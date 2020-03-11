Депутаты, министры и даже президент. Кто из политиков попал под карантин из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса набирает обороты по всему миру и не обходит стороной политиков. Во Франции число заболевших достигло 1784 человек, и среди них министр культуры страны. В Великобритании коронавирус выявили у замминистра Надин Доррис. В Иране им заражены уже 23 депутата парламента.

Как пишет The Guardian, у заместителя министра по безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью Великобритании Надин Доррис нашли коронавирус. Сейчас она находится дома в самоизоляции и соблюдает все меры предосторожности. Больше всего Доррис беспокоится не о себе, а о благополучии 84-летней матери, которая проживает вместе с ней.

«Спасибо за столько добрых пожеланий. Было довольно неприятно, но я надеюсь, что худшее позади. Больше беспокоюсь о моей 84-летней маме, которая осталась со мной и начала кашлять сегодня. Она проверяется завтра. Берегите себя и продолжайте мыть руки».

Важно определить, с кем замминистра общалась в последнее время. Известно, что на прошлой неделе Доррис контактировала с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

Во Франции жертвой коронавируса стали четыре члена Национальной ассамблеи и министр культуры Франк Ристер, пишет Anadolu Agency. У всех политиков разные стадии заболевания.

Первый случай обнаружили на предыдущей неделе. Консервативный политик Жан-Люк Рейтцер находился в тяжелом состоянии. Его поместили в отделение интенсивной терапии. Сейчас он стабилен. Член партии LREM Гийом Вийетле после обнаружения вируса самоизолировался дома. Министр культуры Франции также находится дома на карантине.

Министр культуры Франции

Как передает Reuters, в числе инфицированных находится и глава французской группы управляющей аэропортами ADP.

В Иране ситуация обстоит еще хуже. По сообщениям The Guardian, 23 члена парламента заражены коронавирусом. Среди заболевших министр здравоохранения, один из вице-президентов, министр промышленности и вице-президент по делам женщин и семьи. Руководитель службы неотложной медицинской помощи Пир Хоссейн Коливанд и Исмаил Наджар, отвечающие за управление кризисными ситуациями в МВД, также были инфицированы.

Два высокопоставленных иранских чиновника Фатеме Рахбар и Мохаммад Али Рамезани умерли из-за вируса. Independent передает, что в четверг также скончался дипломат и бывший посол страны в Сирии Хоссейн Шейхолеслам.

В Италии, несмотря на самое большое количество инфицированных коронавирусом в Европе, среди членов правительства заболевших мало. Первым инфицированным стал лидер Демократической партии и президент региона Лацио Никола Дзингаретти. Об этом он сообщил в Facebook.

«У меня все хорошо, и поэтому я нахожусь в карантине дома. Отсюда я продолжу делать то, что умею. Моя семья также следует протоколам, и ASL (местный орган здравоохранения — прим. ред.) связывается с людьми, которые в последние дни тесно сотрудничали [со мной], чтобы провести проверки. Я всегда говорил „не паникуйте“, и мы будем бороться с этим», — сказал он в видео.

По сообщениям Anadolu Agency, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина также получил положительный результат по наличию заболевания. Его состояние стабильно, он помещен на карантин дома. В такой же изоляции находится губернатор Пьемонта Альберто Чирио. Последним заразившимся стал лидер левоцентристской Демократической партии Италии.

Среди российского правительства пока инфицированных нет. Недавно стало известно, что у российского велогонщика был обнаружен коронавирус. Спортсмен находится в больнице Абу-Даби. Его жена не может выйти с ним на связь.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце декабря 2019 года. Оттуда вирус быстро распространился по миру. На данный момент всего заражены более 116 тысяч человек. Погибли свыше 4,2 тысячи человек.