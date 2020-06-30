Крысы-каннибалы атаковали Британию. И снова виноват коронавирус

Во время карантина в большинстве стран закрылись все рестораны и кафе. Из-за этого крысам стало значительно сложнее добывать себе пищу. Нехватка питания сделала их более агрессивными и склонными к каннибализму. В Великобритании грызуны не растерялись и стали пробираться в дома и квартиры людей.

После того как рестораны закрылись, а городские улицы и переулки в Великобритании стали безлюдными, крысы потеряли обильные запасы пищи. Никаких отходов, которыми можно было бы питаться. После этого, как пишет The Guardian, они стали пробираться в жилые дома. Крысы начали добывать там пищу, размножаться в садах и сливах. Их поведение стало более наглым и агрессивным. От голода некоторые крысы начали поедать друг друга.

Каннибализм среди крыс вполне нормальная вещь учитывая, что он распространен среди млекопитающих в экстремальных условиях. Как отмечает ведущий специалист по крысам в Великобритании Стив Белмейн, если еды недостаточно, чтобы позаботиться о себе, то крыса не станет убивать себя, ухаживая за своими детенышами. С большой долей вероятности она съест их.

Нашли крысу под подушкой

Помимо каннибализма, британские фирмы по борьбе с вредителями сообщили о росте спроса. Компания Rentokil отметила почти 80 процентное увеличение посещений своего сайта по сравнению с прошлым годом. Теплая зима так же поспособствовала высокой популяции крыс в этом году.

Пол Бейтс из фирмы Cleankill рассказал The Guardian, что крысы стали смелее пытаться попасть в дома людей наравне с мышами, являющимися более распространенными соседями по дому. Крысы ползают по водосточным трубам и сгрызают пластиковые трубы. Они могут выплыть из унитазов. Эти факторы повысили спрос на «крысиные закрылки» — односторонние ворота с шипами для сточных труб. Они останавливают поступление грызунов.

Источник фото: Pikist.com

Руководитель Alpha Pest Control в Сток-он-Тренте Майк Флинн поделился с The Guardian одной из недавних историй, связанной с вылавливанием вредителей в домах. К ним обратился мужчина, увидевший, как крыса спускалась с лестницы и пробралась в спальню его ребенка. Он безуспешно обыскал комнату в поисках укрытия животного.

«Мы приехали и, вероятно, проверили те же места, что и он, но никто не думал заглянуть в колыбельку. Я помню, как поднял подушку и был так же напуган, как крыса, которая смотрела на меня в ответ», — вспоминает он.

Был случай, когда крысы поселились в моторном отсеке дома на колесах и ели ткань, покрывающую сиденья.

Кошки могут усугубить ситуацию

У некоторых есть кошки, которые ловят крыс. Многие рассматривают их как бесплатных борцов с вредителями. На деле это не всегда так работает. Дело в том, что кошки любят ловить и играться с крысами. Они могут притащить их в дом. И если за это время крыса не получила смертельных травм, то она может спокойно прийти в себя и начать обживаться в доме.

Помимо этого, если человек в своем саду прикармливает лис и птиц, то это привлекает грызунов. Профнастил создает прекрасный дом для садовых крыс, а курятники — это крысиный Диснейленд. Майк Флинн однажды приезжал на вызов в коммерческий птичник. Там содержали 16 000 птиц. Это привело к том, что в курятнике развелось более 3000 крыс.

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В разговоре с The Guardian он отмечает, что не стоит пытаться прикармливать крыс и нужно всегда помнить, что они более склонны к агрессии, когда голодны.

Ночной охранник в одном из музеев Британии принялся кормить крыс. Он приучил их подходить все ближе и ближе к своему офису, раскидывая кусочки своего обеда. Одну из крыс охранник выманил в свой офис. Грызун быстро напал на мужчину и укусил его. Да так сильно, что тому понадобилось лечение в больнице.

Неожиданные помощники

Кризис с грызунами не обошел и США. В Нью-Йорке постоянно увеличивающая популяция крыс была проблемой еще задолго до коронавируса. В период карантина ситуация значительно усугубилась. Для борьбы с ними группа R.A.T.S. привлекает заинтересованных граждан и их любимых псов. Оказалось, что собаки очень хорошо выслеживают вредителей. С этим делом лучше всего справляются терьеры, фокстерьеры и таксы. Об этом пишет New York Post.

Нью-йоркская группа собак «Общество вскармливаемых Райдерс Элли» охотится на крыс, потому что они становятся более агрессивными из-за коронавируса. (Они также принимают звонки на дом)

По словам волонтеров из организации, кому-то может показаться варварством то, что они натравливают одних животных на других. Однако, собаки работают эффективнее, чем ловушки с ядом или клеем.

Интересно, что исследования по крысам и их уничтожению активизировались после Второй Мировой войны. Впрочем грызуны очень быстро поняли, что их пытаются отравить. Они стали опасаться незнакомой пищи и научились прекращать употребление еды, от которой немедленно заболевали, прежде чем получить смертельную дозу. Затем ученые обнаружили, что антикоагулянты работают лучше. Им требовались дни, чтобы разжижать кровь, вызывая кровоизлияние во внутренних органах. Из-за этого крысы возвращались за отравленной едой и неизбежно умирали.