Участница «Дома-2», начинающая певица и звезда TikTok. Кто такая Марсиага
Мария Сигаева — новый кумир российской молодежи. Количество подписчиков девушки в TikTok уже перевалило за полтора миллиона. Марсиага прославилась за счет участия в телепроекте «Дом-2», а сейчас пытается закрепить успех через музыкальную деятельность.
Кто такая Марсиага?
Мария Сигаева родилась 17 апреля 1998 года в Москве. Сейчас ей 23 года. В Сети девушка известна под ником Marsiagа, что произносится как Марсиага.
О жизни Марсиаги до начала ее творческой карьеры информации не очень много. Мария Сигаева о своем прошлом особо не распространяется. Известно только, что у нее есть еще два брата, а сама она всю жизнь провела в Москве.
С юных лет Мария Сигаева увлекалась поэзией и писала стихи, мечтая о славе. Когда она поняла, что социальные сети становятся все более популярными и на них можно построить карьеру, решила уйти в блогерство.
Первой площадкой Марсиаги был не TikTok, а Instagram, но главным трамплином для ее славы стало участие в телепроекте «Дом-2». Именно после него Мария Сигаева начала активно набирать аудиторию в социальных сетях.
Марсиага и «Дом-2»
Мария Сигаева отправилась на проект летом 2020 года. Она рассказывала о том, что парни обычно боятся пригласить ее на свидание или используют это для своего контента, поэтому она решила попытать счастья в «Доме-2».
«Я певица, видеоблогер и просто творческая личность. Я иду на проект реально строить отношения, хочу больше любви и ласки», — сказала Мария Сигаева, представляя себя на шоу.
Несмотря на ее заявление о поиске любви, многие участники шоу и телезрители проекта решили, что Марсиага просто ищет славы. Впрочем, какой бы ни была ее мотивация, пробыла Мария Сигаева там вплоть до зимы 2021 года и наделала шума.
Личная жизнь Марии Сигаевой
До участия в «Доме-2» Марсиага успела побывать замужем. По ее словам, она два года состояла в серьезных отношениях, а еще год — в браке. Правда, личность бывшего мужа и причины развода Мария Сигаева не раскрывает.
После этого счастье в любовной жизни Марсиага попыталась найти в «Доме-2». Изначально она заявила о том, что испытывает симпатию к участнику проекта Павлу Бабичу. А потом переключилась на Артура Кулакова, потому что он пришел на проект завоевать ее сердце, но и с ним Марсиага счастья не нашла.
В какой-то момент Марсиага шокировала публику, переключив внимание с парней на девушек. Участница проекта Клава Безверховая после расторжения помолвки с Максимом Моргенштерном нашла утешение с Марией Сигаевой. Камеры застали девушек за поцелуем в состоянии алкогольного опьянения.
Марсиага и Моргенштерн
Впрочем, этот союз быстро распался, а Марсиага сошлась с Моргенштерном. Оказалось, что Мария Сигаева давно испытывала к парню симпатию и постоянно пыталась спровоцировать его на близость. Однажды ей это удалось, чему она была рада. На сайте Dom2Life.ru Марсиага в подробностях описала половой акт с Моргенштерном.
«Это было очень эмоционально, такого ни с кем больше не испытывала после мужа. Но телесная боль — это приятная боль, а вот душевная хуже всего. Сейчас мне больно и физически, и морально», — рассказывала Марсиага.
Оказалось, что Моргенштерну от Марии Сигаевой нужен был только секс. После того, как все произошло, он перестал обращать на нее внимание, а еще рассказал все мельчайшие подробности той ночи своим друзьям.
Беременность и аборт
Любовные неудачи преследовали Марию Сигаеву на протяжении всего проекта, а покинула она его в начале 2021 года, будучи беременной. По крайней мере так говорила сама Марсиага.
Мария Сигаева не знала, кто был отцом ее ребенка, так как имела связи сразу с несколькими людьми: блогером Романом Гриценко, братьями Апполоновыми и неизвестным парнем из TikTok.
Марсиага регулярно показывала тест на беременность с двумя полосками в своих Stories и размышляла над тем, что ей делать дальше: воспитывать ребенка или делать аборт. Вся эта история затянулась на долгих три месяца, пока Мария Сигаева не призналась, что это был хайп.
После этого на Марсиагу посыпался шквал критики.
На данный момент Мария Сигаева не состоит в отношениях, хотя недавно на странице в Instagram появился неоднозначный ролик с ее концерта. На нем она после исполнения песни целует в губы свою подругу Алису Мусу.
Карьера после «Дома-2»
Еще на проекте Марсиага плотно занималась развитием своих социальных сетей. За это время она успела заработать более 100 тысяч подписчиков в Instagram и более полутора миллионов в TikTok.
Четко охарактеризовать контент Марии Сигаевой не получится. Она выкладывает и скетчи, и танцы, и размышления о жизни. На данный момент Марсиага состоит в творческом объединении Emotion House. На ее канале в TikTok часто можно найти коллаборации с другими блогерами.
«Тело» и «Кокосовая стружка»
Главным своим приоритетом Мария Сигаева сделала музыку. Релиз ее первой песни «Тело» состоялся еще в марте 2020 года. Под нее в TikTok было записано более 14 тысяч видеороликов, а в YouTube трек собрал 148 тысяч просмотров.
На этом Марсиага не остановилась и выпустила еще четыре песни: «Мы», «Манипуляции», «Тили Теста» и «Кокосовая стружка». Последний трек тоже набрал большую популярность в TikTok.
Марсиага всячески старается продвигать свое творчество на всех платформах. Например, регулярно снимает танцевальные видео под собственные песни.
По словам Марии Сигаевой, карьера для нее сейчас стоит на первом месте, а отношения не интересуют. Тратить свое время и растрачивать себя на других Марсиага не намерена.
Внешний вид Марсиаги
Еще одна яркая черта Марсиаги — это ее внешний вид. Девушка любит эпатировать публику и вызывать обсуждения среди подписчиков. Мария Сигаева часто публикует фотографии в нижнем белье или купальнике.
Все ее тело покрыто татуировками разных размеров, также есть прокол на языке. Периодически Марсиага любит надевать на себя линзы, не боится экспериментировать с прической и отдает предпочтение яркому макияжу.
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