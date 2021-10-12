«Внимание! Еда!» проверила куриные яйца российских производителей. Ни одно из них не соответствует стандартам качества

Куриные яйца считаются стратегически важным продуктом. Их употребляют в пищу в чистом виде и используют при производстве различных кулинарных изделий. Эксперты Роскачества устроили проверку куриных яиц российских птицефабрик. Но ни один из представленных образцов не получил высшую оценку.

Качество яиц зависит от рациона питания курицы. Для несушек птицефабрики закупают специальные корма, которые состоят из пшеницы, кукурузы, сои, растительного масла и даже извести. От правильного кормления зависят качество желтка, толщина скорлупы и даже вкус яиц, которые несут курицы.

Кроме того, птицеводы внимательно следят за тем, чтобы несушки не болели. Для этого их заранее прививают от любых вирусных и бактериальных инфекций. Для лечения птиц используют наборы неорганических кислот. Антибиотики на птицефабриках под строгим запретом.

Проверка на свежесть и пользу

Срок хранения куриного яйца с момента упаковки составляет три недели. Проверить свежесть товара можно прямо в супермаркете при помощи специального прибора, куда помещается яйцо из упаковки.

Практически никто не использует всю купленную упаковку яиц сразу. Продукт долго хранится в холодильнике, но даже там он может испортиться. Поэтому перед готовкой лучше проверить свежесть яйца. Для этого достаточно опустить его в стакан с водой. Свежее сразу же уйдет на дно. Полежавшее опустится на бок, а испорченное будет плавать на поверхности.

Но, кроме свежести, яйца должны отвечать и другим стандартам. Специалисты Роскачества взяли на проверку продукцию шести марок:

яйцо куриное торговой марки «Азбука вкуса» — производитель ООО «Птицефабрика „Вараксино“»;

яйцо куриное торговой марки «Окское» — производитель ЗАО «Окская птицефабрика»;

яйцо куриное торговой марки «Каждый день» — производитель ОАО «Волжанин»;

яйцо куриное торговой марки «Лето» — производитель ООО «Белянка»;

яйцо куриное торговой марки «Роскар экстра» — производитель ПАО «Птицефабрика Роскар».

Проверка показала, что ни один из исследованных образцов не получил высшей оценки. Как пояснила эксперт Роскачества Наталья Завьялова, ни в одном из представленных яиц не оказалось достаточного количества Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

«Омега-3 не должно быть меньше 0,2%. В исследованных яйцах содержание Омега-3 чуть ниже — от 0,12 до 0,15%», — пояснила эксперт.

Специалист отметила, что остальные действующие в России стандарты не нарушены. Но на высшую оценку и российский знак качества эти продукты претендовать не могут.

На последнем месте оказались куриные яйца торговой марки «Лето». Они получили четыре балла из пяти возможных. В этой продукции воздушная камера оказалась слишком большой. То есть яйцо наполовину пустое.

Наталья Завьялова пояснила, что воздушная камера называется пуга. Это промежуток между белком и внутренней стенкой скорлупы. У свежего яйца пуга небольшая, но со временем она сильно увеличивается, что говорит о старости продукта.

На четвертом месте оказались яйца торговой марки «Азбука вкуса». Небольшое содержание Омега-3 жирных кислот и большая пуга позволили оценить этот продукт на 4,2 балла.

Середина досталась яйцам торговой марки «Роскар экстра». Экспертам не понравилась слишком тонкая скорлупа. Она меньше 0,4 миллиметра — стандарта, установленного Роскачеством. Этот продукт получил 4,6 балла.

На первое место с результатом 4,75 балла из пяти возможных эксперты Роскачества поставили яйца торговых марок «Окское» и «Каждый день». У них тоже оказалась достаточно тонкая скорлупа, но близкая к установленным стандартам.

Роскачество рекомендует

Приготовление яиц невозможно без соли. Несмотря на то, что эта приправа задерживает воду и повышает давление, в умеренных дозах, она необходима. Это источник электролитов и минералов, которые необходимы для здоровья. Но важно выбирать правильную соль. Эксперты Роскачества составили список из пяти лучших образцов, представленных в магазинах:

соль «Экстра» — торговая марка «МС»;

соль йодированная — торговая марка Kotanyi;

морская соль высшего сорта «Соль Мертвого моря» — торговая марка Dead Sea Works;

пищевая морская соль высшего сорта Atlantika;

пищевая молотая соль высшего сорта «Илецкая» — производитель компания «Руссоль».

Все эти образцы получили от специалистов Роскачества максимальные пять баллов из пяти возможных. Мало того, соль торговой марки «Илецкая» удостоилась Российского знака качества.

Подписывайтесь на нашу группу в «Одноклассниках», чтобы не пропустить новые выпуски программы «Внимание! Еда!».