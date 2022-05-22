«360» открывает цикл «Город с историей», где краевед и урбанист Павел Гнилорыбов будет показывать зрителям на видео города Подмосковья, рассказывать об их исторических, гастрономических и архитектурных особенностях и достопримечательностях. Первый выпуск посвящен Серпухову.

Серпухов — основанный в далеком 1339 году город с населением более 120 тысяч человек. Краевед охарактеризовал его как город с «хорошей архитектурой, великолепными музеями и славной городской средой».

Соборная гора

Источник фото: телеканал «360»

Раньше на Соборной горе, откуда весь город виден как на ладони, был кремль. Первый, дубовый, построен в 1374 году. Его неоднократно приходилось укреплять, поскольку он был линией обороны — Серпухов в те времена являлся пограничным городом. Каменный кремль появился уже при Иване Грозном. Самая высокая башни достигала 32 метров.

В 1930-е годы кремль был разобран для строительства Московского метрополитена, но в итоге на его возведение не пошел — известняк оказался слишком хрупким.

В кадр попали расположенный неподалеку от места строительства кремля воинское захоронение с Вечным огнем, Троицкий собор — памятник архитектуры XVII века.

«Как ожерелье, выстроились в ряд Успенская, Ильинская, Троицкая [церкви]. Есть мнение, что Серпухов — городок депрессивный, серый, непонятный, но даже такое скопление храмов, которое не везде встретишь даже на старых фотографиях, все это опровергает и заставляет сюда приехать», — подчеркнул Павел Гнилорыбов.

Мужской монастырь и павлины

Город «очень рельефный»: много видовых точек, смотровых площадок. Лучшая из них, по мнению краеведа, находится на территории древнего Высоцкого мужского монастыря. Он появился в 1370-е годы. Это был последний рубеж на пути к столице, «защитник» Москвы, и история монастыря связана с постоянными атаками противников. Здесь трижды бывал Иван Грозный. Монастырю много жертвовала Наталья Нарышкина, мать Петра I. А еще в монастыре разводили павлинов — теперь птица красуется на гербе Серпухова.

Источник фото: телеканал «360»

В городе установили 13 небольших скульптур: павлин-«театрал», павлин-«пожарный», павлин-«учитель» и другие. По пути скульптур можно пройти с детьми.

«Это значит, что мы уже перестали воспринимать скульптуры исключительно как памятники Ленину и с удовольствием ищем в своих городах милые неформальные арт-объекты», — заметил Павел Гнилорыбов.

Музей с купеческой коллекцией

Источник фото: телеканал «360»

Еще одна местная достопримечательность — Серпуховский историко-художественный музей. Здание построено в 1896 году по проекту архитектора Романа Клейна, который также строил Пушкинский музей и ЦУМ. Серпуховская купчиха Анна Мараева приобрела коллекцию русской и европейской живописи, которая стала основой музея. Сейчас здесь, в запасниках музея, 40 тысяч экспонатов, только 4% из которых выставлены для обозрения. Это картины Васнецова, Верещагина, Саврасова, Левитана, Шишкина, древние коллекции фарфора и деревянные скульптуры.

Гнилорыбов назвал музей «Малой Третьяковкой».

«Если посещаете Серпухов и планируете еще и осмотреть экспозицию, закладывать нужно два дня, не меньше», — предупредил краевед.

Чехов и «дама с собачкой»

Источник фото: телеканал «360»

В Серпухове есть памятник Антону Чехову, а неподалеку — памятник «даме с собачкой», героине его произведения. По словам краеведа, улицы города не раз описывались в рассказах писателя. Он часто посещал Серпухов и, как выразился краевед, был «местным муниципальным депутатом»: выступал с речами, собирал деньги на народное образование, медицину, дарил свои книги местной библиотеке.

Будучи еще и земским врачом, Чехов в 1890-е годы, во время эпидемии холеры, по собственной инициативе помогал больным крестьянам. Во многом благодаря его стараниям на весь уезд было всего четыре смерти, тогда как по России — 300 тысяч.

Места отдыха

Источник фото: телеканал «360»

В недавно реконструированном парке имени Героя СССР Олега Степанова можно отдохнуть у воды. Здесь есть фотозоны, буккроссинг, у пруда — пирсы и настилы.

Недавно обновили площадь Ленина, бывшую Торговую, — главный городской центр с конца XVIII века. Часть улицы — пешеходная. Во время прогулки можно увидеть памятник автомобилю «Ока», который выпускали в Серпухове.

Краевед также показал местный «Биг-Бен» («Дом с часами», часы выполнены в конце XIX века). По его словам, жители часто встречаются «под часами».