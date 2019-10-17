Курганский конфликт. Почему сотрудники против капремонта противотуберкулезного диспансера

По мнению директора департамента здравоохранения Ларисы Кокориной, скандал вокруг приостановки работы четвертого отделения противотуберкулезного диспансера создан искусственно и не имеет никаких оснований. «В целом это срежиссированная ситуация по дестабилизации в области и в здравоохранении, абсолютно беспочвенная, потому что решение о приостановлении работы 4-го отделения было принято не спонтанно», — сказала она на пресс-конференции 17 октября.

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Кокорина отметила, что приостановка работы нужна для того, чтобы провести в здании капитальный ремонт. Но пациенты и сотрудники не хотят покидать аварийное, по мнению главного врача Юлианы Просвириной, здание. Обследование межведомственной комиссии, которое и определило необходимость ремонта, проводилось год назад, в октябре 2018-го.

«В первую очередь, пациенты должны иметь право на оказание качественной медицинской помощи в соответствии с санитарными правилами. санитарные правила предписывают, что пациенты с открытыми формами туберкулеза должны находиться в определенных палатах, в боксах, должна быть обеспечена система вентиляции и обеззараживания воздуха. Тем самым это предупреждает и развитие профессиональных заболеваний у персонала», — сказала она.

Однако в справочной информации пресс-службы губернатора Курганской области о создании вентилируемых боксов речи не сказано — значатся только ремонт кровли, стен, пищеблока, ремонт котельной.

Пресс-секретарь профсоюза «Альянс врачей» Иван Коновалов считает, что происходящее — банальный план оптимизации. «Есть тубдиспансер, у него много отделений, и одно из них решили закрыть, просто чтобы сэкономить деньги, чтобы не тратить их на обслуживание помещения, и перевести тяжелых больных в другие, весьма отдаленные от города районы», — сказал он «360».

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Сотрудница диспансера Анна Горшкова рассказала на пресс-конференции, что персонал отделения был уволен, «как отказавшийся от работы в изменившихся условиях». От дальнейших комментариев она отказалась. Ранее сообщалось, что из 43 сотрудников отделения диспансера согласились на перевод на аналогичные должности в других медицинских учреждениях только 11 человек.

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Между тем пресс-секретарь профсоюза «Альянс врачей» Иван Коновалов рассказал «360», что расформирование отделения противотуберкулезного диспансера может погубить весь поселок Чернавский. «Главная проблема в том, что не станет вообще этого населенного пункта. Все, кто там живет, большая часть так или иначе работает в отделении этого противотуберкулезного диспансера», — сказал он.

Коновалов также добавил, что врачи опасаются того, что если отделение закроют, всем придется уехать, потому что других рабочих мест в Чернавском нет.