Курьеры Delivery Club готовят забастовку. От хорошей жизни или за дело?

Курьеры популярной компании Delivery Club пожаловались на компанию за постоянные и необоснованные штрафы за работу. «360» выяснил, в чем претензии работников и чем может обернуться отказ всех курьеров выйти на смену.

Работники службы доставки объединились через совместные чаты и готовят забастовку. И не от хорошей жизни.

Новая система штрафов

Как рассказали курьеры, в компании не так давно поменялись условия, и теперь заказы им «сыпятся» отовсюду — неважно, где находится курьер. Адрес доставки может быть в 10 километрах от работника, но если он откажется — ему автоматически приходит штраф за невыполнение заказа, причем под конец рабочей смены.

«Работаем в минус»

«Все работают, пытаются что-то заработать, а под конец рабочей смены приходят штрафы по 1800-2000 рублей, и люди начинают работать в минус», — рассказал один из доставщиков.

«Мы не понимаем, почему так ужесточили геолокацию пешим курьерам… Мы что, роботы? А вы пользуетесь нашим положением, что люди не могут зарабатывать. Вы думаете, мы пришли работать к вам от хорошей жизни?», — обратился в соцсетях к руководству компании другой работник Delivery Club.

Курьеры грозятся массовым «прогулом»

Работники просят выполнить старые правила, иначе они просто массово не выйдут на работу. В итоге десятки тысяч людей, которые во время пандемии ежедневно заказывают еду, могут остаться без доставки.

Со слов курьеров, некоторым уже начали поступать звонки с угрозами об увольнении. «360» ранее сообщал, что один из доставщиков, который организовал чат, но не участвовал в готовящемся бунте, уже уволен.

Курьеры готовы обращаться даже в правоохранительные органы — только чтобы их услышали.

«Мы будем держаться вместе до тех пор, пока нам не вернут старые условия», — заявили молодые люди.

Руководство уже разбирается

Ранее информацию о готовящейся забастовке прокомментировали в руководстве Delivery Club. Официальный представитель Алексей Белоусов заявил, что курьеры стали зарабатывать больше, а по итогам апреля и мая компания за свой счет увеличила всем доставщикам чаевые в два раза. В службе обещали разобраться в причинах такого поведения сотрудников.