Крымский мост, крушение самолета Bek Air и смерть Галины Волчек. Неделя в фотогалерее

Последняя полная неделя 2019 года — с 23 по 29 декабря — запомнится громкими и трагичными событиями, которые коснулись международных отношений, экономики, культуры и спорта.

О главных событиях в стране и мире — в фотоподборке «360».

Крушение лайнера

Лайнер Fokker-100 авиакомпании Bek Air потерпел крушение 27 декабря. Самолет вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан, но после взлета потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в строящийся дом. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Жертвами катастрофы стали 12 человек, еще 67 получили различные травмы.

По предварительной информации, борт дважды задел ВПП хвостом во время взлета. В связи с этим специалисты рассматривают версию ошибки пилотирования. Также среди возможных причин озвучивались погодные условия и техническая неисправность.

Фото: МВД Республики Казахстан комитет по чрезвычайным ситуациям

Упущенный год

Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках нацпроектов на закупку машин и оборудования направили колоссальные средства, большую часть которых так и не освоили. В результате этого упустили целый год.

Источник фото: Пресс-служба Кремля

«Северный поток — 2» почти завершен

Общая готовность «Северный поток — 2» от своей проектной трассы составляет 93%. Для завершения строительства газопровода необходимо проложить еще 160 километров труб.

Источник фото: РИА «Новости»

Ответ для WADA

Российское антидопинговое агентство РУСАДО отправило официальное письмо в WADA. Документ касается несогласия с решением исполкома о лишении статуса соответствия.

Источник фото: РИА «Новости»

Дело Хачатурян

Сотрудники ФСИН в субботу, 28 декабря, сняли с Ангелины и Крестины Хачатурян электронные браслеты слежения. Днем ранее прибор сняли с младшей из трех сестер — Марии.

Остальные меры ограничения пока продолжают действовать. Девушкам все еще нельзя общаться с другими участниками процесса, пользоваться интернетом и мобильными телефонами. Также запрещено контактировать с прессой.

Источник фото: телеканал «360»

Рост минимальной зарплаты

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда в России (МРОТ) до 12130 рублей в месяц с 1 января 2020 года. Эта сумма полностью соответствует величине прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

Источник фото: Pixabay

Смерть Галины Волчек

Народная артистка СССР, актриса, режиссер и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря в возрасте 86 лет. За три дня до этого она была госпитализирована в больницу с легочным заболеванием, где ее состояние ухудшилось.

Прощание с художественным руководителем «Современника» прошло в воскресенье, 29 декабря, в стенах театра. После гражданской панихиды, гроб с телом Галины Волчек увезли на Новодевичье кладбище, где похоронили народную артистку СССР.

Открытие движения поездов через Крымский мост

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, открыл движение по железнодорожной части Крымского моста и прокатился на поезде, который шел в Тамань из Керчи.

Первый пассажирский поезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, впервые пересек Крымский мост и въехал на территорию полуострова в ночь на 25 декабря.

Старт подписи документов по транзиту газа

Представители Украины и России приступили в Вене к подписанию документов, связанных с транзитом российского газа.

Новый раунд переговоров делегаций России и Украины в Вене стартовал 26 декабря.