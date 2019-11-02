Самозванцы, которых не приглашали. Кто зарабатывает на сирийской нефти

Тофик Аббасов,

Специалист по Ближнему Востоку:

Контрабанда нефти появилась не вчера и не сегодня. Она была еще тогда, когда ИГ* навязывало сирийскому правительству свою военную кампанию и вынашивало далеко идущие планы по созданию собственной валюты и прочего. На тех территориях, где бесчинствовали террористы, процветала контрабанда нефтяных и прочих ресурсов страны.

Тогда этими вопросами — техническими и логистическими — в основном занимались международные посреднические группы. Они всегда состоят на службе транснациональных компаний. Когда речь идет о черном рынке, представители серьезного транснационального бизнеса никогда не показывают свое лицо. На виду бывают посредники.

Хаос приносит выгоду

В Сирии творился хаос. С одной стороны, шли ожесточенные боевые действия. С другой стороны, охранялись коридоры, с чьей помощью большегрузные машины вывозили нефть в направлении Турции и Средиземного моря. Там были, так называемые отстойники, откуда самодеятельные транспортники вывозили эту продукцию в безопасное место. В морских акваториях есть нейтральные зоны, где иногда посредники торгуют нелегальной продукцией. Покупателей они находят быстро. Нефть — это не такая продукция, которая может залежаться.

Что же до Турции, то она была страной перевалочной и самой главной по потреблению контрабандных партий сирийской нефти. В этом деле были замешены деловые круги страны. Более того была информация о том, что к этому нелегальному бизнесу имело отношение ближайшее окружение Эрдогана, включая членов его семьи.

Тогда контрабанде никто не мешал. Сейчас, когда уже удалось более менее потеснить террористов, появились те самые страны, которые непосредственно занимаются этой контрабандой. Естественно, это американские компании и американские деловые круги. Именно, поэтому США держат там такой ограниченный контингент, чтобы никто не мешал выполнению посреднических операций. Там много молибдена, много нефти, газ есть попутный. Штаты не упускают возможности подзаработать больше.

Заработать пытаются все

США решили заработать на сирийской нефти. И Россия должна им помешать Подробнее

Фактически на территории Сирии легально и официально присутствуют только две страны: Россия и Иран. Остальных туда не приглашали. Это самозванцы, которые создали свою западную коалицию во главе с США. Они прикрывались борьбой с ИГ*, а по сути теснили те силы, которые идеально боролись с террором.

О наличии своих интересов в Сирии всегда заявляли и Франция, и частично Великобритания. Это страны, которые до сих пор имеют виды на эти огромные территории. Их компании там тоже не сидели сложа руки, потому что были возможности получения коммерческой выгоды.

Сложно сказать, кто на кого работает, потому что как только в Сирии начинается хаос, там кустарным образом и рождаются, и размножаются всякие деловые структуры. Они быстро находят своих клиентов. Не исключено, что по сей день там и французские деловые круги присутствуют, и другие. Если есть боевые единицы каких-то стран, то они выступают в качестве защитников своих кругов.

Конечно больше всего на этой нефти сейчас наживаются США, поскольку они контролируют регионы, в которых сосредоточены богатства сирийской республики.

Закупаются соседи

Контрабандную нефть скорее всего приобретают те государства, которые лишены возможность купить ее по выгодным ценам. Предположительно, это Израиль. Во-первых, географическая близость. Во-вторых, отсутствие своих нефтяных ресурсов. Иордания тоже может получать выгоду, к тому же у нее нормальные отношения с США. Турция этой нефтью в свое время очень благоприятно пользовалась и скорее всего до сих пор пользуется. Мы знаем, что она импортирует нефтяные ресурсы и в основном из Ирана. Возможно, еще контрабандой закупается Ливан.

*Запрещенная в России террористическая группировка.