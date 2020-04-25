Тверь открыла магазины и салоны красоты. Кто «выйдет из сумрака» следующим?

О полной победе над коронавирусом в России говорить еще рано, эксперты четких границ снижения заболеваемости назвать не могут, но в некоторых регионах власти решили смягчить условия режима самоизоляции. Первой поэтапное восстановление «мирной жизни» начнет Тверская область.

Тверь расслабляется

По предложению губернатора Тверской области Игоря Рудени, с 25 по 30 апреля постепенно начнут открываться филиалы МФЦ. Они будут принимать заявления об услугах государственных и муниципальных учреждений. Разумеется, с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. Записываться на прием можно только удаленно.

Область постепенно начинает оживать. Кроме МФЦ, начнут работу нотариусы, ветклиники, прачечные и химчистки.

В Тверской области с начала распространения коронавирусной инфекции был зарегистрирован 441 случай, 25 апреля прирост составил 29 человек. Выздоровели и выписались 24, под наблюдением врачей остаются 417 пациентов. Большая часть переносит заболевание бессимптомно. В области нет погибших от COVID-19.

Уже два дня в области фиксируют по 29 новых случаев. Пик пришелся 18 апреля, тогда власти объявили о 49 пациентах с коронавирусом. Так что, видимо, в Тверской области решили, что они вышли на плато.

Источник фото: coronavirus-monitor.ru

Другие кандидаты

Если все будет складываться благополучно, некоторое смягчение режима можно ожидать и в Ленинградской области. По последним данным, в ней зарегистрировано 658 зараженных, вылечились 56 человек и тоже никто не погиб.

Как и в Тверской области, здесь заболеваемость более-менее стабилизировалась. Максимум был 15 апреля — 108 случаев, после этого было резкое падение, и вот уже больше недели в Ленинградской области прирост крутится вокруг 40 случаев.

Источник фото: coronavirus-monitor.ru

Режим самоизоляции, как и во многих других регионах, в Ленинградской области был введен 31 марта. Использовался «мягкий» вариант самоизоляции — он касался только пожилых людей, для всех остальных он носил рекомендательный характер. Пока режим продлен до 30 апреля. Посмотрим, что будет дальше.

В Ростовской области за все время эпидемии заболели 584 человек. Уже выписались из больниц 18 пациентов, никто из зараженных не умер. В регионе действует режим строгой самоизоляции. Ограничительные меры не коснулись только тех граждан, которые доставляют лекарства и продукты тяжелобольным или пожилым родственникам.

Губернатор Василий Голубев объявил, что сейчас идет разработка декларации о соответствии санитарным нормам с полным перечнем того, что запрещено и разрешено. Если ИП или компания гарантируют, что будут соблюдать все прописанные требования, им могут разрешить работать.

Источник фото: coronavirus-monitor.ru

Видимо, снятие ограничений будет продиктовано исключительно экономикой. Ростовская область находится на девятом месте среди всех регионов России, и, судя по данным за последние дни, говорить о стабилизации пока рано.

В Татарстане заболел 491 человек. Из них выздоровели 48 человек, никто не погиб. В Татарстане действует строгий режим, введена система СМС-кодов для передвижения, закрыты кладбища. Но дважды в неделю можно съездить на дачу и один раз — посетить МФЦ.

Источник фото: coronavirus-monitor.ru

В пятницу в Татарстане зафиксировали рекордно мало случаев — всего 14, а 25 апреля прибавилось 65 пациентов с коронавирусом.

Глава республики Рустам Минниханов объявил, что снимать ограничения они не планируют, зато малый и средний бизнес будут дополнительно поддерживать.

Первые послабления

В Саратовской области на 265 зараженных приходится 34 выздоровевших. Погибли два человека. Режим строгой изоляции коснулся жителей всех возрастов, власти отслеживали приезжих из Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья и устанавливали за ними наблюдение.

Максимальное число новых случаев зафиксировали 23 апреля — 39. Последние два дня в регионе находят намного меньше пациентов — 16 в пятницу и 20 в субботу. На такую статистику уже отреагировали власти. Глава правительства Александр Стрелюхин включил парикмахерские в список услуг первой необходимости.

Источник фото: coronavirus-monitor.ru

Ограничения в парикмахерских все равно будут действовать: обслуживание только по предварительной записи, нахождение в салоне только одного клиента и, конечно, обязательная уборка и дезинфекция. Режим самоизоляции должен продлиться до 30 апреля.