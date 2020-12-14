Кубанских моделей обвинили в расизме из-за загара и причесок. Теперь девушек травят и желают им смерти

Фотосет кубанских моделей так понравился Adidas, что их снимки опубликовали в официальном аккаунте. Однако фанаты бренда заметили, что девушки на фото — с косичками афро и кудрями — на самом деле белокожие. Разгорелся скандал, теперь борцы за права темнокожих травят россиянок, а в компании только отмалчиваются.

Настя и Алена из Краснодара уже несколько дней ведут войну с той частью интернета, которая с нездоровым усердием борется за права темнокожих во всех удобных и не очень местах. После того, как девушки выложили на своих страницах в Instagram кадры со своей фотосессии в одежде Adidas и Ivy Park (бренд Бейонсе), аккаунты брендов продублировали посты у себя — так им понравился результат.

Действительно, девушки на фотографиях выглядят эффектно, попадают в стиль официальных Instagram-аккаунтов брендов. Однако нашлись недовольные, и их оказалось достаточно много.

В борьбе за толерантность

Вскоре после публикации под фотографиями в официальных аккаунтах начали появляться гневные комментарии. Люди обнаружили, что на самом деле девушки — не темнокожие и не мулатки, а белые россиянки. Поэтому, по мнению комментаторов, никакого права на то, чтобы создавать образ смуглых девушек с афроприческами — характерными мелкими кудрями и косами — они якобы не имели.

Большая часть пользователей просто выражала свое недоумение и неудовольствие по поводу того, что Adidas и Ivy Park потакают так называемому блэкфишингу — так называют стремление казаться темнокожим за счет макияжа и причесок. Люди абсолютно убеждены, что россиянки не могут быть такими загорелыми без автозагара и макияжа, а волосы у них, вероятно, обязательно должны быть прямыми.

Другие стыдили известные бренды за то, что те не приглашают на съемки настоящих моделей-мулаток или темнокожих моделей, а используют подобные «суррогаты». При этом на самом деле съемку не организовывали бренды, ее провели сами девушки, просто результат показался Adidas и Ivy Park достаточно впечатляющим, чтобы поделиться им от лица бренда.

Нашлись и те, кто решил перейти их области обвинений в область угроз. В своих историях девушки жаловались на то, что незнакомые люди в личных сообщениях начали желать им смерти — все из-за нескольких фотографий.

Причем такие люди приходят и в комментарии под остальными постами девушек в их личных Instagram-аккаунтах и продолжают возмущаться и травить моделей.

Россияне же постарались поддержать соотечественниц. Хотя Adidas и Ivy Park вскоре были вынуждены удалить фотографии девушек из официальных профилей, дискуссия продолжилась под другими публикациями брендов.

Русскоговорящие пользователи призывали к здравому смыслу и просили не травить девушек за то, что они выглядят так, как им хочется. Под фотографиями самих моделей россияне писали комплименты и слова поддержки.

Некоторые отнеслись к ситуации с чувством юмора, отметив, что народный гнев как всегда избирателен: в одной из коллекций кукол Barbie заметили, что у игрушек со светлой кожей тоже есть так называемые афропрически. Но о скандалах по этому поводу мы пока не слышали.

Давняя история

История с агрессивной борьбой за толерантность со стороны темнокожих продолжается не первый год. В 2020-м движение Black Lives Matter подхлестнуло чудовищное убийство белым полицейским темнокожего мужчины в США. После этого случая ажиотаж вокруг темы расизма вспыхнул с новой силой — некоторые отдельные представители движения стали замечать дискриминацию буквально во всем.

Например, в августе 2020-го пользовательница Twitter обратила внимание на то, что в последнее время образ британской певицы албанского происхождения Риты Оры изменился — она стала более загорелой.

После того, как интернет обнаружил, что родители певицы светлокожие албанцы и сама Рита Ора светлокожая, ее обвинили в блэкфишинге. Больше ста тысяч человек поддержали комментаторшу, которая «вывела на чистую воду» загоравшую певицу.

«Осознавать то, что Рита Ора не темнокожая и оба ее родителя — белые албанцы — так странно. Она занималась блэкфишингом», — говорится в публикации.

Но некоторым звездам все сходит с рук: стоит только вспомнить, что Майкл Джексон отбеливал себе лицо и делал пластические операции, чтобы перестать быть похожим на темнокожего. За это его не осуждали тогда и не осуждают сейчас, хотя он буквально пытался избавиться от собственной расовой и этнической принадлежности.

Некоторые даже утверждают, что он «никогда не поворачивался спиной к культуре темнокожих», и что творчество Джексона всегда оставалось диалогом с культурой темнокожих как в Америке, так и во всему миру.

Не слишком сильно наседали и на Бейонсе, которую в свое время тоже уличили в отбеливании кожи. Ее собственный отец говорил о том, что, возможно, именно благодаря тому, что ее кожа светлее, она и смогла приобрести популярность.

Наверное, затравить Бейонсе или Майкла Джексона не так легко, а вот пожелать незнакомым русским девушкам смерти в интернете — труда не составляет.