Курилы пережили землетрясение и небольшое цунами. Главное

Землетрясение произошло неподалеку от Курильских островов в Тихом океане. В домах и квартирах с потолков падали плафоны. К счастью, жертв и сильных разрушений нет. Но в эпицентре продолжаются афтершоки — повторные подземные толчки.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло 25 марта в Тихом океане. Его очаг находился в 250 километрах юго-западнее Северо-Курильска. Горожане ощутили толчки силой пять-шесть баллов, жители Южно-Курильска и Петропавловска-Камчатского — три-четыре балла.

После землетрясения спасатели обследовали потенциально опасные жилые строения и объекты социальной инфраструктуры. Оказалось, что оно повредило25 печных стояков, их уже начали ремонтировать.

Сейчас в эпицентре продолжаются подземные толчки, сообщили ИА «Кам 24» на сейсмостанции «Петропавловск» камчатского филиала Геофизической службы РАН. Пока их было семь магнитудой 3,7–5. Но на Камчатке они уже не чувствуются. Завлабораторией геоинформационных технологий и дистанционного зондирования Института геологии минералогии Сибирского отделения РАН Иван Зольников рассказал ТАСС, что обычно афтершоки бывают слабее основного толчка. Но случаются и не уступающие по мощности.

Угроза цунами в Северо-Курильске

«Трясло недолго, но интенсивно: падали плафоны с потолка, из шкафов все вываливалось. Сейчас все спокойно. Но и особой паники не было. Жертв нет, разрушений нет. После землетрясения угрозу цунами объявили по громкой связи. Население эвакуировано в безопасную зону», — рассказал «360» житель Северо-Курильска Алексей.

Чтобы обеспечить безопасность людей при угрозе цунами, спасатели эвакуировали 400 человек из портовой зоны на безопасную возвышенность. Первая волна пришла в город в 07:15 по московскому времени. Ее высота составила 50 сантиметров, жертв и разрушений она не вызвала. Следом пришло еще несколько таких же волн.

«В прибрежной полосе города регистрируются небольшие волны до 50 сантиметров, которые идут на фоне прилива и нагона ветром. Явление будет продолжаться около полутора часов. Сообщений о разрушениях, пострадавших и погибших не поступало», — отметили в центре наблюдения и предупреждения о цунами ФГБУ «Сахалинское УГМС».

Несмотря на небольшую высоту, из-за высокой скорости такие волны представляют угрозу для людей на берегу. Наблюдение за морем продолжалось почти два часа. Около 09:57 по московскому времени угрозу цунами сняли.

«В 17:57 (по местному времени, 09:57 по Москве — прим. ред.) выпустили отбой по угрозе. Поскольку цунами было небольшое, но наблюдалось на фоне прилива и шторма, мы по времени продержали [предупреждение об угрозе] несколько часов. В настоящее время все спокойно», — пояснили РИА «Новости» в Сахалинском центре цунами.