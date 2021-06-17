Кто в доме хозяин. Сквоттеры могут стать угрозой зарубежной недвижимости россиян

В Берлине нелегальные жильцы напали на полицейских. Да так, что последним пришлось с позором бежать с места боя. Сквоттеры, а именно так называются подобные захватчики, во многих странах уже давно считают себя выше закона и могут заселиться в любое пустое жилище. Эксперты считают, что захват может угрожать и зарубежной недвижимости некоторых россиян.

В Германии незаконные домовладельцы — сквоттеры — напали на полицейских. Правоохранители утверждают, что могут лишь проверить безопасность здания пожарной инспекцией. Но еще в 1990 году в сквоте «Ригаэр 94» поселились левые радикалы. И они решили, что их хотят выселить, сообщила «Южногерманская газета».

По словам местных журналистов, между властью и оккупантами дома в восточной части Берлина был давно тлеющий конфликт. И сквоттеры решили не идти на мировую. Они быстро соорудили баррикады из мусора, велосипедов, покрышек, колючей проволоки и подожгли все это.

Полиция попыталась двинуться вперед, очищающая путь бронированными автомобилями и водометом. Но с крыш и с улицы их атаковали около 200 человек в масках, которые метко швыряли камни, петарды, бутылки. Атака правоохранителей захлебнулась, позже они сообщили, что из 200 полицейских, участвовавших в операции, 60 были ранены.

Домозахватчики

Сквоттинг — это самовольное заселение пустого дома. Отличный пример — история про мальчика, кота и собаку, которые заселяются в покинутый деревенский дом в Простоквашино. Считается, что такой способ решить жилищные проблемы широко распространился во времена английской революции.

При этом сквоттеры нередко захватывают не брошенные, а пустующие дома, хозяева которых уехали в отпуск или проживают за границей и потому лишь изредка наведываются проверять свое жилье. Впоследствии захватчики чаще всего требуют от властей признать их права на занятое место на основании фактического проживания.

Выселить заселившихся оккупантов практически невозможно: полиция редко хочет связываться с агрессивными нелегалами. К тому же в законодательстве многих стран указано, что сквоттеры могут официально получить жилье в собственность, если проживут там 10-15 лет и их права не оспорят.

Несколько сквоттеров даже сделали себе карьеру и доросли до статуса государства! В Копенгагене люди не просто захватили заброшенные казармы, но и добились права легально проживать на этой территории. А потом потребовали придать своей территории статуса государства Христиании. И получили его.

Источник фото: wikipedia.org

Частое явление

Адвокат, правозащитник, президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий рассказал «360», что сквоттинг распространен в скандинавских странах и во Франции — особенно в пригородах, где полиция не очень любит появляться, учитывая этнический состав проживающих.

«Но вот в Германии сквоттинг скорее редкость, чем практика. Это социальное государство, и человек, который официально проживает в Германии, но не имеет крыши над головой, как правило, получает социальное жилье и поддержку, которая позволяет ему жить не роскошно, но выше уровня бедности», — сказал Владимир Новицкий.

Правозащитник отметил, что самовольный захват жилья незаконен во всех странах. Другой вопрос — реакция властей. В Америке во многих городах люди годами живут в зданиях, в которых отключены все коммуникации. Но сквоттеров никто не выселяет, так как там много пустующих домов — как, например, в Детройте.

Заграничные дачи в опасности

Владимир Новицкий отметил, что хотя сквоттеры и занимают дома незаконно, выселить их можно только на основании судебного решения. Такой процесс может длиться и год, и два, а иногда и дольше. Если есть правовые основания, связанные с повреждением имущества, нужно обратиться в полицию, которая в таком случае может сработать более оперативно.

Адвокат счел весьма вероятным, что под угрозой захвата сквоттеров находится зарубежная недвижимость россиян. Многие из представителей элиты в последние годы полюбили покупать недвижимость в курортных странах вдоль Средиземноморского и Черноморского побережья, приобретали дома в Таиланде и сопредельных государствах.

«Поскольку такие дома не находятся под контролем собственников, думаю, что захваты не просто вероятны, а уже происходят. Ведь сквоттеры уверены, что ответственности за это не последует. Но не оплачивая содержание данного имущества, они могут потерять его в судебном порядке, такие прецеденты уже были», — сказал Владимир Новицкий.

В России — квартирные мошенники

Юрист в сфере ЖКХ, руководитель практики судебной защиты МКА «Арбат» Юрий Нетреба сказал «360», что сквоттеров в России правильнее называть просто квартирными аферистами. Ведь это люди, которые, не обладая правом на проживания или правом собственности, самостоятельно захватывают помещение и дальше пытаются легализовать свой захват.

«С этим сталкиваются многие собственники, получающие недвижимость в наследство или при купле-продаже. Тем более, что по нашим законам, если человек открыто проживает и постоянно пользуется имуществом в течении 15 лет, он может получить это имущество себе в собственность. Плюс по судебной практике добавляется три года исковой давности», — пояснил Юрий Нетреба.

Юрист подчеркнул, что человек, решивший получить в собственность жилье таким способом, должен там находиться на законных основаниях. То есть недвижимость предоставили в пользование по договору с собственником. Исключением могут стать разве что заброшенные дома в пустых деревнях и городах, где никто не живет.

«Учитывая, что в России жилье доступно далеко не всем — оно довольно дорогостоящее, трудно получить ипотеку — истории с самозахватом могут получить неприятное развитие. И не особо честные лица могут претендовать на часть недвижимости или на долевую собственность. Но это будет мошенничество», — сказал Юрий Нетреба.