Крымского вожатого заподозрили в приставаниях к девочкам. Его взяли на работу, несмотря на судимость

Уголовное дело возбудили против вожатого крымского лагеря из-за приставаний к маленьким девочкам. К тому же выяснилось, что задержанный имеет уголовное прошлое. Теперь следователям интересно, как судимый мужчина устроился работать с детьми.

Судимый вожатый

Уголовное дело возбудили в Крыму против 47-летнего жителя подмосковных Люберец. Как выяснили следователи, мужчина, работавший в детском лагере под Евпаторией, во время тихого часа приставал к маленькой отдыхающей. Сейчас задержанный находится под стражей. В ближайшее время следователи проведут необходимые медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.

«19 августа мужчина, являясь педагогом-организатором детского лагеря, во время тихого часа зашел в комнату, где отдыхали девочки, и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера», — сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По телефону девочка рассказала обо всем маме, та обратилась в полицию. Вожатый попытался было бежать, однако сотрудники лагеря задержали его на автовокзале Евпатории и передали правоохранителям. Во время допроса задержанный во всем сознался. Также следователи выяснили, что он работал в лагере неофициально, так как находился на испытательном сроке.

«Ранее он был судим за совершение имущественного преступления. В связи с чем следствием будут тщательным образом проверены и обстоятельства его фактического допущения должностными лицами для работы с несовершеннолетними и основания нахождения в детском учреждении», — добавили в ведомстве.

«Знаки внимания»

Между тем директор лагеря «Тимуровец» Любовь Серебрянская заявила «360», что факт сексуального надругательства или насилия над девочкой со стороны вожатого не подтвердился. Она считает, что «были знаки внимания». Только, по ее словам, такая девочка была не одна. Но сейчас «дети отдыхают в лагере, как и все остальные дети».

«Он первый день [работал]. Не было никаких нареканий. У него была справка чистая о несудимости. Человек незнакомый лично мне. Я педсоставом не занимаюсь. Сейчас идет пока расследование. Закончится следствие, будет все разобрано», — заключила Серебрянская.

Задержанный 47-летний мужчина приставал к трем девятилетним девочкам, сообщил источник kp.ru. В учреждении, отмечает издание, о произошедшем узнали случайно. Один из родителей пожаловался директору, что вожатый вымогает у сына деньги. Но вместо объяснений с администрацией мужчина попытался сбежать. А после задержания выяснилось, что на самом деле вожатый у мальчика ничего не вымогал, зато домогался к детям.

Со сроком в лагерь

В беседе с «360» детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева подтвердила, что внимание к вожатому привлекла жалоба отца отдыхающего мальчика на вымогательство. Позднее выяснилось, что мужчина совершал «иные действия сексуального характера» в отношении девочек.

«Сказать, что это точно было изнасилование пока невозможно. Такие действия подтверждаются экспертизами. Сейчас стоит вопрос о том, как этот человек оказался там на работе. Учитывая, что у него прошлое было совсем неподходящим для работы в детском учреждении», — добавила омбудсмен.

Если, как утверждает замдиректора, при приеме на работу мужчина предоставил справку о несудимости, полиции придется выяснить ее происхождение. А задержанный может получить обвинение в подделке документов. Хотя людям с судимостями по некоторым статьям работу с детьми разрешают. Но далеко не со всеми и каждый случай рассматривают в индивидуальном порядке.

«В Крыму существует комиссия при правительстве по делам несовершеннолетних, которая рассматривает допуски людей, у которых была судимость до работы в учреждениях, где есть дети. Есть, например, врачи судимые или учителя судимые. Но только комиссия персонально принимает решение о допуске, в том числе, в детские лагеря», — рассказала Клюева.