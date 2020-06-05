Курьерам надоело молчать. Возмущение обманутых работников Dеlivеrу Сlub вызвало одну из крупнейших забастовок

Савеловская межрайонная прокуратура занялась проверкой жалоб курьеров сервиса доставки Delivery Club, которые сообщили о применяемых к ним постоянных, необоснованных штрафах и ухудшении условий труда. 5 июня они собрались перед офисом компании на забастовку.

Глава пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что ведомство проверит размещенную социальных сетях информацию о нарушении трудовых прав курьеров, необоснованных привлечениях к дисциплинарной ответственности и увольнениях, а также возможной невыплате им заработной платы. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Курьеры сервиса доставки рассказали «360», что создали совместный чат и начали подготовку к забастовке не от хорошей жизни. Компания поменяла условия их работы — заказы начали поступать курьерам вне зависимости от их местоположения. Если работник откажется от выполнения задания, его штрафуют. Даже если адрес заказа находится от курьера в десяти километрах, он под конец смены должен был его доставить. В результате к концу рабочего дня у некоторых работников «набегали» штрафы до двух тысяч рублей.

Работники Delivery Club попросили руководство компании вернуть старые правила. В противном случае они пригрозили не выйти на работу, и оставить десятки тысяч людей без еды в условиях ограничительных мер.

Официальный представитель Delivery Club Алексей Белоусов заявил, что в компании намерены разобраться в причинах поведения курьеров и сообщил, что в последнее время работники стали зарабатывать больше. Причем сервис за свой счет увеличил им в апреле–мае чаевые в два раза.

Позже пресс-служба Delivery Club сообщила об отмене штрафов, выписанных после запуска новой системы геолокации. В компании уточнили, что тестовое увеличение зон доставки проводилось в Москве несколько дней и завершилось до появления жалоб. По словам представителей компании, полученные штрафы уже компенсированы курьерам и впредь они применяться не будут.

Глава Союза курьеров России Иван Вайсс заявил, что поддерживает требования курьеров хоть и не одобряет их методов. Он посоветовал «людям из офиса» не принимать любые важные изменения без учета мнения курьерского сообщества.