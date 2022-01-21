Кто ведет гибридную войну против России и как ей противостоять

В настоящий момент наблюдается новая фаза многолетней конфронтации великих держав. Россия вынуждена противостоять атакам коллективного Запада, который пытается выставить нашу страну агрессором и политическим изгоем.

Автор: Н. Александров. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Пока киевские политики и западные СМИ обвиняют Москву в желании «напасть на Украину», Россия отвечает пакетом предложений по безопасности и гарантиям нерасширения НАТО на восток, который в Вашингтоне уже объявили «ультиматумом» для Североатлантического альянса. Параллельно с этим в Женеве проходит очередной раунд переговоров по стратегической стабильности между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном, где стороны продолжают обсуждать предложения РФ по глобальной безопасности.

Независимая внешняя политика

Уже можно сказать, что США настроены на продолжение конфронтации с Россией по всем направлениям — военным, политическим и информационным — для того, чтобы ограничить нашу страну в правах великой державы. Штаты все еще надеются надавить на Москву с позиции силы, как это было в 1990-е, но Россия продолжает отстаивать свое положение, оставаясь одним из главных игроков на международной арене. Разумеется, в этом большая заслуга российского государства, которое взяло четкий курс на реализацию независимой внешней политики.

Президент РФ Владимир Путин объединяет все ключевые позиции российского вектора в международных отношениях — суверенитет, защита русского населения, борьба с терроризмом на дальних подступах, а также идеологическая репрезентация борьбы с доминированием Запада.

Владимир Путин войдет в учебники истории как правитель, вернувший России Крым в 2014 году, что стало началом колоссального подъема нашей страны на международной арене. Именно поэтому коллективный Запад не может простить этого до сих пор, вводя все новые и новые санкции.

Кроме того, российский президент смог защитить законно избранное правительство президента Сирии Башара Асада, не допустив интервенции НАТО в Сирию в 2013 году и отправив российскую группировку войск для борьбы с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ* в 2015-м, тем самым доказав, что Россия — надежный союзник, который не бросает своих партнеров даже под колоссальным давлением Запада.

Именно контакты Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, позволили развить отношения между Москвой и Анкарой, результатом чего стало тесное военно-техническое сотрудничество и появление альтернативных западным переговорных площадок, обеспечивающих мирный процесс в нескольких регионах мира.

Не стоит забывать и про миротворческие достижения российского президента в решении Карабахского конфликта. По инициативе Путина в Кремле состоялись трехсторонние переговоры с главами Азербайджана и Армении.

Военная поддержка

Независимость внешнеполитического курса обеспечивает министерство обороны во главе с Сергеем Шойгу, который смог восстановить престиж и боеготовность российской армии после унижений девяностых годов.

Еще в свою бытность руководителем МЧС РФ Шойгу смог фактически с нуля создать оперативно реагирующее ведомство, которое представило возможности России в деле разрешения наиболее опасных чрезвычайных ситуаций.

На посту министра обороны Шойгу сохранил стиль управления, сформировав эффективное военное ведомство с широкой степенью инновационных решений, способное решать критически важные задачи.

Результатом этой деятельности стало укрепление и значительное повышение статуса российских Вооруженных Сил, как в родной стране, так и за ее пределами. Успешно проведенная операция в Сирийской Арабской Республике, развертывание миротворческого контингента в Карабахе, стремительное реагирование в рамках обязательств по ОДКБ на недавнюю ситуацию в Казахстане — все это продолжает заданный президентом курс и возвращает Россию в список великих держав.

Эпоха доминирования Запада заканчивается

Не менее сильная личность занимает должность главы дипломатического ведомства, которое также продвигает интересы России в мире. Именно министр иностранных дел Сергей Лавров выступает за возрождение внешнеполитической самостоятельности страны, а не исключительно за укрепление сотрудничества с Западом, как это было ранее.

«Заканчивается эпоха доминирования исторического Запада, это продолжалось сотни лет. Сейчас эта эпоха вступает в объективное противоречие с тем, что появляются новые центры в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Попытки сохранить доминирование искусственно путем санкций и даже вооруженным путем добавляют хаоса, превращают целые страны в регионы, где произрастает угроза терроризма», — говорил Лавров в 2015 году.

Экспорт безопасности в цифровую эпоху

Однако в новую цифровую информационную эпоху мир меняется, и Запад, не желая утрачивать влияние, ищет новые методы и пути сохранения позиций. С появлением в военных документах США и Великобритании термина «гибридная война» появилась и необходимость адекватно отвечать на новые вызовы, которые невозможно было бы решить в традиционных условиях. Противостояние великих держав нового типа разворачивается далеко не так очевидно и прямолинейно, как в XX веке.

К примеру, у Минобороны США существует специальная культурная стратегия, предписывающая создателям кинопродукции и компьютерных игр изображать американских военнослужащих и их деятельность в строго положительном ключе и с позиций силы. При этом само ведомство, конечно же, съемками не занимается.

Или уже ставшая нормой практика блокировки инакомыслящих СМИ и влиятельных отдельных персон в социальных сетях и на площадках размещения контента типа YouTube, которая предопределяет информационную политику и диктует повестку в мире.

Учитывая, что Штаты обладают самой масштабной в мире индустрией развлечений, и именно им принадлежит большинство информационных и IT-корпораций, они уже не просто диктуют всему миру свои культурные коды, но и поддерживают медиасферу в состоянии определенного вакуума, куда посторонним вход воспрещен.

Самое страшное здесь заключается в том, что Запад за этой информационной завесой может создавать любую виртуальную реальность — расшатывать политическую обстановку в других странах и свергать неугодные режимы, искажать картинку происходящего любым образом, и в итоге достигать своих целей.

Немногочисленные великие державы, противостоящие западному влиянию, прежде всего, Китай и Россия, оказались в эпицентре информационно-политических гибридных атак со стороны Брюсселя и Вашингтона. При этом любую активность государственных структур, к примеру, ставящих на место деструктивные НКО и иноагентов, западные медиатехнологи оборачивают против официальных властей, чтобы международные организации могли «обоснованно» вводить санкции против неугодных правительств и угрожать демократическим вмешательством в виде цветных революций и «миротворческих» операций.

Запад давно освоил своеобразное государственно-частное партнерство в этой сфере. На первой линии атаки всегда оказываются Билл Гейтс или Марк Цукерберг и другие главы корпораций, которых винят во всех грехах в то время, как Вашингтон реализует свои задачи и интересы.

Главный козырь в гибридной войне

Что касается Китая и России, то стратегия противостояния западным гибридным войнам начала появляться лишь недавно, но зато уже показала первые успехи. Так весь последний год на слуху расширение влияния Москвы в Африке, где экспорт безопасности из России полностью меняет геополитический ландшафт и становится реальным брендом, как раньше «Спутник» или «Калашников». Новое имя российской силы за рубежом — «Вагнер», и здесь западная пропаганда укусила свой собственный хвост. Чем больше распускают слухов о русских специалистах, тем выше их популярность. И вот уже в далеком Мали на антифранцузских митингах вместе с портретами государственных лидеров и национальными флагами, появляются фотографии Владимира Путина и российские триколоры. И несмотря на попытки Запада остановить этот процесс, к примеру, вводить санкции против российских компаний и граждан вроде Евгения Пригожина, которого связывают с «ЧВК Вагнера», влияние России распространяется все дальше.

Одно из главных наших орудий в гибридной войне нового типа — усталость всего мира от западного диктата и неуважения к местной культуре и населению тех стран, где действуют американские или европейские контингенты и миротворцы миссий ООН. Прикрывать потребительское отношение к государствам, которые Запад лишь на словах пытается защитить от терроризма, а на деле создает питательную среду для размножения боевиков и бандитов, высасывает ценные ресурсы, а параллельно грабит и насилует мирных граждан, уже не получается.

Второе — репутация России и русских как надежных партнеров, держащих слово и в короткие сроки решающих проблемы там, где ЕС и США не смогли добиться никакого эффекта за годы или даже десятилетия.

Все это также сказалось на репутации России в мире, которая в отличие от Запада не разжигает конфликты, чтобы получить собственную выгоду, а наоборот способствует установлению прочного и долгосрочного мира и стабильности. И это — главный козырь в любой гибридной войне.

* ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.