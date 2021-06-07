Болельщики и спортсмены негодуют из-за переноса Кубка Америки. Но деньги оказались важнее здоровья людей

За две недели до начала Кубка Америки, который пройдет 13 июня, его перенесли в Бразилию, где лютует ковид. В этом году турнир впервые должен был пройти в двух странах: Колумбии и Аргентине. И никакой речи о Бразилии не было. Болельщики винят во всем коррупционеров, а спортсмены не хотят месяц играть в эпицентре пандемии.

Самое безопасное мероприятие?

Кубок Америки перенесли из Колумбии неделю назад из-за нестабильной обстановки внутри страны. Там народ выходит на акции против своего президента. Аргентину тоже лишили чемпионата по футболу. Организаторы объявили, что мероприятие переезжает в Бразилию.

«Лучший футбол в мире принесет радость и страсть миллионам южноамериканцев. CONMEBOL (организация, управляющая футболом в Южной Америке — прим. ред.) благодарит президента Жаира Болсонару и его команду, как и Бразильскую федерацию футбола, за то, что страна открыла двери для самого безопасного спортивного мероприятия в мире», — заявили в Twitter организации.

Безопасное мероприятие решили проводить в Бразилии — стране, президент которой отрицал опасность коронавируса, не вводил серьезных ограничений и высмеивал ношение масок. Прошлым летом Жаиру Болсонару пришлось поверить в COVID-19: он заболел. Но легкие политика не пострадали и он быстро выздоровел. Число зараженных в стране близится к 17 миллионам, а сами жители устраивают митинги с призывом к закупке вакцин.

Обстановка с коронавирусом в Южной Америке очень печальная. Из 12 стран мира с худшими показателями по СОVID-19 семь находятся в Южной Америке, шесть должны были сыграть в кубке.

Реакция болельщиков и спортсменов

Недовольны оказались все. Болельщики винят организаторов за решение проводить мероприятие в Бразилии и считают, что во всем виноваты деньги.

«Вы в CONMEBOL, наверное, живете в параллельном мире. Это невозможно, вы собираетесь проводить здесь Кубок Америки? У нас 462 тысячи смертей. Они шутят. Поздравляем участников… Вы поможете убить больше людей. Но шоу должно продолжаться, не так ли? Безответственно!» — написал один из пользователь Twitter.

«Сумасшедшие. Убирают Аргентину из-за большого количества смертей от COVID-19. Но перевозят кубок в Бразилию, где больше смертей и инфекций, а также отсутствует контроль развития пандемии. Политические и денежные интересы — единственное, что для них важно», — отметил другой.

Спортсмены и вовсе не горят желанием играть в эпицентре пандемии. Вся бразильская сборная собирается бойкотировать мероприятие и призывает остальных поступить так же.

«Мы должны уделять первоочередное внимание здоровью людей», — заявил уругвайский футболист и один из лучших нападающих мира Луис Суарес.

Финансовый вопрос

Недовольство бразильских спортсменов и болельщиков можно понять, сказал «360» футбольный комментатор Константин Генич.

Ситуация действительно непростая. Бразилия в эпицентре коронавируса находится. Возможно, ее выбрали из-за того, что инфраструктурно Бразилия готова после чемпионата мира. <…> Действительно, дело в финансовом вопросе Константин Генич.

В 2019 году Кубок Америки в Бразилии принес 118 миллионов долларов и стал вторым по величине годовым источником дохода для организаторов после Кубка Либертадорес. В этом году каждый участник, по информации CONMEBOL, должен получить минимум четыре миллиона, а победитель — еще 10.

С тем, что кубок решили не отменять из-за финансовых соображений, согласен и другой собеседник «360» — спортивный журналист Николай Яременко.

«Конечно, все упирается в деньги. Ту же Олимпиаду проведут не потому, что кто-то думает о жизнях и здоровье, а потому, что иначе уйдут спонсоры, а для МОК очень важно получить эти деньги. <…> А потом эти деньги распределяют между международными федерациями, которые тоже на ладан дышат, так как год этих денег ждут. <…> Здесь совершенно аналогичная ситуация. Организаторы и простые граждане по разные стороны баррикад оказываются», — отметил Яременко.

Журналист напомнил, что Аргентина проводила чемпионат мира в 1978 году. Тогда там бесчинствовала военная хунта, пропадали люди, в том числе и иностранцы. Однако даже тогда мероприятие у страны не отобрали.

«Видите, COVID-19 оказался серьезнее, чем военная хунта. Из-за коронавируса и высокой заражаемости в Аргентине [Кубок Америки] перенесли в Бразилию. Это сделали из тех соображений, что Бразилия проводила предыдущий Кубок Америки и есть свежая инфраструктура, свежая логистика», — пояснил Яременко.

Риск чемпионата

Генич выразил мнение о том, что футболисты вполне могут сорвать мероприятие, хотя сделать это в кратчайшие сроки будет непросто. Спортсменов и фанатов устроил бы перенос кубка на год. С другой стороны, если все уже обговорили и есть рекламные контракты и другие договоренности, которые могут дорого обойтись Бразилии, перенос вряд ли возможен.

«Если возможности переноса нет, я не знаю, как бразильская федерация будет отстаивать свое положение. Если игроки действительно откажутся участвовать», — добавил Генич.

С этим согласен и Яременко. Он отметил, что практически за несколько дней до начала кубка его могут отменить. Собеседник полагает, что озвученное CONMEBOL решение о переносе мероприятия в Бразилию может быть не последним.