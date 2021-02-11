Бизнес и коронавирус в Подмосковье: кто выжил?

Для всех людей, в том числе и для предпринимателей, 2020 год выдался тяжелым. Однако в конечном итоге бизнес смог приспособиться работать в условиях пандемии — некоторые даже вышли в плюс. О том, как складывалась ситуация в Московской области, рассказали представители различных компаний и правительства в комнате «360» в Clubhouse.

Главное — поддержка сотрудников и покупателей

Директор по корпоративным коммуникациям и КСО компании «Ашан» Наталья Рычкова отметила, что 2020 год был действительно очень особенным для торговли. Она оказалась в числе многих отраслей, которые продолжали работать на передовой.

При этом не было глобального ухода в «цифру»: часть покупателей переживали и не хотели покупать оффлайн, в некоторых регионах это вообще запретили весной.

«Но в Подмосковье все работало. И люди по-прежнему хотели приходить в магазины, соблюдая все меры безопасности. Мы им в этом помогали, активно участвовали в дезинфекции, в предоставлении средств индивидуальной защиты», — отметила она.

Рычкова отметила, что одной из основных задач компании стала поддержка сотрудников, которые работали на передовой и ежедневно встречали тысячи покупателей. В первые недели пандемии им было особенно трудно, потому что с посетителями приходилось ругаться: многие не желали использовать средства защиты на территории магазинов.

«Мы никого не сокращали, выплачивали дополнительные деньги людям, которые работали в марте, апреле и мае — самые тяжелые, наверное, пандемийные месяцы в нашей стране, а также полностью обеспечивали максимальную безопасность наших сотрудников и поддерживали тех, кто, к сожалению, заболевал. Для нас было очень важно оставаться компанией с человеческим лицом», — подчеркнула она,

Руководитель пресс-службы «Coca-Cola HBC Россия» Дарья Горланова отметила, что на территории Подмосковья у компании расположены сразу два предприятия — в Истре и Щелкове. Оба завода не прекращали свое производство даже во время первой волны пандемии.

«Офисные сотрудники с марта и до сих пор продолжают удаленную работу, мы полностью перестроили наши процессы. Для этого организовали специальную кампанию для поддержания сотрудников. Помимо того, что мы всегда были с ними на связи, делились всякими лайфхаками, рассказывали, как правильно настроиться на рабочий день, мы также запустили телефон горячей линии по работе с психологом, если кому-то требуется такая помощь», — отметила она.

Координатор «Нежного бизнеса» в Московской области Мария Штукина рассказала, что в ассоциации состоит около трех тысяч женщин, которые работают в 49 городах Московской области. Она подчеркнула, что участники и организаторы сообщества гордятся тем, насколько оно дружное, — с его помощью удалось сохранить работу каждой девушки.

«В локдаун, благодаря сообществу, у нас никто не закрылся. Это наша победа. Мы поддерживали три наши самые пострадавшие отрасли — турагентства, бьюти-сфера и детские центры, которые тоже были закрыты. Очень важно, какое у людей настроение, когда они делают бизнес. Каким-то девочкам помогли перепрофилироваться, кто-то ушел в онлайн, кто-то открыл новые направления, пытаясь монетизировать свое хобби», — подчеркнула она.

Как подмосковный бизнес пережил ковид

Директор по франчайзингу федеральной сети «Руки Вверх Бар» Александр Пичугин назвал три основных правила, которые помогли бизнесу пережить пандемию.

«В первую очередь нужно сократить те издержки, которые мы физически можем сократить. Если мы можем договориться с сотрудниками на какой-то отпуск без содержания или на понижение зарплаты. Второй этап — если можем, договориться с арендодателем на понижение ставки или так называемые каникулы. Плюс требовать отсрочек от поставщиков, потому что платежи по поставкам обязательны. И, как правило, ресторанный бизнес оплачивает их после закупа и берет под реализацию», — рассказал он.

Пичугин подчеркнул, что в таких ситуациях свою команду важно мотивировать и вдохновлять не уходить, сохраняя рабочие места. Он добавил, что настоящих профессионалов на рынке не так много, поэтому важно их не потерять.

Руководитель пресс-службы Coca-Cola HBC Россия Дарья Горланова отметила, что первая волна коронавируса оказалась сложной для компании из-за закрытых ТЦ, фудкортов и ресторанов. Для нас это один из ключевых каналов продаж.

«Мы приняли решение оптимизировать затраты, в первую очередь то, что направлено на рекламу. В августе, когда начались ослабления по ограничениям, мы запустили кампанию „Открыты как никогда раньше“ в поддержку сегмента Horeca. Мы запустили совместную рекламную кампанию с нашими клиентами и организовали совместную акцию. К кампании присоединилось более 650 заведений по всей России», — подчеркнула она.

Заместитель генерального директора по логистике компании по переработке вторсырья «Орис Пром» Владимир Кощеев подчеркнул, что их кризис с коронавирусом коснулся меньше всего, потому что предприятия не останавливали свою работу. При этом логистика существенно изменилась.

Дело в том, что резиновая крошка, в которую компания перерабатывает ненужные шины, идет на создание травмобезопасного покрытия. Раньше его создавали в основном для Москвы, но из-за коронавируса столица урезала закупки примерно на четыре миллиарда рублей. Из-за этого два или три месяца «Орис Пром» находилась «в неудобном положении» для реализации. Однако вскоре мобилизовались регионы, которые закупили это покрытие для себя, поэтому компания не ощутила напряжения, которое ожидала.

Пандемия принесла новые возможности

Наталья Рычкова рассказала, что самым тяжелым периодом для «Ашана» стало время, когда власти ограничивали передвижения граждан. Это приводило к высокой потере трафика. К счастью, этот период продлился недолго. Несмотря на сложности, «Ашан» смог многого добиться в период пандемии. Во-первых, компания усовершенствовала свой интернет-магазин: до этого покупатели могли заказать только товары длительного хранения, а сейчас могут приобрести через интернет любой продукт.

«В этом году наш интернет-магазин очень хорошо вырос, количество заказов увеличилось в огромное количество раз. Никаких рабочих мест не закрылось. При этом открылись новые потребности и новые рабочие места — очень вырос спрос на аналитиков процессов. Произошел определенный взрыв в IT, потому что для интернет-торговли нужно огромное количество алгоритмов и не все имеющиеся к началу года инструменты были у нас применимы», — отметила она.

Дарья Горланова подчеркнула, что каждый кризис дает новые возможности, и многие компании ими воспользовались. В их числе оказалась и Coca-Cola: несмотря на сложный для торговли период, компания в первые в России запустила продажи зернового и молотого кофе для домашнего потребления Costa Coffee. В кофейнях он появился еще в 2008 году, однако только в 2020-м Coca-Cola ввела его в розничную продажу для широкого круга потребителей.

При этом некоторые планы пандемия все-таки нарушила, но в результате помогла компании сделать прорыв в технологиях. В начале 2020 года Coca-Cola начала строительство новой линии. Примерно в середине процесса компания столкнулась с непреодолимыми внешними обстоятельствами — зарубежные специалисты стали покидать Россию из-за пандемии, а те, кто только собирался приехать, отменяли свои поездки. Тогда Coca-Cola внедрила инновационную технологию Smart Glasses — с ее помощью специалисты смогли удаленно консультировать сотрудников в России по вопросам строительства и запуска новой линии.

«Это для нас было абсолютно новым вызовом, ранее такой опыт не имели. Благодаря пандемии еще ускорили цифровизацию на нашем предприятии, и эта инновация повлияла на наши бизнес-процессы. В течение этого года мы планируем увеличить количество умных очков, чтобы правильно выстроить и где-то ускорить все процессы», — подчеркнула она.

Мария Штукина отметила, что пандемия многому научила. Во-первых, показала важность финансовой подушки для бизнеса, во-вторых, научила заниматься онлайн-продвижению.

«В-третьих, научила продуктивной кооперации: во многих городах появилась своя курьерская служба, расширились свои рекламные агентства — и в итоге мы вышли в плюс, я считаю. Хотя по выручкам все выровнялось и наладилось только к концу года», — заключила она.

Помогло Подмосковье

Дарья Горланова подчеркнула, что добиться таких результатов компании сильно помогла поддержка со стороны правительства Московской области.

«Хочется выразить огромную признательность органам власти Московской области за поддержку. Представители департамента оставались с нами на связи почти 24/7, давали регулярные консультации и поддерживали во всех вопросах. Помимо общих заседаний, у нас была возможность лично консультироваться, когда возникали новые вопросы. Это нельзя не отметить, в том числе и с их помощью нам удалось справиться с вызовами прошлого года», — отметила она во время выступления в комнате «360».

Замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Никита Иванов отметил, что власти прикладывали максимальные усилия, работая круглосуточно: старались никому не отказывать, всех поддерживать. Он добавил, что большая промышленность Подмосковья прошла ковид достаточно безболезненно.

«Мы очень быстро ее выпустили, почти никого не закрывали. Все коллеги оперативно среагировали на эффективность мер предосторожности. МСП мы тоже не оставляли без помощи, тоже всех консультировали, помогали», — пояснил Иванов.

Самой эффективной мерой в регионе он назвал совместный проект с банками — льготный кредит для поддержки занятости. Было одобрено кредитов примерно на 16 миллиардов рублей для почти девяти тысяч компаний — это позволило сохранить около 160 тысяч рабочих мест.

«Это было максимальное приложение сил, чтобы никого не бросить, не оставить без внимания и всем помочь», — заключил он.