холеры и коронавируса

Роспотребнадзор Крыма приступил к мониторингу морской воды на наличие холеры и коронавируса. Об этом рассказала РИА «Новости» руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Нет смысла проводить мониторинг при низких температурах морской воды. С 1 мая начинается мониторинг по холере — это наша обычная работа. Одновременно будет проводиться исследование на наличие в воде новой коронавирусной инфекции», — отметила она.

По словам Пеньковской, точки, где берутся пробы морской воды, эпидемически обоснованы.

В 2020 году Роспотребнадзор не обнаружил возбудителя коронавирусной инфекции в морской воде у побережья Крыма, а также в аквапарках и бассейнах.