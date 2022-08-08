Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о проведении референдума о воссоединении с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский при этом заявил, что после подобных присоединений речи о переговорах между Россией и Украиной больше не будет. Но даже такие угрозы не помешают народу снова стать единым, уверен депутат Госдумы, публицист, многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман. Специально для «360» он рассказал о судьбе Запорожья и России в веках и сейчас.

Далее — прямая речь.

В России — жить, а не выживать

По мере освобождения от киевской власти все территории, которые сейчас ею оккупированы, захотят вернуться в состав России. Просто потому, что Россия, в отличие от Украины, это государство, а не террористическая организация.

Громадное большинство граждан Украины, пять человек из шести на Украине — русские: по культуре, по родному языку. Причем эти сведения получены косвенным путем, а не прямым вопросом, поэтому им можно доверять. Так, спрашивается, куда же еще идти русским, если не в Россию? Анатолий Вассерман.

Во-вторых, Российская Федерация — это страна, где, в отличие от Украины, есть закон и порядок. Не все знают, но на Украине даже в мирное время продолжалось то, что у нас принято называть «лихими девяностыми». А в России с этим безобразием покончили еще в начале двухтысячных.

Понятно, что те, кто хотя бы мало-мальски знаком с положением дел в Российской Федерации и на Украине, прекрасно понимают, куда надо идти, если хочешь выжить, не говоря уже о том, чтобы жить.

В России можно будет жить: прекратится целенаправленное разрушение хозяйства в угоду требованиям Европейского союза, возобновится разнообразное организованное производство и так далее. Надеюсь, к тому времени, когда нынешняя Украина вернется в состав России, искусственно созданных препятствий для производства уже не будет.

Украина — государство-террорист

Переговоров с Зеленским в принципе быть не может: с террористами ведут переговоры только о порядке их сдачи в плен. Украина уже много лет доказывает, что это именно террористическая организация.

Достаточно напомнить, что даже вооружение, переданное коллективным Западом по сути для испытания в боевых условиях, Украина применяет почти исключительно для огня по жилым кварталам, по жизнеобеспечивающей инфраструктуре. Украина применяет кассетные боеприпасы в населенных пунктах, массово применяет те самые противопехотные мины, от применения которых сама официально отказалась.

Хочу заметить, что великие военные державы — Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки не подписали соглашение об отказе от противопехотных мин, а Украина подписала. И применяя противопехотные мины сейчас, она попутно доказывает, что ей даже ее собственный закон не писан.

В любом случае сам Зеленский неоднократно заявлял, что вести переговоры с Российской Федерацией он будет только после того, как Украина одержит победу на поле боя, то есть в переводе с политического языка на русский — никогда Анатолий Вассерман.

Соответственно, если он сейчас заявляет, что референдумы в освобожденных регионах — это причина для отсутствия переговоров, это не так, это максимум повод.