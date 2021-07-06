Кубань ушла под воду из-за дождей. Потоп выгнал людей из домов и разрушил все на своем пути

Краснодарский край вслед за Крымом затопило из-за сильных дождей. В регионе действует режим ЧС, часть жителей эвакуируют. В Сети распространяются фотографии и видео того, какой урон нанесла стихия: от утонувших машин и домов до разрушенных дорог и мостов.

Инфраструктура под водой

К 5 июля в шести муниципалитетах Кубани из-за подтоплений и аномальных дождей ввели режим ЧС. Под него попал Сочи, Геленджик, Горячий Ключ, а также Туапсинский, Славянский и Северский районы. За несколько часов в некоторых городах выпало порядка двух месячных норм осадков.

Одним из наиболее пострадавших городов оказался Горячий Ключ. Там подтопило десятки домов и домовладений.

Река в городе начала выходить из берегов из-за ливней. Некоторых жителей, чьи дома оказались в наиболее плачевном состоянии, эвакуировали в пункт временного размещения в одной из местных школ.

Улицы города затопило, уровень воды поднялся больше чем на полметра. Капоты машин уходили под воду.

Под удар стихии попала и часть федеральной трассы М2. Из-за паводка на реке Шапсухо подтопило километр дороги Джубга — Сочи. В Анапе тоже из-за наводнения пришлось перекрыть часть дорог.

В Сочи из берегов вышла река Кудепса. Потоками воды унесло как водный, так и наземный транспорт, набережные оказались разрушены. В Адлере берег занесен древесиной и мусором, торговые ряды размыты водой.

Пострадал от наводнения и висячий мост в Горячем Ключе, где любили фотографироваться влюбленные.

Постепенно вода начала убывать, но легче от этого местным жителям не становится. Много имущества испорчено, а откуда ждать помощи, пока не ясно.

Личный ущерб

Улицы Горячего Ключа по-прежнему остаются под водой, хотя теперь там можно не только плыть, но и идти.

В Джубге, по данным МЧС, были эвакуированы почти 90 человек, пострадало как минимум 150 домов и придомовых территорий. Власти поручили не только обеспечить безопасность жителей, но и помочь восстановить хозяйство, нарушенное стихией. Эвакуируют и жителей Туапсе.

Местным жителям пообещали материальную компенсацию испорченного имущества. Некоторым людям, например пенсионерам, спасатели готовы помочь и с просушиванием вещей.

Жители Горячего Ключа показывают, какие разрушения стихия принесла в их дома: там насквозь промокшая мебель, сорванные полы, грязь, которую намыло внутрь.

Люди жалуются на то, что теперь большую часть вещей придется просто выкинуть.

В Славянске-на-Кубани ситуация аналогичная. Спасатели откачивают воду из домов и с участков, но работы все еще много. Для тех, кому необходимо место временного проживания, приготовили места в пункте размещения в гостинице «Уют».

Жители станицы Ставропольской Северского района написали, что вода отрезала их от цивилизации — выехать возможности нет, не работает электричество, а дома оказались под водой. Самим им «еле удалось спастись».

При этом некоторые сочинцы не теряют чувства юмора и плавают по родным улицам, снимая все на видео.

Тем временем власти готовят ресурсы на случай, если понадобится эвакуация жителей Сочи.