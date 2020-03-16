США закрывают базы в Ираке после ракетных обстрелов. Кто напугал американцев?

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Правда, по словам представителя коалиции, ее войска оставляют некоторые базы под контроль местных, так как те очень уж успешно бились с ИГ*. И теперь нуждаются лишь в консультациях. Но последние месяцы, по данным CNN, было сразу несколько обстрелов объектов коалиции, что и могло спровоцировать уход.

США выгнали?

Базы США распространились по всему Ближнему Востоку. Начало этому процессу положил 2003 год и проведенная тогда акция Штатов по ликвидации багдадского режима — устранения власти Саддама Хусейна. Об этом в разговоре с «360» напомнил политолог из Азербайджана Тофик Аббасов.

«Исходя из серьезной подготовки американцев к этой операции, было ясно, что они пришли основательно и надолго. Поэтому неслучайно с обострением ситуации на Ближнем Востоке с сирийскими, иракскими событиями и уничтожением иранского военного деятеля Сулеймани все стало обретать новый окрас», — отметил политолог.

По его мнению, напряжение не спадает, поэтому иракский парламент принял решение выставить американских военных из страны. Ведь они — фактор дестабилизации. А в Ираке и без того очень напряженная среда. И в этой стране находятся американские, британские, немецкие вооруженные силы.

«Они должны выработать какую-то конструктивную программу по поводу своего пребывания. И должны обозначить какие-то сроки. Все-таки нахождение иностранных войск на территории другой страны всегда обговаривается сроками. Если же нет, то это постепенно превращается в самую настоящую силовую экспансию. Это всегда приводит к каскадным взрывоопасным действиям, что мы сейчас и наблюдаем в Ираке», — заявил собеседник «360».

По его словам, в последние месяцы атаки на базы США начали приобретать системный характер. А это может создать очень опасное продолжение и привести к лобовым столкновениям.

Кто напал на Таджи?

По некоторым данным, ответственность за нападение на базу Таджи взяла на себя новая иракская группировка «Аусбат аль-Саирин». Панарабский спутниковый телеканал Almayadeen называет ее неизвестной. Информации о ней действительно мало.

«На Востоке, особенно в Сирии, Ираке, очень часто некоторые организации — террористические, военизированные — меняют свое название. Осуществляют некий ребрендинг. И трудно сразу разобраться, откуда растут ноги той или иной структуры», — отметил Аббасов.

Он добавил, что в данном случае это еще может быть очень сомнительная организация, которая только-только появилась. Это может быть и симбиоз нескольких структур под новым названием. Главное понять костяк этой структуры, кто ею командует, а также основные задачи на ближайшие годы. Пока же это все не ясно. При этом госсекретарь США Майк Помпео уже потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке.

Ситуация между США и Ираком очень неопределенная. Американцы не собираются совсем уходить из Ближнего Востока. Это однозначно Тофик Аббасов политолог.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.