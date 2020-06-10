Зеленский, Джиган, бельгийский принц. Кто еще из звезд и политиков нарушал изоляцию?

Джиган

Рэпер Джиган по приезде в Россию из Майами вместе с семьей должен был находиться в изоляции на протяжении двух недель. Однако музыкант решил не соблюдать карантин и устроил вечеринку. При этом встречу друзей транслировали в Instagram. Собравшиеся танцевали, сочиняли треки, курили кальян и сигары. На мероприятии были и дети Джигана.

Я прилетел из Америки домой, и нам сказали сидеть две недели на изоляции. Я не знаю, что это, да и не важно. Я чувствую себя хорошо Джиган.

Министр здравоохранения Новой Зеландии

Министр здравоохранения Новой Зеландии назвал себя идиотом и даже хотел уйти в отставку. А все из-за нарушения правил самоизоляции. Дэвид Кларк сел в машину и поехал с семьей на пляж всего в 20 минутах езды от своего дома. Позже он признался, что это было «прямым нарушением принципа режима самоизоляции». Министра, правда, не уволили, но в должности понизили.

Забавно, что чиновник решил нарушить режим изоляции в первые же выходные после объявления об ограничительных мерах, который в Новой Зеландии ввели 25 марта.

Бельгийский принц Иоахим

Племянник короля Бельгии Филиппа и сын принцессы Астрид принц Иоахим 24 мая поехал в Мадрид, где должен был проходить стажировку. Однако молодой человек решил в тот же день поехать в Кордову — столицу одноименной провинции в составе автономного сообщества Андалусия на юге Испании. Там через два дня Иоахим пришел на вечеринку вместе с друзьями и родственниками. В гуляньях участвовали 27 человек.

Уже на следующий день королевская особа почувствовала себя неважно, появились симптомы COVID-19. 28 мая принц получил положительный тест на коронавирус. После этого Иоахим через своего адвоката распространил заявление, где «извинился за несоблюдение всех мер изоляции в Испании, искренне раскаялся и выразил готовность принять все последствия».

Мэр в Перу

Мэр одного из районов провинции Кастровиррейна на западе Перу не просто нарушил ограничительные меры, но и решил сбежать от наказания. Причем весьма необычным способом. Роландо Урбина Торрес выпивал с приятелями, когда агенты национальной полиции явились с проверкой. Дабы не попасться на нарушении комендантского часа, политик залез в гроб и притворился мертвым.

Правда, провести сотрудников правоохранительных органов не удалось. Чиновника вместе с приятелями доставили в участок. Отмечается, что мэр был в состоянии алкогольного опьянения.

Депутат Госдумы

Депутат от фракции ЛДПР Сергей Катасонов по возвращении из Франции решил не сидеть дома и несколько дней после этого приходил на работу. Он даже присутствовал на выступлении президента Владимира Путина, однако в Кремле заверили, что глава государства не контактировал с Катасоновым. «Я не думаю, что подверг опасности президента. Все-таки я сижу достаточно далеко — на галерке», — отметил сам народный избранник.

12 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил Катасонова на двухнедельный карантин и призвал аннулировать его пропуск в здание нижней палаты парламента на этот срок. Эти же меры приняли в отношении всех контактировавших с депутатом сотрудников.