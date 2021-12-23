Купили у России, перепродали Украине. Европа сама загнала себя в газовый капкан

Во время большой пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал газовый кризис в Европе. Он отметил, что ЕС сами виноваты в росте цен и заподозрил ФРГ и Польшу в перепродаже российского газа на Украину. Газовые эксперты также отметили, что слова президента подтвердили зависимость Европы от отечественного газа.

О перекачке газа на Украину

Владимир Путин на пресс-конференции рассказал, что в этом году Россия поставила в Германию на 10% больше газа, а в Италию — плюс 4,4 миллиарда кубов. А причина, по которой «Газпром» не забронировал трафик по маршруту Ямал — Европа, очень проста — покупатели не выставили заявки на покупку.

«Они, поднабрав у нас объем, получив больше, чем по контракту, теперь продают его», — заявил президент.

Германия получает газ из России по долгосрочным контрактам, что делает его цену в четыре-семь раз ниже, чем на споте. Именно поэтому перепродажа даже одного миллиарда кубических метров газа может принести ФРГ прибыль почти в один миллиард.

По словам президента, не исключено, что российский газ, идущий из Германии в Польшу, потом направляется на Украину.

«Они, поднабрав определенный объем, получив у нас на 5,6 миллиарда больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактами, теперь продают его. Там есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской. Объем — примерно 3 миллиона кубометров в сутки. Именно столько из ФРГ и подают в Польшу. У меня есть все основания полагать, что этот газ идет в конечном итоге на Украину», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы пытаться «штаны подтянуть там кому-то», лучше бы ФРГ продолжала поставки в Европу, что могло бы повлиять на цену на споте. Ведь, чем больше продукта на рынке, тем цена меньше.

Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что в словах Путина нет какой-то сенсации. Он лишь указал на то, что есть разница между официальной риторикой Украины о том, что она не зависит от российского газа, и реальным положением дел.

Все знают, что Украина закупает газ, который физически приходит из России в большинстве случаев, но при этом по документам она покупает его по реверсу у различных европейский компаний Станислав Митрахович

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков добавил, что пусть такая перепродажа газа кажется не очень справедливой, у Германии есть на это полное право. В контрактах никакие запреты не прописаны. Он также поддержал мысль о том, что слова Путина лишь констатируют факт наличия хитрых схем, которыми пользуется украинская власть.

«Фактически Украину поддерживают российским газом, но подобный способ дает ей возможность отрицать закупки, как они говорят, агрессивного российского газа», — сказал собеседник «360».

Кто виноват в дефиците?

Путин также отмахнулся от обвинений в том, что «Газпром» виноват в дефиците газа в Европе.

«Никакой здесь правды нет. Это просто попытка с ног на голову опять все поставить. Врут все время вот поэтому тень на плетень наводят», — заявил он.

Он напомнил, что «Газпром» не только поставляет весь объем газа, который у него запрашивают по контрактам, но также увеличивает поставки в дальнее зарубежье и Европу.

«Официальные власти „кошмарят“ свои нефтегазодобывающие компании, а те в свою очередь не вкладывают необходимые деньги в расширение добычи — вот дефицит возник», — подчеркнул президент.

По словам Митраховича, на повышение цен на газ в Европе повлиял целый спектр факторов, а не «Газпром». Это все последствия ошибок, сделанных потребителями и регуляторами. Все происходит из-за того, что сначала отказались от долгосрочных контрактов в пользу спотового ценообразования, затем поссорились с крупными поставщиками вроде России и подкрепили это безудержной борьбой за диверсификацию поставок. Ну и нельзя забывать о попытках энерогоперехода без учета экономической и технологической подготовленности этого процесса.

ЕС нужен российский газ

Все происходящее указывает лишь на одно — Европе, включая Украину, нужен российский газ.

«В настоящий момент энергетический баланс Европы и газовый в частности никак не решится без участия „Газпрома“. Если пытаться без участия „Газпрома“ строить энергетическую систему в Европе, то наступит полнейший коллапс с катастрофическим снижением уровня жизни», — заявил Митрахович.

При этом Скориков добавил, что крупные европейские страны такие, как Германия и Италия, имеющие суверенную экономическую политику, нацелены на взаимодействие с Россией. Единственная группа стран, вставляющая палки в колеса, состоит из государств, находящихся «под прямым подчинением у США». Речь идет о странах Прибалтики, Украине и Польше.