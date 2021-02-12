Куда катятся МЦД. Как диаметры влияют на стоимость квартир в Московской области

Введение новых станций МЦД повлияет на стоимость жилья неподалеку — в том числе в Московской области. Однако это не станет единственным, что формирует цену квадратных метров новостроек или вторичек. Эту тему сегодня в комнате «360» в Clubhouse обсудили риелтор, директор по продажам «Инград», экономист и урбанист. Рассказываем главное.

Удобство и комфорт с МЦД

Экономист Александр Прядкин напомнил, что первые линии МЦД запустили больше года назад — за это время пассажиры совершили более 130 миллионов поездок. Он отметил, что основная миссия МЦД заключалась в том, чтобы разгрузить транспортную инфраструктуру. По словам Прядкина, это и получилось — на 10–15%.

«МЦД — сама по себе практика и сам проект давно существуют во многих странах. Но, исходя из опыта наших коллег, мы уже можем преобразовать и улучшить эту технологию. МЦД лучше по своему уровню, по эстетике, по комфорту для пассажиров, а также по цене — превосходят почти все мировые аналоги», — добавил Александр Прядкин.

Урбанист Сергей Самошин отметил, что таких проектов, как Московские центральные диаметры, нет ни в одной из стран СНГ. Однако они есть за рубежом — в Европе и Японии.

«Уникальность [проекта] МЦД в том, что он экологичен — это первое, что важно для урбанистики. В том, что по его периметру и по линии пока развиты две линии, — можно дополнительно внедрять проекты озеленения, улучшения инфраструктуры», — объяснил урбанист.

Бизнес вблизи МЦД

Сергей Самошин отметил, что для бизнеса появление станций МЦД также является скачком вперед. Людям, которые заняты в деловой части города, будет намного удобнее добираться. При этом он подчеркнул, что проект надо продолжать развивать: внедрять новые поезда и новые вагоны, стремиться к европейскому уровню комфорта.

Экономист Александр Прядкин уверен, что примерно в течение 5–10 лет бизнес на МЦД может стать актуальным.

«Определенные районы уже показали инвестиционную привлекательность как со стороны недвижимости, так и со стороны бизнеса. В основном это будет продовольственный сектор, сектор строительства и другие сторонние услуги, которые будут всегда на виду у выходящих со станций людей», — пояснил он.

Прядкин добавил, что в случае такого бизнеса предпринимателям даже не нужна реклама, потому что о нем сразу узнает большое количество людей — те, кто пользуется наземным метро.

Как станции МЦД повлияли на стоимость квартир?

Сергей Самошин отметил, что со стороны урбанистики развитие такого органичного транспорта, как МЦД, всегда хорошо. При этом любая транспортная доступность увеличивает ценовой диапазон.

Жилые помещения вблизи МЦД пользуются большим спросом. Минимальная сумма для покупки однокомнатной квартиры с хорошей планировкой у МЦД — шесть миллионов, евродвушка будет стоить в пределах 8–9 миллионов.

Александр Прядкин отметил, что самый высокий рост цен после появления станций МЦД зафиксировали в поселении Щербинка в Москве. За последний год новостройки там подорожали на 42% — до 126 тысяч рублей за квадратный метр.

При этом директор по продажам ГК «Инград» Константин Тюленев подчеркнул, что не считает, будто станции МЦД сильно влияют на стоимость квартир в близлежащих домах.

«Для нас открытие МЦД является достаточно важным аргументом при покупке квартиры, но влияние на стоимость неощутимо и неочевидно. Я бы с большем сомнением отнесся к тому, что [проект] МЦД влияет на поднятие стоимости и повышение привлекательности квартир», — сказал он.

Риелтор Олег Бендриков добавил, что не только открытие МЦД повлияло на увеличение стоимости квадратного метра. Сыграл сразу ряд факторов: курс валют, отложенный спрос из-за пандемии, льготные ставки по ипотеке. Риелтор отметил, что у каждого района возле ветки МЦД есть свой спрос.

«Больше спрос на юго-западном направлении. Люди туда хотят, испокон веков считают, что это престижное направление. В Щербинке, у МЦД, стоимость „квадрата“ в квартире колеблется в районе 145–150 тысяч рублей, а в Одинцове рядом со станцией — порядка 130 тысяч рублей», — рассказал он.

При этом говорить об адекватности цены неправильно, потому что если есть спрос — есть и предложение, люди покупают квартиры.

«Через год понижение стоимости однозначно не произойдет. При этом в районах с МЦД стоимость квартир ниже, чем в районах, где есть станции метро. К примеру, в Бутово квартиры стоят в районе 170–180 тысяч за „квадрат“», — заключил Бендриков.