Крымская рулетка. Кто заработает на игорной зоне «Золотой берег»

«Золотой берег» Крыма

Информацию о том, что на территории городского округа Ялта может появиться игорная зона, подтвердил глава администрации города Алексей Челпанов. Он уточнил, что учреждения для азартных игр расположатся в районе поселка Кацивели, который входит в городской округ. Всего игорная зона раскинется на площади около 15 квадратных километров за пределами населенного пункта, как этого требует закон.

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Пока же на месте будущей игорной зоны находится недострой, который нужно снести. Окончательно этот вопрос власти решат в сентябре или октябре.

Закон о создании игорных зоны в Крыму и Сочи президент России Владимир Путин подписал еще в июле 2014 года. Но если работы в Краснодарском крае привели к появлению успешной «Красной поляны», которая открыла свои первые казино еще два года назад, то в ситуации с игорной зоной на полуострове ситуация не решена до сих пор.

Летом прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что проект игорной зоны инвесторы представят в ближайшее время. При этом он признавал, что регион испытывает определенные сложности с привлечением средств для создания игорной зоны. Причиной он назвал введенные санкции.

«Ни один инвестор не будет вкладывать, если не будет видеть заработка. Из-за санкционного режима есть определенные нюансы, я не могу в данном случае в публичном поле обсуждать это, к сожалению», — приводил цитату Аксенова ТАСС. Имена инвесторов руководитель региона так и не раскрыл, но уточнил, что игорная зона точно появится на территории Большой Ялты.

По оценкам экспертов, бюджет Крыма может получать от создания игорной зоны до 25 миллиардов рублей в год.

Легкие деньги

Игорная зона для любого региона — это большие и легкие деньги в бюджет. Таким мнением с «360» поделился председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты России по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов.

«При минимальных затратах это стабильные поступления в бюджет по налогу на льготный бизнес», — отметил он. При этом эксперт пояснил, что для создания игорной зоны нужны инвесторы, которые захотят вложиться в этот бизнес. Однако после закрытия зоны «Азов-сити» теперь инвесторам нужна уверенность, что они не потеряют деньги.

«Все зависит от гарантий, которые дает государство о том, что действительно не закроют ни через год, ни через два, ни через три. Это основной сдерживающий инвесторов фактор. Практика и анапской зоны, и „Азов-Сити“ показала, что в любой момент любую игорную зону могут закрыть» — заявил Николай Оганезов.

Эксперт отметил, что инвесторы, которые придут в новую игорную зону, нацелены исключительно на российский рынок, поэтому санкции и ограничения со стороны зарубежных стран на них не скажется.

В целом Николай Оганезов оценил игорную зону как один из самых привлекательных видов бизнеса для современных инвесторов. Однако он подчеркнул, что главное для открытия зоны — выбрать хорошее место с развитой инфраструктурой.

С этим мнением согласился независимый экономический эксперт Антон Шабанов. Он рассказал, что из-за отсутствия инфраструктуры плохо сработала игорная зона «Янтарная» в Калининградской области.

«Там из-за проблем с инфраструктурой особо не могут построить никакие здания, само по себе казино находится достаточно далеко за пределами города и нет никакой транспортной доступности. То есть никто не едет туда играть», — пояснил эксперт.

По словам Антона Шабанова, для игорной зоны нужно выбирать правильное место с хорошей инфраструктурой, в которую нужно вложиться. Тогда туда придет инвестор и привлечет туристов. Если же на первоначальном этапе этого не сделать, то и смысла создавать игорную зону нет.