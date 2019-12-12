Курилки вернут в аэропорты. Но это не спасет пассажиров от дыма

Депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили законопроект, по которому в аэропортах появятся места для курения. Правда только для транзитных пассажиров или тех, кто уже прошел предполетный досмотр. Новые курилки разместят в специальных местах, где некурящие пассажиры их не увидят. Но некурящих людей от дыма это не спасет

Курилки из московских аэропортов исчезли в 2013 году после внесения специального пункта в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Дольше всех сопротивлялся Шереметьево, где еще в 2014 году были специальные курительные комнаты. Но после решения суда сдался и он. Курящие пассажиры стали искать новые места для удовлетворения своей привычки. Обычно для того, чтобы выкурить сигарету перед предстоящим полетом использовались санитарные комнаты.

То есть если раньше, дым от сигарет не выходил из курительных комнат, то после запрета дымом дышать стали все, кто заходил в туалет. Вне зависимости от того нравится ему это или нет. Никакие угрозы штрафами за нарушение закона не мешали курильщикам удовлетворять свои потребности.

Как заявил автор законопроекта депутат Госдумы Сергей Боярский, именно из-за того, что санитарные комнаты стали местом для сборов курильщиков, из-за чего табачным дымом дышали все.

Теперь, по версии авторов законопроекта, все курильщики пойдут в специально отведенные для них помещения. Но это вряд ли произойдет. Курящий пассажир точно не будет ждать пока он пройдет регистрацию и таможенную проверку, чтобы потом заниматься поиском комнаты, где он может расслабиться перед рейсом.

Большинство курящих пассажиров за шесть лет отсутствия специальных мест в аэропортах в качестве основного места сбора выбрали входы в здание воздушной гавани. Прощальная сигарета, перед тем как идти на регистрацию рейса, стала своеобразным ритуалом. Обычно эти люди небольшими группами оккупируют урны, окружая их отпугивая остальных табачным облаком, которое их окружает.

Кроме пассажиров на месте входа курят таксисты. Пропустить сигарету на улицу выходят работники кафе и различных торговых точек, расположенных в здании аэропорта. Даже уборщики устраивают себе перекуры.

Все участники последних групп точно не пойдут проходить регистрацию на рейсы, чтобы попасть в курилку, предназначенную для пассажиров. В итоге табачный дым стелется по всей площади перед входом в аэропорт, где этим дышат и некурящие люди, ради спасения которых, шесть лет назад курилки из аэропортов убрали.

Если и возвращать курительные комнаты в аэропорты, то их надо делать на первом этаже и пускать туда всех. Установить там хорошую вентиляцию, открыть ее на удаленном расстоянии от комнаты матери и ребенка и сделать специальные указатели, чтобы некурящие люди туда не отправлялись. Кстати, после приравнивания к табачным изделиям электронных сигарет и вейпов такие курительные комнаты в аэропорту точно пустовать не будут.

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