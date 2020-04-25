Тверь открыла магазины и салоны красоты. Кто «выйдет из сумрака» следующим?
Тверь расслабляется
По предложению губернатора Тверской области Игоря Рудени, с 25 по 30 апреля постепенно начнут открываться филиалы МФЦ. Они будут принимать заявления об услугах государственных и муниципальных учреждений. Разумеется, с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. Записываться на прием можно только удаленно.
Область постепенно начинает оживать. Кроме МФЦ, начнут работу нотариусы, ветклиники, прачечные и химчистки.
В Тверской области с начала распространения коронавирусной инфекции был зарегистрирован 441 случай, 25 апреля прирост составил 29 человек. Выздоровели и выписались 24, под наблюдением врачей остаются 417 пациентов. Большая часть переносит заболевание бессимптомно. В области нет погибших от COVID-19.
Уже два дня в области фиксируют по 29 новых случаев. Пик пришелся 18 апреля, тогда власти объявили о 49 пациентах с коронавирусом. Так что, видимо, в Тверской области решили, что они вышли на плато.
Другие кандидаты
Если все будет складываться благополучно, некоторое смягчение режима можно ожидать и в Ленинградской области. По последним данным, в ней зарегистрировано 658 зараженных, вылечились 56 человек и тоже никто не погиб.
Как и в Тверской области, здесь заболеваемость более-менее стабилизировалась. Максимум был 15 апреля — 108 случаев, после этого было резкое падение, и вот уже больше недели в Ленинградской области прирост крутится вокруг 40 случаев.
Режим самоизоляции, как и во многих других регионах, в Ленинградской области был введен 31 марта. Использовался «мягкий» вариант самоизоляции — он касался только пожилых людей, для всех остальных он носил рекомендательный характер. Пока режим продлен до 30 апреля. Посмотрим, что будет дальше.
В Ростовской области за все время эпидемии заболели 584 человек. Уже выписались из больниц 18 пациентов, никто из зараженных не умер. В регионе действует режим строгой самоизоляции. Ограничительные меры не коснулись только тех граждан, которые доставляют лекарства и продукты тяжелобольным или пожилым родственникам.
Губернатор Василий Голубев объявил, что сейчас идет разработка декларации о соответствии санитарным нормам с полным перечнем того, что запрещено и разрешено. Если ИП или компания гарантируют, что будут соблюдать все прописанные требования, им могут разрешить работать.
Видимо, снятие ограничений будет продиктовано исключительно экономикой. Ростовская область находится на девятом месте среди всех регионов России, и, судя по данным за последние дни, говорить о стабилизации пока рано.
В Татарстане заболел 491 человек. Из них выздоровели 48 человек, никто не погиб. В Татарстане действует строгий режим, введена система СМС-кодов для передвижения, закрыты кладбища. Но дважды в неделю можно съездить на дачу и один раз — посетить МФЦ.
В пятницу в Татарстане зафиксировали рекордно мало случаев — всего 14, а 25 апреля прибавилось 65 пациентов с коронавирусом.
Глава республики Рустам Минниханов объявил, что снимать ограничения они не планируют, зато малый и средний бизнес будут дополнительно поддерживать.
Первые послабления
В Саратовской области на 265 зараженных приходится 34 выздоровевших. Погибли два человека. Режим строгой изоляции коснулся жителей всех возрастов, власти отслеживали приезжих из Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья и устанавливали за ними наблюдение.
Максимальное число новых случаев зафиксировали 23 апреля — 39. Последние два дня в регионе находят намного меньше пациентов — 16 в пятницу и 20 в субботу. На такую статистику уже отреагировали власти. Глава правительства Александр Стрелюхин включил парикмахерские в список услуг первой необходимости.
Ограничения в парикмахерских все равно будут действовать: обслуживание только по предварительной записи, нахождение в салоне только одного клиента и, конечно, обязательная уборка и дезинфекция. Режим самоизоляции должен продлиться до 30 апреля.