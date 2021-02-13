Биометрия будет пускать нас на самолет. Куда мы с этим улетим?

Российские аэропорты Домодедово и Шереметьево решили установить у себя системы биометрического контроля. Это упростит прохождение предполетных процедур, однако появится риск утечки данных. Как это будет работать? И сможем ли мы быстро улетать, как раньше? В этом «360» помог разобраться эксперт по биометрическим системам, сотрудник компании EkeyRus Константин Новиков.

Зачем аэропортам контроль по лицу и отпечаткам

В пресс-службе Домодедово рассказали, что автоматизированные турникеты eGate уже установили в зоне таможенного контроля, галерее вылета международных рейсов и на всех выходов на посадку, сообщила газета «Ведомости». Их осталось только снабдить камерами. Система заработает после того, как Минтранс подпишет приказ.

Кроме того, в аэропорту пассажир самостоятельно сможет вносить свои биометрические данные на стойках регистрации и в CUSS-киосках для регистрации багажа. Ожидается, что нововведение поможет упростить прохождение предполетных процедур. Никаких бумажек, документов — только лицо и отпечатки пальцев. Это значит, что очередей будет меньше, а времени на сборы в путешествие — больше.

В Шереметьево тоже работают в этом направлении. Для аэропорта эта технология не новая. Он уже пользуются ею для обеспечения транспортной и авиационной безопасности.

Как пройти биометрический контроль

Чтобы пройти биометрический контроль, нужно сначала сдать свои данные, например, в Единую биометрическую систему (ЕБС) в одном из отделений банков, а также дать согласие на использование биометрии в конкретных целях.

Также биометрию, скорее всего, можно будет сдать через сайт для покупки билетов или в самом аэропорту. Пока точно неизвестно, как будет проходить процедура. Константин Новиков предложил одну из версий.

По его мнению, сначала нужно записать свои биометрические данные, тогда при покупке билета сайт предложит воспользоваться биометрией. Там сделают снимок через веб-камеру и отправят в базу данных того оператора, с которым летит человек. Далее в аэропорту предложат подойти к камере и после пропустят, а перед вылетом нужно будет повторить процедуру.

Пока ни Шереметьево, ни Домодедово не сообщили, какие конкретно они будут использовать технологии и чья это разработка — импортная или отечественная.

«Мне кажется, последнее время в нашей стране мало чего придумывается. В основном мы копируем чей-то опыт. Но я не изучал этот вопрос. Действительно, во многих аэропортах этот опыт применяется. Вопрос только, удачно или неудачно. По количеству видеокамер Москва, наверное, на первом месте в мире», — рассказал эксперт.

Чем это новшество грозит пассажирам?

Исследование SITA показало, что в ближайшие годы инвестировать в биометрические технологии планируют около 75% международных аэропортов. Системы Self-Boarding уже внедряются в аэропортах Хитроу, Караско, а также в воздушных гаванях Гонконга, Мексики и других странах. В частности, авиакомпания Lufthansa уже два года пользуется такой технологией. В 2018 году она осуществила посадку 350 пассажиров всего за 20 минут с помощью нее.

«Для того, чтобы биометрией пользоваться, сначала нужно, чтобы шаблон человеческой биометрии попал в базу — это может быть отпечаток пальца или изображения лица, голос, походка. Сначала этот шаблон нужно записать в систему», — объяснил собеседник «360».

Система будет распознавать то, что прикладывает человек, например, отпечаток пальца или лицо, с тем шаблоном, который находится внутри этой биометрической базы. По-другому это работать не будет.

Новиков напомнил, что подобная система уже работает в Москве. Когда человек из- за ковидных ограничений выносил мусор, а ему потом приходил штраф за то, что он вышел из квартиры. Такие камеры стояли над подъездами.

«Я пока не слышал, чтобы человек давал согласие на обработку своих персональных данных. В этом смысле, например, я должен сначала написать: „Да, пожалуйста, изображение моего лица поместите в базу, а потом сравнивайте с ней, когда я выношу мусор“ или просто прихожу к своему подъезду. Я пока такого человека Москве не находил», — рассказал эксперт.

Как выяснилось, это пассивная биометрия. К ней может быть много вопросов, но она приносит свои плоды.

«То есть человек не знает, что его персональными данными, не просто лицом, а лицом, привязанным к ФИО, пользуются. Об этом, с моей точки зрения, как раз говорит федеральный закон персональных данных. Вот как это будет в аэропорту — не знаю. Когда банки вводят такие системы, они говорят: „Если хотите, давайте мы запишем ваши персональные данные биометрические, и потом вы будете иметь возможность входить в личный кабинет, совершать банковские операции“ — это уже активная биометрия, когда осознанно пользуются биометрией», — пояснил Новиков.

Поэтому сначала надо понять, какая биометрия будет в аэропортах — пассивная или активная.

А если биометрические данные утекут в Сеть?

Все, что связано с новыми технологиями и персональными данными, не внушает доверие обычным людям. И на это есть причины. Много раз мошенники взламывали базы данных, используя их в корыстных целях.

«База данных — это только место, где хранится информация: шаблоны биометрические, номера карт телефонов и так далее — это просто база данных и к биометрии это никакого отношения не имеет», — поделился Новиков.

Однако вопрос хранения базы данных целиком зависит от той организации, которая за это отвечает. И это тоже не относится к биометрии как к таковой.

Вопрос только в том, привязаны ли биометрические шаблоны к личным данным. Может ли злоумышленник вместо путешественника зайти с помощью такого контроля на самолет.

«Тут нужно смотреть на саму биометрическую систему, насколько она хорошо сделана, грамотно, профессионально и так далее, и на том, как она физически распознает. Если стоит терминал, который не пропустит фотографию вместо лица — это одна безопасность. Или, когда вы свое лицо предъявляете, а проходит другой человек, то есть нет физического контроля — это уже человеческий фактор», — объяснил собеседник «360».

Он подчеркнул, что биометрия для того и нужна, что это именно персональные данные, шаблон, отпечатки пальцев и лицо.

«Современные профессиональные системы научились распознавать человека по биометрическим данным с очень маленькой вероятностью ошибки. но когда мы говорим про большую базу данных из миллионов человек — вероятность ошибки, конечно, будет возрастать», — сказал Новиков.

Для пользователя это грозит тем, что камера его сможет не распознать, хотя был куплен билет. В этом случае, вероятно, понадобится электронный билет.

Но другой вопрос, когда чужого человека примут за вас. Вероятность таких ошибок возрастает вместе с базой шаблонов. Чем больше база, тем больше вероятность ошибки. Это не зависит от самой биометрической системы Константин Новиков.

Эксперт пояснил, что существуют две основные ошибки, которые определяют работу для метрической системы.

«Это так называемая ошибка первого и второго рода. Первая ошибка говорит о том, какова вероятность, что система чужого человека примет за своего — это безопасность. Ошибка второго рода — если вас система не примет за своего. То есть вы в системе, а она вас не распознает. Это не так страшно», — успокоил собеседник.