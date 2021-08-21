Участница «Дома-2», начинающая певица и звезда TikTok. Кто такая Марсиага

Мария Сигаева — новый кумир российской молодежи. Количество подписчиков девушки в TikTok уже перевалило за полтора миллиона. Марсиага прославилась за счет участия в телепроекте «Дом-2», а сейчас пытается закрепить успех через музыкальную деятельность.

Кто такая Марсиага?

Мария Сигаева родилась 17 апреля 1998 года в Москве. Сейчас ей 23 года. В Сети девушка известна под ником Marsiagа, что произносится как Марсиага.

О жизни Марсиаги до начала ее творческой карьеры информации не очень много. Мария Сигаева о своем прошлом особо не распространяется. Известно только, что у нее есть еще два брата, а сама она всю жизнь провела в Москве.

Источник фото: Instagram

С юных лет Мария Сигаева увлекалась поэзией и писала стихи, мечтая о славе. Когда она поняла, что социальные сети становятся все более популярными и на них можно построить карьеру, решила уйти в блогерство.

Первой площадкой Марсиаги был не TikTok, а Instagram, но главным трамплином для ее славы стало участие в телепроекте «Дом-2». Именно после него Мария Сигаева начала активно набирать аудиторию в социальных сетях.

Марсиага и «Дом-2»

Мария Сигаева отправилась на проект летом 2020 года. Она рассказывала о том, что парни обычно боятся пригласить ее на свидание или используют это для своего контента, поэтому она решила попытать счастья в «Доме-2».

«Я певица, видеоблогер и просто творческая личность. Я иду на проект реально строить отношения, хочу больше любви и ласки», — сказала Мария Сигаева, представляя себя на шоу.

Источник фото: Instagram

Несмотря на ее заявление о поиске любви, многие участники шоу и телезрители проекта решили, что Марсиага просто ищет славы. Впрочем, какой бы ни была ее мотивация, пробыла Мария Сигаева там вплоть до зимы 2021 года и наделала шума.

Личная жизнь Марии Сигаевой

До участия в «Доме-2» Марсиага успела побывать замужем. По ее словам, она два года состояла в серьезных отношениях, а еще год — в браке. Правда, личность бывшего мужа и причины развода Мария Сигаева не раскрывает.

После этого счастье в любовной жизни Марсиага попыталась найти в «Доме-2». Изначально она заявила о том, что испытывает симпатию к участнику проекта Павлу Бабичу. А потом переключилась на Артура Кулакова, потому что он пришел на проект завоевать ее сердце, но и с ним Марсиага счастья не нашла.

Источник фото: Instagram

В какой-то момент Марсиага шокировала публику, переключив внимание с парней на девушек. Участница проекта Клава Безверховая после расторжения помолвки с Максимом Моргенштерном нашла утешение с Марией Сигаевой. Камеры застали девушек за поцелуем в состоянии алкогольного опьянения.

Марсиага и Моргенштерн

Впрочем, этот союз быстро распался, а Марсиага сошлась с Моргенштерном. Оказалось, что Мария Сигаева давно испытывала к парню симпатию и постоянно пыталась спровоцировать его на близость. Однажды ей это удалось, чему она была рада. На сайте Dom2Life.ru Марсиага в подробностях описала половой акт с Моргенштерном.

«Это было очень эмоционально, такого ни с кем больше не испытывала после мужа. Но телесная боль — это приятная боль, а вот душевная хуже всего. Сейчас мне больно и физически, и морально», — рассказывала Марсиага.

Источник фото: Instagram

Оказалось, что Моргенштерну от Марии Сигаевой нужен был только секс. После того, как все произошло, он перестал обращать на нее внимание, а еще рассказал все мельчайшие подробности той ночи своим друзьям.

Беременность и аборт

Любовные неудачи преследовали Марию Сигаеву на протяжении всего проекта, а покинула она его в начале 2021 года, будучи беременной. По крайней мере так говорила сама Марсиага.

Мария Сигаева не знала, кто был отцом ее ребенка, так как имела связи сразу с несколькими людьми: блогером Романом Гриценко, братьями Апполоновыми и неизвестным парнем из TikTok.

Марсиага регулярно показывала тест на беременность с двумя полосками в своих Stories и размышляла над тем, что ей делать дальше: воспитывать ребенка или делать аборт. Вся эта история затянулась на долгих три месяца, пока Мария Сигаева не призналась, что это был хайп.

Марсиага с подругой Алисой

После этого на Марсиагу посыпался шквал критики.

На данный момент Мария Сигаева не состоит в отношениях, хотя недавно на странице в Instagram появился неоднозначный ролик с ее концерта. На нем она после исполнения песни целует в губы свою подругу Алису Мусу.

Карьера после «Дома-2»

Еще на проекте Марсиага плотно занималась развитием своих социальных сетей. За это время она успела заработать более 100 тысяч подписчиков в Instagram и более полутора миллионов в TikTok.

Четко охарактеризовать контент Марии Сигаевой не получится. Она выкладывает и скетчи, и танцы, и размышления о жизни. На данный момент Марсиага состоит в творческом объединении Emotion House. На ее канале в TikTok часто можно найти коллаборации с другими блогерами.

«Тело» и «Кокосовая стружка»

Главным своим приоритетом Мария Сигаева сделала музыку. Релиз ее первой песни «Тело» состоялся еще в марте 2020 года. Под нее в TikTok было записано более 14 тысяч видеороликов, а в YouTube трек собрал 148 тысяч просмотров.

На этом Марсиага не остановилась и выпустила еще четыре песни: «Мы», «Манипуляции», «Тили Теста» и «Кокосовая стружка». Последний трек тоже набрал большую популярность в TikTok.

Марсиага всячески старается продвигать свое творчество на всех платформах. Например, регулярно снимает танцевальные видео под собственные песни.

По словам Марии Сигаевой, карьера для нее сейчас стоит на первом месте, а отношения не интересуют. Тратить свое время и растрачивать себя на других Марсиага не намерена.

Внешний вид Марсиаги

Еще одна яркая черта Марсиаги — это ее внешний вид. Девушка любит эпатировать публику и вызывать обсуждения среди подписчиков. Мария Сигаева часто публикует фотографии в нижнем белье или купальнике.

Источник фото: Instagram

Все ее тело покрыто татуировками разных размеров, также есть прокол на языке. Периодически Марсиага любит надевать на себя линзы, не боится экспериментировать с прической и отдает предпочтение яркому макияжу.

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