Культурный шок. Топ-10 «странностей», которые удивили туристов во время путешествий по миру

Любой турист, вероятно, хоть один раз испытывал так называемый «культурный шок» во время путешествия — оказывался в ситуации, в которой он остро чувствовал себя далеко от дома. Пользователь Reddit задал вопрос: «какой самый большой культурный шок вы когда-либо испытывали?», и ответы не заставили себя ждать.

Издание BuzzFeed сделало подборку из самых ярких впечатлений путешественников вдали от родного дома. И чаще всего людей поражали гастрономические особенности другой страны.

Конфеты с алкоголем для детей

Пользователь под ником gobroncoz рассказал, что переехал в Италию в возрасте 10 лет. Тогда мама дала ему деньги на покупку различных местных сладостей, и ребенок отправился выбирать себе что-то вкусное.

Вероятно, в своем выборе 10-летний ребенок опирался на внешний вид сладости и поэтому не понял, что в выбранных им конфетах в качестве начинки было заметное количество алкоголя. Но больше всего пользователь удивился тому, что 10-летнему ребенку продали конфеты с такой «взрослой» начинкой.

Как оказалось, алкоголь — это очень специфическая тема в каждой стране, поскольку сразу несколько пользователей рассказали свои истории, так или иначе связанные с горячительными напитками.

Источник фото: pixabay

Пиво в «Макдоналдсе»

Пользователь под ником mst3k_42 рассказал, что испытал настоящий «культурный шок», когда в одном из «Макдоналдсов» в Испании смог заказать пиво в качестве прохладительного напитка.

Шведский стол из местных деликатесов

Пользовательница под ником alexandrakh2 рассказала, что была сильно удивлена едой на остановках и ценами на алкоголь в Португалии. Когда они с мужем приехали в гости к его родственникам, девушка обратила внимание на еду на остановках для отдыха вдоль шоссе. По ее словам, подающиеся там блюда — это не обычный фастфуд, а «шведский стол из местных деликатесов того региона, где вы находитесь». Кроме того, девушка заметила, что пиво или полбутылки вина обойдутся ей дешевле, чем бутылка сока.

Противоречивая вежливость

Другой мужчина рассказал о своей первой поездки в Японию вместе со своей женой японкой. Они пошли в один из местных ресторанов на встречу с ее друзьями. Сам мужчина тогда плохо говорил по-японски, а сидящий рядом с ним приятель его жены не говорил по-английски. Новый знакомый предложил мужчине чашку саке, которую тот с благодарностью принял и выпил. Тогда новый знакомый снова наполнил его чашку, и мужчина снова ее опустошил.

Так продолжалось до тех пор, пока он не повернулся к жене, предположив, что ее друг хочет его напоить, но женщина объяснила, что в Японии есть традиция, если гость опустошает свой бокал, то приглашающий непременно должен его наполнить снова.

Источник фото: pixabay

Английские традиции в США

А есть и те путешественники, которым сложно привыкнуть к отсутствию своих традиций в другой стране. Житель Великобритании испытал «культурный шок» в поездке по США, когда увидел, что у большинства американцев в домах не было чайника для приготовления чая.

Неравенство в Индии

Другого пользователя поразило увиденное им социальное неравенство местных жителей в Индии.

«В Дели вы видите людей, спящих на земле в грязи рядом с особняками», — отметил пользователь.

Тадж-Махал он назвал впечатляющим и самым красивым и, возможно, самым роскошным рукотворным сооружением, которое окружает «самая печальная нищета, какую только можно вообразить».

Источник фото: pixabay

Дружелюбность американцев

Пожалуй, о той особенности американцев, которая удивила следующего пользователя, добродушно шутят даже в фильмах. В США люди улыбаются и приветствуют даже незнакомцев. Это и поразило пользователя под ником thehonestone.

«В Америке незнакомцы улыбаются вам, когда вы смотрите в глаза. В моей стране, вас могут за это избить», написал комментатор. При этом он не уточнил, откуда он родом.

Общественные туалеты

Пользователь под ником ZanyDelaney был удивлен необходимость платить за пользование общественным туалетом во многих частях Европы. Сам комментатор рассказал, что он из Австралии, где повсюду есть бесплатные чистые общественные туалеты.

Источник фото: pixabay

Контрасты Китая

Контраст между старым и новым в больших городах Китая больше всего поразил пользователя TripleScoops.

«Китай — такая старая страна, что у вас есть древние храмы и памятники (возрастом несколько тысяч лет), расположенные рядом с гиперсовременными торговыми центрами», — восхитился комментатор.

Безопасность в Исландии

Пользователь под ником Jabronima рассказал о повергнувшем его в шок случае в Рейкьявике (Исландия). Во время прогулки они с другом наткнулись на коляску возле магазина. В коляске был младенец, а рядом с ним никого не было. Туристы решили, что ребенок брошен, и подошли к нему, но вскоре рядом появилась его мать, которая просто отошла в магазин, оставив младенца на улице.

Как выяснилось позже, уровень преступности в Исландии очень низкий, и люди настолько доверяют друг другу, что не боятся оставлять детей, и даже младенцев, без присмотра.