Куклы вместо детей. Дагестанка врала о беременности и смерти сыновей, чтобы удержать мужа

Житель Дагестана обвинил врачей в том, что у него украли детей. По его словам, в роддоме жене сказали, что младенцы умерли, но когда муж повез их хоронить, он обнаружил, что это просто куклы. Но позже выяснилось, что все это выдумка жены: она боялась потерять мужа, а родить не могла. Рассказать о том, что никакой беременности не было, пришлось из-за масштабов, которые набрала история.

Секреты в семье

Дагестанец Дауд Даудов ждал появления двойни. Рожать супругу он отправил в Ставропольский край. Когда роды должны были состояться, жена позвонила и рассказала, что дети умерли. Сама женщина, как сообщили «360» в местном МВД, заявила о похищении детей.

Мужчина рассказал полиции свою версию произошедшего: со 2 на 3 февраля жена родила, патологий у детей не было. Сама женщина почти на неделю попала в реанимацию, после выписки оттуда 7 февраля к ней приносили детей — так она рассказывала супругу.

В один из дней детей хотели забрать, но роженица воспротивилась. Уже на следующий день врачи констатировали смерть обоих малышей от кровоизлияния в мозг. Определить, действительно ли малыши умерли по этой причине, можно только после вскрытия, но ислам запрещает такое вмешательство.

«Детей надо положить так, как они есть», — объяснил Даудов.

При этом в перинатальном центре женщине сказали не беспокоиться, заниматься своими делами, пока врачи омоют тела младенцев и приготовят их.

«Там были люди, которые пришли омывать человека, женщину мужчины пришли омывать. В тот момент мы даже и не подумали, что <…> мужчины женщину не омывают, женщин омывают женщины. То есть они психологически хорошенько над ней поработали, они ее успокоили, взяли детей, сказали: мы сейчас имя покричим, помолимся, помоем, в саван укутаем и тебе выдадим», — рассказал он в МВД.

В невиновности супруги Даудов был абсолютно уверен: «тела» ей отдали в больнице, попросили не открывать, но семья ослушалась. До этих пор саваны с куклами все время были на виду у самого Даудова.

«Я приехал домой, там они лежали уже. С того времени я от них не отходил. То есть чтобы как-то кто-то что-то сделал и так далее — они были у меня на виду постоянно», — объяснил он.

Так дети были?

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что правоохранители проверили данные роженицы по базам. Оказалось, что в центры региона «такая женщина не поступала».

«К тому же в случае смерти тело родственникам передается не медучреждением, а патологоанатомической службой — после соответствующего исследования. При такой передаче у родных есть возможность увидеть тело. Все это очень странно», — написал он в своем Instagram.

Семья Даудова не верит в то, что женщина могла врать о своей беременности. Мать роженицы заявила, что та наблюдалась у некой Карины, которая якобы работала в ставропольском перинатальном центре или в женской консультации, передает Telegram-канал Baza. Карина же рассказывала, что дети родились здоровыми, а потом внезапно умерли. Однако никакой Карины следователи так и не нашли.

Зато Владимир Владимиров добавил, что врачи обследовали супругу Даудова и заявили, что родить — тем более двойню — она не могла. В МВД добавили в разговоре с «360», что женщина созналась во вранье, потому что «совесть ее замучила».

«Она решила покаяться, так скажем. Эта история приобрела большой масштаб. Она на это не рассчитывала. Она рассчитывала инкогнито все это завершить. Это выдумка, да», — объяснила начальник пресс-службы МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева.

Изначально же соврать о беременности, а затем и о смерти детей женщина решила из-за того, что боялась потерять мужа. Он настаивал на том, чтобы она родила, но у супругов не получалось завести ребенка. Женщина испугалась, что муж уйдет от нее, и решилась на отчаянный шаг — обман.

В показаниях фальшивая роженица написала, что сделала тест на беременность, он оказался ложноположительным. Но муж очень обрадовался вести о будущем ребенке, так что огорчать его она не стала — решила симулировать.

«Время от времени я чувствовала, что у меня растет живот. Я надеялась, что все-таки беременна. <...> Мне сложно это объяснить, с одной стороны, я осознавала, что не беременна, с другой стороны, не могла себя остановить претворяться беременной», — говорится в протоколе показаний женщины.

Всю историю она придумала сама, а семья не могла заподозрить ее во вранье по поводу беременности, потому что женщина была достаточно крупного телосложения, написал Life Shot.