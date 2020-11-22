Реставрация замка «Ласточкино гнездо», расположенного недалеко от Ялты, завершилась. В ближайшие дни объект будет сдан в эксплуатацию. В России подобных замков немного. А этот и вовсе считается символом полуострова Крым. Оказалось, у него сложная и запутанная история.

Замок был построен в 1912 году. Его местоположение можно назвать уникальным: величественное здание, выполненное в средневековом стиле, находится на краю 40-метровой Аврориной скалы мыса Ай-Тодор. В старом «Путеводителе по Крыму» от 1880 года написано, что на этом мысе были замечены развалины здания, которое напоминало греческую церковь. На месте этих построек позже был возведен маяк. И только спустя почти 80 лет здесь появился замок, который туристы посещают по сей день. У архитектурного строения большая история, оно уже пережило несколько масштабных реставраций.

С чего все началось

В мае 1888 года Адальберт Тобин, участник Крымской войны и Балаклавского сражения, купил участки на мысе. Там он построил дачный дом, который назвал «Белая ласточка». Позже на территории появились еще несколько домиков. А жена Тобина Елизавета фон Штейнгель решила построить свой собственный каменный дом прямо над обрывом. Назвала она его виллой «Генералифе». У семьи созрел план устроить на Ай-Тодоре курорт, но они не успели. После смерти мужа Штейнгель начала все распродавать.

Большую часть земель купил статский советник и потомственный дворянин Павел Шелапутин. Он воплотил в жизнь идею супругов и построил небольшой курорт «Жемчужина». Но каменную дачу, расположенную над обрывом, прозвали «Ласточкино гнездо».

Свой запоминающийся вид замок приобрел уже с другими хозяевами. Когда дом и участки купил московский миллионер Сергей Рахманов, он заказал проект замка опытному инженеру и архитектору Николаю Шервуду. И в 1913 году новые владельцы увидели творение мастера в реальности. По задумке, внутри комнаты напоминали птичье гнездо — все было небольшим. А на территории был разбит сад. Перед становлением советской власти хозяева уехали заграницу, и здание было полностью разграблено.

«Ласточкино гнездо» в советское время

В 20-е года, в период гражданской войны, замок был заброшен. А в 1927 году оно немного пострадало при сильном землетрясении. Но больше всего досталось скале, на которой был расположен замок: она треснула, и часть обрушилась в море. Через три года в здании организовали читательский зал местного Дома отдыха «Жемчужина». Но люди его посещали недолго. Замок признали аварийным и закрыли.

«Ласточкино гнездо» в 1939 году. Источник фото: РИА «Новости»

Только через 30 лет начались восстановительные работы. Разрушенная скала была укреплена, а помещения — отреставрированы. Постепенно «Ласточкино гнездо» начало ассоциироваться с Крымом.

«Ласточкино гнездо» в 1958 году. Источник фото: РИА «Новости»

Масштабная реконструкция

Первый раз работы по реставрации замка начали в 1960 году, когда здание и скала пострадали от землетрясения. В 2002 году в замке разместили ресторан, на территории появились рынки с сувенирами. Но в 2013 году посещение замка приостановили, потому что было необходимо еще раз укрепить трещину в скале.

В 2017 году замок снова начали реконструировать. В этот же год его признали объектам культурного наследия федерального значения. В 2019 году здание вновь закрыли для туристов, потому что отдельные части здания пришли в аварийное состояние, сообщает ТАСС. Все это время там велась масштабная реконструкция. По данным РИА «Новости», в середине ноября 2020 года было объявлено о завершении работ. За это время специалисты восстановили утраченные элементы и еще раз укрепили скалу. На реставрацию ушло около 80 миллионов рублей.

В ближайшие дни объект будет сдан в эксплуатацию. А это значит, что уже совсем скоро туристы вновь смогут насладиться видами замка «Ласточкино гнездо». Пока на официальном сайте не появилось анонсов мероприятий, но, вероятно, посетить столь романтическое место удастся уже в новогодние праздники.