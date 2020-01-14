Кто твой любимый Джокер? Как Twitter отреагировал на выдвижение фильма на «Оскар»

Вручение наград пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе. Как и в прошлом году, у церемонии не будет ведущего. Тогда американский комик Кевин Харт был вынужден отказаться от этой почетной роли из-за старых твитов, в которых он неодобрительно отзывался о геях. Почему решили отказаться от ведущих в 2020 году, неизвестно.

«Джокера» неизбежно сравнивают с воплощениями злодея в предыдущих фильмах про Бэтмена.

«Кто твой любимый Джокер?»

А также вспоминают другие фильмы с клоунами.

Назовите меня провокатором, но это определенно лучший Джокер, которого мы видели в своей жизни.

Или снимают альтернативные версии фильма.

Новые кадры Хоакина Феникса в роли Джокера.

Сложно поверить, но есть те, кто не смотрел эту картину.

Когда кто-то говорит, что не видел фильм «Джокер».

При этом букмекеры ставят на победу в главной номинации фильмов «Однажды в Голливуде» или «1917».

Многие рассматривают номинацию уже как самостоятельную награду.

Среди других претендентов на «Оскар» русскоязычные пользователи чаще всего упоминают южнокорейский хит «Паразиты», заявленный в шести номинациях.

По столько же у «Кролика Джоджо» и «Брачной истории». В обеих картинах сыграла Скарлетт Йоханссон. Ее впервые выдвинули на «Оскар», и сразу дважды: за лучшую женскую роль и лучшую женскую роль второго плана.