Крыса еще доставит проблем. Что гороскоп говорит о конце 2020 года

До конца 2020 года осталось чуть больше двух месяцев, но Металлическая Крыса еще успеет доставить неудобства. В конце ноября состоится лунное затмение, которое с точки зрения астрологии считается вредным.

Мы уже делали гороскоп на 2021 год, который показал, что сулит каждому знаку зодиака и как лучше себя вести, чтобы почувствовать себя счастливым человеком. Бык — трудолюбивое животное, но эмоциональное. А значит, лучше избегать лишних переживаний и стрессов. Однако и 2020 год еще не закончился.

Тихий финал

Астролог Лилия Любимова рассказала «360», что год Крысы соответствовал происходящим событиям. Крыса — норное животное, а вся Земля в этом году сидела по своим жилищам из-за пандемии коронавируса.

Конец года сам по себе может быть достаточно спокойным, но нас ожидает интересное событие, которые бывает раз в 20 лет, а в данном случае оно будет еще более редкое. У нас соединение двух планет-гигантов Юпитера и Сатурна в знаке Водолея. Это запускает общественные нормы жизни. Знак Водолея — это всегда что-то новое Лилия Любимова.

Любимова отметила, что если к концу 2020-го нет возможности избавиться от каких-то тревожных ситуаций, то нужно изменить отношение к ним. По крайней мере до конца года. Все-таки воздушные соединения способствуют ментальной и духовной работе.

До конца года можно сделать одно полезное дело для себя — проследить, на какие именно затмения реагирует ваш организм. Например, некоторым ближе лунное, а другим — солнечное. Исходя из этого, можно помочь своему ментальному здоровью.

До следующего затмения еще больше месяца (лунное можно наблюдать 30 ноября). До этого времени Любимова посоветовала проследить за фазой Луны. Нужно выделить девятый, 15-й, 23-й и 29-й лунные дни. Если чувствуете, что в это время вы скандальны, капризны, расстроены и вообще плохо себя чувствуете, значит, на вас влияет именно лунное затмение. Если же никакой реакции в эти дни нет, то на вас действует солнечное.

При реакции на солнечное затмение действует стандартная «практика отпускания»: выписать все неприятности на бумагу, сжечь и выбросить.

Связь „мозг — рука“, она очень сильная. Очень важно здесь побороть еще эту негативную установку, начиная с того, что „как встретишь Новый год, так его и проведешь“. Или если год заканчивается плохо, значит, следующий плохо начнется. Это все негативные установки, которые мешают нам жить Лилия Любимова.

Следующий год будет позитивнее 2020-го. В текущем ожидалось шесть затмений, а это всегда плохо с точки зрения астрологии. Следующее планируется в конце ноября, и оно будет «вредное». В 2021-м ожидаются классические четыре затмения.

Это не значит, что прямо после ноябрьского затмения все будет хорошо. Позитивных изменений стоит ожидать только после январского рубежа, когда звезды будут повернуты «более благоприятными сторонами».

Сменяющий — год Быка. Бык кто? Это пахарь. Так что в следующем году будет в тренде тот, кто будет много работать, год трудоголика, позитивный год. И, более того, семейные ценности. Бык, он такой консерватор в этом плане, то есть следующий год у нас год семейных ценностей, год работы и, самое главное, только держать нос по ветру новых направлений Лилия Любимова.

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В качестве совета астролог сказал, что людям можно заняться йогой, тай-чи, чтобы снизить стрессы. Иными словами, практиками, направленными на дыхание, потому что они успокаивают. Но тренировки должны происходить регулярно.

Если же у вас резкий и внезапный стресс, то снять его можно: расслабьте тело, разожмите челюсть и начните дышать как бы животом. Делать это нужно две-три минуты. Такие действия помогут поддержать «баланс себя».

Бороться со стрессом также поможет направленность на спорт, но только без фанатизма.

Все-таки умеренный спорт, по последним исследованиям, действительно помогает лучше, чем сеансы у психолога и прием антидепрессантов. То есть он действительно улучшает гормональную систему, успокаивает нас Лилия Любимова.

Сложности вообще преследуют всех людей на протяжении всех жизни. Черные полосы бывают часто, и у многих почему-то появляется желание этот стресс поддерживать. Например, смотреть грустные фильмы или слушать угнетающую музыку. Такого делать не нужно.

Чем ближе к весне, тем лучше

Астролог и шаман Елена Батыр в разговоре с «360» отметила, что конец 2020-го не будет трудным и никаких новых опасностей не предвидится. Она заглянула в будущее в том числе с точки зрения шаманизма. Духи показали знаки солнца и цветов, а не пожары, костры, кинжалы и другие символы трудностей.

Ничего нового в конце года не будет. В течение трех лет нам будет трудно, но мы будем каждый раз к весне осваивать по 15% того, что потеряли. Ноябрь и декабрь [2020 года] входят в этот промежуток времени. Ничего плохого не видно, никаких новых трудностей, ужасов не будет. Наоборот, чем ближе к весне следующего года, тем для нас лучше Елена Батыр.

По словам Батыр, чем ближе к Новому году, тем лучше для человечества. Изменения будут очень медленными, но все равно будут. В шаманизме год отличается от нашего календаря. Если обычно он начинается 1 января и заканчивается 31 декабря, то в шаманизме это все сдвигается на месяц. Так что духи показывают, что проблемы останутся до февраля. Исходят они от Металлической Крысы, которая «душила» все 12 месяцев. Но последние два она неспешно даст послабления.

Упростить окончание 2020-го можно с помощью простых правил. Батыр посоветовала избегать цветов года. Металлический еще называется Белым. То есть лучше избегать белых цветов и металла — цепочек, часов, подвесок, колец и так далее.

Так как следующий год Металлического Быка, там белое и красное нельзя носить. Иначе, возможно, усиление болезней головы, инсульты могут быть, давление слишком часто повышается Елена Батыр.

Для совсем дотошных и желающих себе счастья людей можно соблюсти один интересный обряд. В ночь на 7 и 21 декабря положить под подушку записку с пожеланиями. Эти даты — переход Луны и Солнца через порог. Главное — не писать много, только самое главное. Записку важно не потерять и оставить до Нового года. В эту ночь нужно поджечь записку.

Второй совет: бросить две монетки из окна — одну желтую, другую белую. Тут важно правильно встать. Если ваше желание касается чего-то, что хотелось бы оставить в прошлом, нужно встать спиной к окну и бросить монетки через плечо. Если же хочется чего-то хорошего в будущем, то следует встать лицом к окну. И главное — помнить: даже если 2020-й был плохим, это не значит, что 2021 год будет таким же.