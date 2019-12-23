Кот-инспектор и опаздывающий начальник поезда. Как прошло открытие Крымского моста

В понедельник Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста и прокатился на поезде, который шел в Тамань из Керчи. Как прошло открытие Крымского моста — в материале «360».

Спустя почти четыре года 19-километровый Крымский мост полностью готов. Последние мостостроители покинули базу, попрощавшись с тем, над чем работали с февраля 2016 года. Конструкция рассчитана на 100 лет и имеет запас прочности, учитывающий сейсмоопасность и особенности грунта.

Строители моста столкнулись со сложностями, которые сначала казались непреодолимыми — сильные штормы, сложный грунт, необходимость работать 24 часа в сутки в любых погодных условиях. Работы на объекте действительно велись круглосуточно в две смены на протяжении всего времени строительства. За четыре года на метеостанции зафиксировали в Керченском проливе 10 тысяч часов шторма.

Первый поезд с пассажирами уже выехал из Санкт-Петербурга в сторону Крымского полуострова. Это произошло в понедельник, в 14:00. Он прибудет в Севастополь утром 25 декабря. Имя поезда — «Таврия», в нем 17 вагонов и 530 человек. Путь из Северной столицы в Севастополь займет 43,5 часа. Глава компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов рассказал, что компания продала уже более 57 тысяч билетов на будущие рейсы.

Четыре года строительства конструкции уместили в 150 секунд. Это видео о том, как возводили все части Крымского моста.

На открытии Крымского моста присутствовал президент Владимир Путин. Для него выделили отдельный поезд, который следовал из Керчи в Тамань. Президент начал тестирование в кабине машиниста. На станции Керчь Южная. Новый парк к главе государства присоединились министр транспорта Евгений Дитрих, глава совета директоров «Стройгазмонтаж» (главный подрядчик строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг, главы Крыма и Севастополя. Тогда участники строительства переместились в вагон-ресторан.

Уже в ресторане президент рассказал о том, как заподозрил Ротенберга в пьянстве.

После поездки президент обратился к строителям, которые ожидали его в Тамани. Путин заявил, что ввод моста в эксплуатацию показал способность России реализовывать инфраструктурные проекты мирового уровня.

Вы показали, что мы можем на основе своей собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем Владимир Путин президент России.

По словам президента, в 2020 году планируется перевезти по новому мосту около 13 миллионов тонн грузов и 14 миллионов пассажиров. Путин напомнил, что движение поездов по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь существовало почти 150 лет и за всю историю Российского государства прерывалось только трижды: во время Октябрьской революции 1917 года, Великой Отечественной войны и в 2014 году.

Забавная ситуация приключилась с Гановым и начальником поезда. Когда они поздравляли президента с открытием моста, Ганов сказал: «Мы чувствуем свою ответственность и желаем, чтобы каждый пассажир испытывал самые яркие ощущения от поездки по Крымскому мосту». Потом начальник поезда объявил, что посадка завершена, а все сотрудники бригады находятся на своих местах. Однако в это время состав уже отправился в путь, оставив начальника на перроне. Путин посоветовал ему «догнать» поезд, чем и занялся мужчина. Успел он добежать или нет, неизвестно.

Пока президент общался с рабочими, железную дорогу инспектировал кот по кличке Мостик. Пухлый котик побегал по шпалам и покрасовался перед журналистами.

В середине 2018 года открылась автодорожная часть Крымского моста. По нему поехали первые легковые и грузовые машины. Владимир Путин лично сел за руль КамАЗа и прокатился в автоколонне со строителями.

Благодаря мосту водители автомобилей и грузовиков сэкономили почти 29 миллиардов рублей — это те деньги, которые они могли потратить на паром. За 19 месяцев работы автодорожной части моста по нему проехало 8,5 миллиона машин, включая 900 тысяч грузовиков и 110 тысяч автобусов. Это в 1,7 раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа с 2015 года (5,1 миллиона транспортных средств).

Строительство моста было важно и для археологии. Во время работ на точке специалисты нашли миллион археологических находок, 100 тысяч из которых имеют научную ценность и уже передаются музеям на двух берегах. Площадь раскопок составила более 56 гектаров. Среди уникальных артефактов голова скульптуры древнегреческого божества, предположительно, V века до нашей эры, а также скелет древнего кита, пролежавший в геологических слоях 10 миллионов лет.