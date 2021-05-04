Блогерши на Украине курили и задували свечи в церкви. Глумление над религией стало модой?

В Киеве пьяные блогерши пришли в церковь и начали хулиганить, задувать свечи и курить. Девушки сняли свои похождения в храме на видео. Похожие случаи периодически происходят и в России.

Украинки пришли в церковь Рождества Христова на Почтовой площади. Девушки на входе спросили, можно ли посвятить куличи, но после этого принялись задувать свечи, курить электронные сигареты и распивать спиртное.

Украинские блогерши погасили свечи

Девочки не стеснялись в выражениях и демонстрировали явное неуважение к религии. Они глумились над изображениями в храме и кривлялись на камеру.

Судя по кадрам, в это время, кроме них, в церкви не было посетителей. Как и самих служителей, которые могли бы их остановить. После съемок ролика девицы все так же навеселе покинули храм, допивая спиртное из стаканчиков.

Правоохранители пока никак не отреагировали на такую выходку. В соцсетях пользователи осудили поведение девушек, которое сочли низким и недостойным. По мнению юзеров, это просто позор.

Читинский подросток

Летом прошлого года похожий случай произошел в Чите. Только там у подростка была не электронная, а обычная сигарета. Поэтому он не задувал свечу в храме, а прикурил от нее. Это произошло в соборе Казанской Божьей Матери. Мальчик снял все на видео, а потом выложил в Сеть.

Психолог Наталья Наумова в беседе с «360» высказала мнение, что мальчик мог пойти на такое не из искреннего желания, а в попытке завоевать уважение у товарищей или же в погоне за лайками.

Ролик привлек внимание полиции. Возможно, после этого подросток осознал, что такой поступок совсем не делает чести. Поэтому мальчик вскоре решил извиниться перед всеми, кого задел его ролик. В своем Instagram он написал, что не знал, чем все это может обернуться.

Видео снимал друг мальчика. Перед тем как зайти внутрь храма, он сказал, что это будет «преступление века». Митрополит Читинский и Петровско-Забайкальский Димитрий тогда пожалел этих ребят и посочувствовал их родителям.

Челябинские школьницы

В 2018 году такой же случай подростковой распущенности прогремел в Магнитогорске Челябинской области. Тогда в одном из храмов девушки-подростки, очевидно, тоже решили, что прикурить от свечи — это весело и круто, поэтому решили сделать такой снимок. Фотография облетела соцсети и вызвала волну негодования. Этот случай обсуждали по всей России.

Поступок школьниц тогда тоже резко осудили. В Сети девочек осыпали самыми разными неприятными словами вперемешку с укорами в адрес их родителей. Украинкам преподали почти такой же онлайн-урок нравственности. Но несколько лет назад некоторые все же вступились за девочек из Магнитогорска — мол, в этом возрасте бывают всякие причуды.