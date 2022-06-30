Купюра следующего поколения. Новые 100 рублей сберегут бюджет

Центробанк представил новые 100 рублей. У них новый дизайн и модернизированная защита от мошенников. Специалисты уже назвали банкноту купюрой нового поколения. Правда, россиянам посоветовали быть внимательнее: могут появиться мошенники, пытающиеся подделать новинку.

Что нового в представленной купюре 100 рублей

Сегодня в обращение ввели новые купюры номиналом 100 рублей. Банкноту представил ЦБ РФ. На ее лицевой стороне изобразили фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на другой — Ржевский мемориал советскому солдату. Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме.

Источник фото: ЦБ РФ

При этом новые банкноты назвали модернизированными. Они содержат усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре. Также их покроют лаком. Это продлит срок их службы на треть. На 100 рублях также будет QR-код, ведущий на сайт ЦБ РФ, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя регулятора Сергей Белов. Он добавил, что в ближайшее время будет доступно для скачивания мобильное приложение «Банкноты Банка России».

А что со старой купюрой?

Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно. Купюры выпуска 2022 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений.

При этом они будут находиться в обращении наравне с уже существующими сторублевыми купюрами — образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

Зачем это нужно?

Модернизация банкнот — рутинная операция. Так делают со всеми купюрами, правда, в основном в крупными. Об этом «360» рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Появляются новые средства защиты от мошенничества, от фальшивомонетчиков. Для малых номиналов это не так актуально, потому что малые номиналы подделывают, как правило, реже, хотя, если их легко подделывать, тогда берут просто массовостью и легкостью сбыта. Но самое главное — их защищают от возможности подделок. Научно-технический прогресс не стоит на месте — появляются все новые пути защиты», — пояснил Беляев.

По его словам, в данном случае к 100 рублям применили сразу несколько нововведений, в том числе и QR-код. Беляев отметил, что он может применяться не только для перехода на сайт ЦБ, но и для уточнения подлинности.

Это купюра следующего поколения. Также это бумага со специальным покрытием, которое защищает эти купюры от износа. Дело в том, что купюры, которые относятся к малым номиналам, находятся в обороте и очень быстро выходят из строя Михаил Беляев.

Тем временем печать и ввод в оборот купюр — это недешево. Таким образом, долговечные купюры экономят средства. Поэтому банки всех стран периодически и вводят новые банкноты.

«Единственное — конечно, к этому надо привыкнуть гражданам, понимать, что введены новые купюры, проявлять особую бдительность, потому что появляются мошенники, который предлагает обменять одно на другое, при этом пытаются всучить как раз какие-нибудь фальшивые денежные знаки добропорядочным гражданам, особенно пожилого возраста. Это нужно иметь в виду», — заключил Беляев.