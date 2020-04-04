Кухня на карантине. Как упростить готовку во время изоляции из-за коронавируса

Делаем заготовки

Домашние «бульонные кубики». Источник фото: телеканал «360»

Чтобы каждый день не проводить на кухне, можно один раз потратить время на приготовление различных заготовок, считает автор книги «Моя русская кухня» Елена Глебова. Например, на завтрак пригодится заготовка для домашних мюсли. Для этого нужно в течение 5-10 минут подсушить хлопья в духовке. Затем остудить и пересыпать в герметичную тару. А потом просто смешивать с семечками, орехами, ягодами, сухофруктами, медом.

Чтобы сварить с минимумом телодвижений суп или овощное рагу, можно заранее нарезать и заморозить овощные наборы. Только резать одни покрупнее, другие помельче, чтобы все ингредиенты приготовились одновременно. Из общедоступных хорошо переносят заморозку томаты, лук, перец, морковь, различные виды капусты и свекла. А чтобы не варить каждый раз бульон, достаточно приготовить «бульонные кубики».

«Один раз отварить бульон как для студня, то есть долго варить. Разлить порционно, по 50 миллилитров и заморозить. Такие „кубики“ — это концентрат, их просто нужно разводить кипятком и варить все что угодно. Так же можно замораживать и грибной бульон», — сказала Глебова.

Картофель тоже можно замораживать, но его лучше использовать неразмороженным для жарки. Также можно поступить с фасолью, горохом и чечевицей. Перед варкой их рекомендуют вымачивать. Можно разово вымочить большое количество бобовых, разделить на порции и отправить в морозилку. А нут, например, разрешается замораживать уже отварным. Если же вкус привычных блюд надоест, можно с помощью кофемолки сделать грибной порошок. С такой приправой даже привычные каши и супы заиграют по-новому. Самый ароматный, уверена Глебова, получается из белых грибов или шампиньонов.

Спасительная духовка

Щи постные из кислой капусты с грибами. Источник фото: Елена Глебова

Можно готовить большими порциями — не только на пару ужинов, а с запасом. Испечь во весь противень пирог с капустой, грибами, рыбой, мясом или сладкий. Его семье из четырех человек, скорее всего, хватит на два-три дня, сообщил председатель фонда сохранения русской кухни «Русская поварня» и ресторатор Максим Сырников.

«Полчаса потребуется на приготовление простого дрожжевого теста и час на начинку. Потом пару часов подождать, пока тесто поднимется. А можно из бездрожжевого сделать. Зато два дня вся семья сможет есть пирог с чаем или с похлебкой какой-нибудь. И как полноценное второе он хорош», — пояснил Сырников.

Хорошо экономит время приготовление пищи не на плите, а в духовке. Не говоря о том, что многие блюда в ней получаются вкуснее — гречневая, перловая, пшенная и любая другая томленая каша.

«Не обязательно стоять у кастрюльки и помешивать. Промыли, засыпали в какой-нибудь чугунок или кастрюлю. Водички налили, посолили, отправили в духовку. И пускай она сама себе готовится. Если есть возможность, можно вообще на ночь поставить, налить водички с запасом на температуру 80-90 градусов», — отметил кулинар.

Точно так же на низкой температуре и под крышкой можно готовить другие продукты: овощи, курицу, мясо, рагу, томленые щи или другие супы. Только времени на это потребуется не полчаса или час, а часа три-четыре. Зато они сохранят больше вкуса и пользы.

Хлеб всему голова

Мясной хлеб «Сократ» с мозгами, лисичками, луком, морковью и с пастернаком. Источник фото: Петр Пахомов

Автор книги «Колбасstory. Рецепты честной колбасы» Петр Пахомов посоветовал потратить немного времени и приготовить мясной хлеб. Самый простой вариант — вымесить фарш с солью и специями до липкости. Выложить в форму для кекса или хлеба и запечь при 90 градусах до внутренней температуры в 70 градусов. Такой хлеб хорош как в горячем виде с гарниром, так и холодным — в бутербродах.

Хороший вариант — нажарить разом побольше блинов и убрать их в холодильник. Под рукой будет готовое блюдо, к которому достаточно добавить топпинги. А если сделать блины не по любимому рецепту, а, например, гречневые, то съесть много не захочется — что немаловажно при недостатке физической активности из-за самоизоляции. Но лучше всего потратить месяц «каникул» на изучение кулинарных тонкостей. Тогда проведенное на кухне время не будет казаться потраченным зря.

«Попробуйте достичь любви к готовке. Времени у нас впереди еще много, не все же валяться на диване. Главный фактор закрепления навыков — похвала. В этот момент срабатывает инстинкт „я кормлю человека и слышу от него благодарность“. Это тот движочек, благодаря которому любовь к готовке перерастает в пожизненную», — заключил он.