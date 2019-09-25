Новая икона эко-активистов Грета Тунберг за последний год стала невероятно обсуждаемой персоной. Одни утверждают, что она очередной проект глобалистов, а их оппоненты видят отчетливый зеленый нимб вокруг головы 16-летней школьницы.

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Рунет с изрядной долей скепсиса отнесся к акции протеста, которую Тунберг провела год назад. Шведская девочка вышла на одиночный пикет с плакатом «Школьная забастовка за климат». Разумеется, после ее обещания не ходить в школу по пятницам до тех пор, пока правительства не задумаются об изменениях климата, возникло подозрение, что это элегантная отмазка от учебы. Но после эмоционального вступления девочки в ООН стало понятно, что Грета настроена более чем серьезно, и просто так не сдастся.

Российский сегмент интернета отреагировал на Грету Тунберг разноречиво. Отечественные пользователи быстро скопипастили мнение западных коллег, заявивших, что девочка не более чем проект американских демократов по «торпедированию» Дональда Трампа. С ними не согласились многие пользователи Twitter, которые предложили конспирологам вспомнить себя в этом возрасте. Они отметили, что 16 лет — возраст идеализма. Оппоненты заявили, что в России восторженные подростки «всегда за бездомных животных».

Этот довод не охладил любителей видеть во всем двойное дно.

«Кстати, вы не удивляйтесь, если через пару недель Грета потребует от Европы отказаться от Северного потока-2. И заодно и от СП-1», — написал один из них.

Грету Тунберг также обвинили в лицемерии.

«Вы украли мое детство!» — заявила дочь миллионеров Грета Тунберг на выступлении в ООН перед мировыми лидерами, посвященному борьбе с изменениями климата.

«Русские дети Донбасса понимают боль и негодование Греты», — иронично отметил один из участников дискуссии.

Нашлись и те, кто отмахнулся от маленькой, ничего не смыслящей в проблемах экологии барышни, и даже поставил ей в вину болезнь аутистического спектра. Бог им судья, но и в соцсетях им спуску не дали.

«Страшно заходить в комментарии. Взрослые мужики не могут смириться с тем, что подростков действительно волнует экологическая ситуация, и для этого не нужны никакие „кукловоды“. Грета все правильно сказала, а обесценивать ее слова из-за возраста и диагноза — мерзко и низко», — отметила одна из дискутанток.

Ее поддержали и другие пользователи.

«Чтобы быть экоактивистом, не обязательно быть сумасшедшим, можно быть просто 16-летним подростком: искренним, ранимым, сопереживающим, „кричать“ так, чтобы тебя услышали. Тви-психиатры, вы забыли себя в 16 лет?» — написали они.

Пользователи также заподозрили хейтеров шведской школьницы в попытке нивелировать ее борьбу и жизненную позицию. В особенно из-за возраста.

«Я смотрю, шведская девочка Грета, которая борется за чистоту в мире, в нашем брате пробуждает всех тараканов до единого. Тут вам и „не все так просто“, и „кто за этим стоит“, и далее по списку. Бомбит не по-детски», — съязвил пользователь Twitter.

Форменную отповедь критиканам дала экс-заместитель главного редактора сайта «Эхо Москвы» Леся Рябцева. Она заявила, что Грета Тунберг и ей подобные — будущее общества.

«Девочка-подросток понимает больше взрослых дядек. Девочка-подросток понимает больше про постправду, новую искренность, самоиронию и преданность… И вот не лень же ей. А не лень, потому что ясность и политика молодеет. Будьте готовы, старые пердуны, мы идем», — пригрозила она.

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Впрочем, нашлись люди, которые остались в стороне от обсуждения мотивов самого известного подростка планеты.

Например, главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства «Sputnik» Маргарита Симоньян в списке самых неинтересных тем недели, в том числе, упомянула Грету Тунберг и «ее вклад в будущее человечества».

Генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки посмотрела на ситуацию под совсем другим углом. Она отметила, что реакция на Грету стала для нее своеобразным маркером испорченности людей. Канделаки подчеркнула, что ей грустно видеть затравленного человека, который яростно несет в массы свой посыл.

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«При этом Грета могла бы с тем же надрывом говорить все что угодно, продолжая обнажать ключевой элемент своей личности: социопатию. И тут уже вопрос к ее родителям и идеологам этого крестового похода, а также всем тем людям, которые извлекают сейчас дивиденды из ее ярости, не имеющей ничего общего с харизмой», — посетовала она.

Тина Канделаки предположила, что трагедия шведской школьницы заключается в том, что она живет в собственном мире.

«А потом взрослые дяди и тети наиграются и оставят Грету наедине с собой. И не уверена, что для нее это будет к лучшему, после того, как ей показалось, что мир ее полюбил», — резюмировала продюсер.

Время покажет, во что выльется страстный призыв 16-летней девочки спасти планету. Она, кстати, уже подала жалобу в комитет ООН по правам ребенка с обвинением против пяти стран, которые мало делают для борьбы с изменением климата. Если ей будет дан ход, можно предположить, что мировое сообщество серьезно настроено и способно прислушиваться к мнению эко-активистов.

Ну, а пока ее взгляд в сторону Дональда Трампа уже стал мемом. Трепещите, старые… политики!