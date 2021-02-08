Курортные дни ада. Пригожин и еще 438 россиян стали доказательством: даже морской отдых не защитит от ковида

Иосиф Пригожин и Валерия перенесли коронавирусную инфекцию, когда отдыхали в Дубае. Когда жесткие ограничения сняли, многие россияне поехали отдыхать в надежде, что за границей ситуация с ковидом волшебным образом решилась. Но это не так.

«Восемь дней ада»

Продюсер Пригожин вместе с женой, певицей Валерией, уехали из России в Дубай еще в октябре 2020 года, чтобы провести время в тепле и, вероятно, сбежать от коронавируса. Однако они все-таки заразились. По словам Пригожина, в первую неделю болезни он чувствовал себя неплохо, а потом начал задыхаться и «не в силах был подняться». Его госпитализировали в местную больницу и подключили к кислороду. Это время продюсер сравнил с «восемью днями ада».

Врачам удалось спасти жизнь Пригожина. Его выписали из клиники. Валерия нормально перенесла COVID-19.

По словам Пригожина, он вместе с женой соблюдал все предписанные ограничительные меры. Однако он не привился от коронавируса, о чем пожалел, сообщил Life. Сделала ли это Валерия, продюсер не уточнил.

Звезды на морях

Многие россияне, в том числе знаменитости, уезжают из России в надежде, что где-то за границей получат лучшие условия пребывания во время пандемии. На море поехали Пригожин и Валерия, Анастасия Волочкова отправилась на Мальдивы, Анфиса Чехова — туда же, но чуть раньше Волочковой. В Танзании оторвался Сергей Глушко, более известный как Тарзан. Отдыхал он без супруги Наташи Королевой, что озадачило подписчиков на фоне ситуации с актрисой Анастасией Шульженко. Она тогда призналась, что боялась Королевой после секс-скандала.

За границей отдыхала также ведущая «Дома-2» Ксения Бородина — она поехала в Турцию. Проект «Дом-2» закрыли в конце 2020 года, но потом выяснилось, что его просто реформируют. В феврале открылся кастинг в реалити-шоу.

На Мальдивы отправился Джиган с супругой Оксаной Самойловой. В ноябре пара сняла виллу, стоимость которой достигала 400 тысяч рублей в сутки.

Коронавирусная лотерея

Никто из перечисленных звезд не заразился коронавирусом, кроме Пригожина и Валерии. Так везет не всем. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сказал, что в 2020 году у туристов турецких провинций Анталья и Мугла выявили коронавирус. Зараза коснулась 438 россиян, 11 из которых скончались. И это все несмотря на действующие в стране ограничения.

«Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, наши туристы все-таки смогли массово посетить Турцию. В общей сложности, как объявлено турецкими властями, в 2020 году сюда приехали более двух миллионов россиян», — сказал Ерхов.

В ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что с августа по ноябрь только из Турции вернулись 1,5 миллиона россиян. Из этого числа 10 тысяч человек приехали на родину с коронавирусной инфекцией.

Возможно, желание покинуть Россию обусловлено мыслями, будто в других государствах к ограничениям относятся серьезнее. Но во всех странах действуют похожие запреты. Например, в Дубае люди обязаны ходить в масках везде, кроме пляжа. И до него нужно дойти в средстве индивидуальной защиты, сказала сайту kp.ru Инна Жиркова, жена футболиста Юрия Жиркова.

Турция официально открыта для туристов уже несколько месяцев. Но из-за второй волны и наплыва туристов в новогодние праздники власти добавили ограничений и правил. С 30 декабря всех туристов обязали делать ПЦР-тест за 72 часа до въезда в Турцию. Некоторым туристам необходимо сидеть на карантине 10 дней. Это касается тех, кто приехал из Великобритании, Дании и ЮАР. В выходные дни в Турции действует комендантский час — с 21:00 до 05:00. В это время на курортах и городах не работает ничего, кроме продуктовых магазинов. На путешественников это не распространяется. Главное — показать паспорт иностранного гражданина или ваучер из отеля.

Как сложится ситуация в 2021 году, пока неясно. Но на всякий случай почитайте инструкцию, как вести себя в открытых курортных странах. Это может упростить отпуск.