    14 января 2020, 03:05

    Кто твой любимый Джокер? Как Twitter отреагировал на выдвижение фильма на «Оскар»

    Кирилл Фролов

    Пользователи Twitter обсуждают объявление номинаций на «Оскар». Фаворитом стал «Джокер» — он заявлен в 11 категориях, включая лучшую картину, лучшего режиссера (Тодд Филлипс) и лучшего главного актера (Хоакин Феникс).
    Кто твой любимый Джокер? Как Twitter отреагировал на выдвижение фильма на «Оскар»

    Вручение наград пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе. Как и в прошлом году, у церемонии не будет ведущего. Тогда американский комик Кевин Харт был вынужден отказаться от этой почетной роли из-за старых твитов, в которых он неодобрительно отзывался о геях. Почему решили отказаться от ведущих в 2020 году, неизвестно.

    «Джокера» неизбежно сравнивают с воплощениями злодея в предыдущих фильмах про Бэтмена.

    «Кто твой любимый Джокер?»

    А также вспоминают другие фильмы с клоунами.

    Назовите меня провокатором, но это определенно лучший Джокер, которого мы видели в своей жизни.

    Или снимают альтернативные версии фильма.

    Новые кадры Хоакина Феникса в роли Джокера.

    Сложно поверить, но есть те, кто не смотрел эту картину.

    Когда кто-то говорит, что не видел фильм «Джокер».

    При этом букмекеры ставят на победу в главной номинации фильмов «Однажды в Голливуде» или «1917».

    Многие рассматривают номинацию уже как самостоятельную награду.

    Среди других претендентов на «Оскар» русскоязычные пользователи чаще всего упоминают южнокорейский хит «Паразиты», заявленный в шести номинациях.

    По столько же у «Кролика Джоджо» и «Брачной истории». В обеих картинах сыграла Скарлетт Йоханссон. Ее впервые выдвинули на «Оскар», и сразу дважды: за лучшую женскую роль и лучшую женскую роль второго плана.