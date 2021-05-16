«Женщина, остановившая холодную войну». Кто такая Сюзанна Масси, попросившая Путина о российском гражданстве

«Женщина, остановившая холодную войну» — так называют бывшую советницу президента США Рональда Рейгана Сюзанну Масси. 16 мая она попросила президента РФ дать ей российское гражданство. В своем обращении Массии назвала Джо Байдена болваном и заявила, что хочет продолжить свое дело по сближению народов двух стран.

Первый раз Масси попала в Россию в 1967 году, когда она изучала историю царевича Алексея, страдавшего гемофилией. Интерес к этой теме был связан с тем, что у сына Масси была та же болезнь. Ее увлекала биография последнего императора России и его семьи. Позже она написала несколько книг о России. В том числе — ставшую бестселлером «Землю Жар-птицы».

Когда она улетала в США, на границе ей отказали в обратном въезде. Во многом именно из-за этого она и стала стремиться в Белый дом. Знакомый сенатор помог ей организовать встречу с Рейганом в Овальном кабинете. После Масси стала его советником по отношениям с СССР. С 1984 по 1988 год они провели порядка 20 консультаций.

Президент США ценил знания Масси о русских людях. Хотя у него и были специалисты, которые занимались вопросами политики и экономики СССР, его в большей степени интересовала психология. За время долгой совместной работы ей удалось изменить взгляд на Советский союз.

Женщина, остановившая холодную войну

В своих старых интервью Масси рассказывала, что между СССР и США абсолютно не было доверия, поэтому так нужна была тема, от которой можно было бы оттолкнуться, чтобы начать движение навстречу друг к другу. Такой темой стал культурный обмен. Рейган направил Масси в Советский союз, чтобы узнать мнение советской власти.

Однако представители власти во время встреч указывали на то, что культурный обмен идет вразрез с развертыванием США новых ракет. Но в конечном итоге эта тема стала отправной точкой для того, чтобы начать диалог, который тянулся долгие годы.

В ноябре 1985 года на саммите в Женеве состоялась первая встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. После переговоров Горбачев назвал Рейгана динозавром, а тот его «твердолобым большевиком». Но личный контакт был установлен. Он стал ключевым шагом к окончанию холодной войны.

Одна и та же ошибка

Три года назад Масси заявила, что российская дипломатия продолжает делать ту же ошибку, что совершалась и в советское время.

«Вы продолжаете думать, что все всегда происходит в Вашингтоне. А это не так, большинство американцев даже не интересуются мнением Вашингтона», — объяснила она в интервью изданию «Версия».

По ее словам, вся русофобия в американском обществе идет не от простых людей, а от правительства. Поэтому российским дипломатам нужно немного изменить свою политику. Надо, чтобы вас, русских, стало видно, а для этого нужно начать появляться на публике, объяснила она.

Сейчас Масси уже 90 лет. Но она намерена продолжать работать над сближением России и США, отношения которых очень сложно назвать безоблачными.

На заявление бывшей советницы Рейгана уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для получения российского паспорта Масси нужно пройти определенные бюрократические процедуры.