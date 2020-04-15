Кто виноват в пожарах в Чернобыльской зоне? Главные версии

С 4 апреля в Чернобыле полыхают лесные пожары. Огонь подобрался на опасное расстояние к радиоактивным могильникам, оставшимся после аварии на ЧАЭС. Но важен и другой момент: по чьей вине занялся огонь? «360» собрал главные версии.

Пожары в Чернобыльской зоне начались больше недели назад, все это время власти прилагали все возможные усилия для того, чтобы потушить огонь, но решающую роль все равно сыграли начавшиеся дожди.

Площадь горения к 14 апреля превышала 35 гектаров. Тревогу били не только власти и спасатели, но и активисты, местные жители и экологи — в зоне пожаров оказалась Чернобыльская АЭС, Припять и многие радиоактивные участки. Все это грозит катастрофой и новыми выбросами радиации.

Изменения климата

Одной из самых безобидных версий того, почему могли загореться чернобыльские леса, стали изменения климата. Бывший генеральный директор Лесохозяйственного инновационно-аналитического центра Павел Васильев рассказал изданию «Страна» о том, что из-за бесснежных зим и общих изменений климата в сторону более теплого почва сильно пересыхает и становится более подверженной пожарам.

Даже при том, что леса на Украине, как и в России, горят каждый год, сейчас пожары начались на месяц раньше, многие связывают это именно с катастрофически скудными осадками в последние годы. Придерживается такой позиции и доктор технических наук Владимир Кузнецов, который на протяжении семи лет работал на третьем энергоблоке ЧАЭС старшим инженером управления ядерным реактором.

«В этом году была очень малоснежная зима, мало осадков, мало снежного покрова, а Чернобыльская зона значительно южнее в этом плане, там снега было чрезвычайно мало, поэтому почва очень сухая», — рассказал он.

Кроме того, Кузнецов объяснил, что для Чернобыля характерны хвойные леса — осыпающаяся хвоя быстро сохнет и мгновенно разгорается, потушить такие пожары очень сложно. Но при этом без человеческого фактора пожары навряд ли могли произойти даже при таких условиях.

Короткое замыкание

По словам исполняющей обязанности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Екатерины Павловой, одной из трех основных версий возникновения пожара в Чернобыльской зоне стало короткое замыкание на линии электропередачи. Учитывая пересохшую землю, достаточно было одной искры.

Но Кузнецов вероятность короткого замыкания исключил, так как в Чернобыльской зоне просто не должно быть действующих вышек.

«Линии электропередачи в Чернобыльской зоне отсутствуют, транзитом там ничего не проходит, потому что любая линия электропередачи должна подвергаться осмотрам, которые в зонах с повышенным радиационным фоном исключены», — уверен он.

Однако пожар, вызванный коротким замыканием, мог распространиться на Чернобыльскую зону из близлежащих областей. Несмотря на то, что сама зона составляет порядка 30 километров, скорость распространения огня очень велика.

Поджоги

Спасатели, занятые в тушении Чернобыльской зоны, в один голос говорят о том, что никаких других вариантов возникновения этих пожаров быть не может. Прежде всего из-за того, что было несколько очагов возгорания в разных местах.

Украинские власти уже нашли двух потенциальных виновников — жители села Раговка Киевской области. Двое мужчин 25 и 37 лет были арестованы с разницей в несколько дней. Первый признался сам, что «для забавы в трех местах поджег мусор и траву». Второй якобы вывез не до конца потухшие остатки мусора на сухую траву за пределами села, из-за чего и занялся огонь. На обоих мужчин на Украине завели уголовные дела, им грозят штрафы и лишение свободы на срок до пяти лет.

Поджоги травы не редки для жителей сельской местности — многие засевают поля раз в два года, чтобы почва успела «отдохнуть», а за год простоя земля зарастает травой. Чтобы не убирать сухую траву, а превратить ее в удобрение, многие просто жгут ее прямо на земле. Из-за этого очень часто случаются пожары — ветер разносит огонь быстрее, чем люди успевают его потушить.

К сожалению, не редки такие истории и в непосредственной близости от зоны отчуждения — по мнению местных властей, огонь мог прийти из Житомирской и Киевской областей.

Кузнецов тоже допустил такую версию. «Со дня аварии прошло 34 года, человеку 25, он всю жизнь прожил рядом с зоной. Не услышать и не узнать о том, что ты живешь в таком месте, невозможно. Дальше уже вопрос к психиатру», — сказал он.

Больше того, пресс-секретарь украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан сообщила о том, что многие местные жители выезжали в выходные на шашлыки, которые и могли заканчиваться пожарами. Для Киевской области, по ее словам, такие пожары по неосторожности, а также сезонные поджоги травы очень характерны — они происходят каждый год.

Сталкеры и охрана

Из-за пожара в Чернобыльской зоне уже открыли расследование — виновных обещают наказать по всей строгости закона. Ими могут оказаться сталкеры, которые проникают на закрытую чернобыльскую территорию ради острых ощущений или уникальных кадров «потустороннего мира зоны».

«Я склоняюсь к тому, что слишком много людей туда посторонних ходит, так называемые сталкеры… Вполне возможно, что их неосторожное обращение с огнем спровоцировало эти пожары», — считает Кузнецов.

При этом версию умышленного поджога травы сталкерами Кузнецов тоже не исключает, но, по его мнению, человек в здравом уме не стал бы этого делать.

Уверен в вине сталкеров и член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. «На этот раз эти поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на „тропе жизни“ сталкеров», — рассказал он украинской радиостанции «Громадське».

Владимир Кузнецов добавил, что есть версия, которую почему-то никто не озвучивает: пожары могли начаться и из-за неосторожного обращения с огнем тех, кто находится в Чернобыльской зоне легально, кто должен охранять ее от нежелательных посетителей и различных аварий.