Куприянов день, или Журавлиное вече. Каким народным приметам 13 сентября верили на Руси

По народному календарю 13 сентября — Куприянов день, или Куприян. На Руси крестьяне приступали к сбору урожая. Православная церковь в этот день вспоминает священномученика Киприана. Об обычаях и традициях праздника— в материале «360».

История и традиции этого дня

Куприянов день также назывался Журавлинка, или Журавлиное вече. По старому стилю он приходился на 31 августа. По преданиям, птицы собирались на болоте и решали, когда и каким путем им лететь на юг. На следующий день, в первый осенний день по старому стилю, они отправлялись в теплые края. Отсюда и такое название праздника — Журавлиное вече.

На Руси верили, что на болото рядом с журавлями садились кикиморы. Они считали кости тех, кого летом не смогли утянуть в трясину. Считалось, что в водоемах можно было услышать странные звуки, напоминающие стоны утопленников.

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Другое название Куприяна, Журавлинка, появилось, потому что 13 сентября собирали клюкву. Ее и называли журавлинкой или журавлиной ягодой. До этого ходить на болото не рекомендовалось. «Ягоду-клюкву не тронь, покуда не полыхнет она, не отгонит тьму в зыбучую топь», — говорили предки. В противном случае считалось, что человека могут ждать беды. Девушку пугали, что она окажется бесплодной. Говорили, что нечистая может отобрать у парней ум, а мужиков и баб темные силы и вовсе могут утащить в топь.

Кроме клюквы, крестьяне 13 сентября начинали собирать корнеплоды. Они вытаскивали морковь, репу, выкапывали картофель. Овощи варили, запекали и жарили. Конечно, главное место на столе занимала картошка.

Киприан Карфагенский

Кроме того, 13 сентября чтят память Киприана Карфагенского, который жил в III веке. Он был представителем знатной семьи, поэтому получил хорошее образование. Вторую часть жизни связал с христианством. В 46 лет Киприан раздал все свое богатство нищим и вступил в христианскую общину. После крещения стал епископом Киприаном Карфагенским.

Он считался искусным богословом. Много писал на тему отступничества. Ему приписывают создание канонического учения о единстве церкви. Святой жил во времена императора-язычника Валериана. Тот устраивал гонения на христиан. За проповеди христианства Киприана Карфагенского приговорили к смертной казни.

Именины

В Куприянов день свои именины празднуют Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон и Михаил.

Приметы и поговорки

Если домашняя птица в Куприянов день нахохлилась, значит, скоро погода должна испортиться. В старину верили, что если лебеди к 13 сентября уже улетели на юг, то снег выпадет рано. Если птицы до Куприяна не улетали, то осень должна быть теплой. Журавлиное курлыканье предвещало дождь. Предки считали, что если птицы летели не в стае, а по одному, то следующий год будет засушливым и неурожайным.